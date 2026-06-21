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ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード移籍決定が、チェルシーの主将リース・ジェームズを「打ちのめした」理由。
チェルシーの主将、ククレラ退団に反応
ジェームズは、この夏ククレラがマドリードへ移籍したことで感じた思いを率直に語った。 移籍金は5500万ユーロ（約4750万ポンド、6300万ドル）で、追加条項として500万ユーロが支払われる。ククレラはスタンフォード・ブリッジで4年間過ごし、クラブワールドカップとカンファレンスリーグの優勝に貢献した。
カンザスシティで合宿中のイングランド代表でtalkSPORTの取材に応じたジェームズは、チームメイトの去就に悲しみをにじませた。「数日前に彼と話した。彼は素晴らしい選手で、世界最高の左サイドバックの一人だ。選手が移籍するのはサッカーだが、彼が去るのは残念だ。 でも、彼の今後の活躍を心から願っているよ」
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シャビ・アロンソの守備的なタックル
ククレラの退団は、新監督シャビ・アロンソにとって急務の課題だ。4月にリアム・ローゼニオールが解任された後、正式監督に就任したスペイン人指揮官は、160試合以上出場した彼の穴を埋める方法を探さなければならない。ブルーコ買収後6人目の正式監督となるアロンソにとって、これは新時代の幕開けでもある。
それでもクラブは内部資源で穴を埋められると自信を示す。ジョレル・ハトが着実に成長し、アルゼンチン代表バレンティン・バルコも姉妹クラブストラスブールから加入する見込みだ。さらに19歳のポルトガル人ジオヴァニー・クエンダもスポルティングCPから加わり、アロンソ体制の戦力強化が期待される。
ジェームズ、アロンソの就任に期待
ピッチ上で重要な味方を失った「痛手」にもかかわらず、ジェームズはアロンソ監督の下での将来に期待を寄せている。名将の加入はロッカールームに活気を与えた。幼少期からヨーロッパで中盤を支配するアロンソのプレーを見て育ったジェームズは、ほぼすべての主要タイトルを制した彼の知見を熱心に吸収したいと考えている。
イングランド代表のジェームズは、元レアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンのMFアロンソとすでに電話で会話したことを明かした。過渡期にあるチームでキャプテンを務める彼にとって、現代屈指の戦術家から学べることは大きな希望だ。 「彼について聞いた人たちは皆、素晴らしい監督だと言う。ただ、選手としてのキャリアの方が有名だというだけだ」とジェームズは語った。「彼は素晴らしいキャリアを築いた。一緒に仕事ができる日が待ち遠しい」
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コバムでの「アイドル効果」への対応
伝説的な人物から指導を受けるのは、現代の選手にとって非現実的な体験だ。ジェームズも最初は「奇妙」だと感じた。アロンソが引退したのは2017年。チームメイトの多くは、リヴァプールやレアル・マドリードでの彼の活躍を鮮明に覚えている。それでも、ジェームズにとって、子供の頃のヒーローに指導されるのは珍しいことではない。
「若い頃、フランク・ランパードに指導されたことがあります。彼は私のヒーローでした。彼が監督になったときは夢のようでした。今回も、シャビ・アロンソが監督になってくれてとてもうれしいし、ワクワクしています」