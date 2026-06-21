ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード移籍決定が、チェルシーの主将リース・ジェームズを「打ちのめした」理由。

ジェームズは、この夏ククレラがマドリードへ移籍したことで感じた思いを率直に語った。 移籍金は5500万ユーロ（約4750万ポンド、6300万ドル）で、追加条項として500万ユーロが支払われる。ククレラはスタンフォード・ブリッジで4年間過ごし、クラブワールドカップとカンファレンスリーグの優勝に貢献した。

カンザスシティで合宿中のイングランド代表でtalkSPORTの取材に応じたジェームズは、チームメイトの去就に悲しみをにじませた。「数日前に彼と話した。彼は素晴らしい選手で、世界最高の左サイドバックの一人だ。選手が移籍するのはサッカーだが、彼が去るのは残念だ。 でも、彼の今後の活躍を心から願っているよ」