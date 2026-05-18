ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード移籍が正式決定。ベンフィカ監督はベルナベウへの電撃移籍に口頭合意し、2年契約で監督に復帰する。

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、モウリーニョ監督はレアル・マドリードへの電撃復帰間近で、口頭合意に達した。2013年の退任から10年越しに、63歳の指揮官に2年契約が提示された。 契約は、今季最終戦となるアスレティック・ビルバオ戦後に正式決定。これによりアルベロアの短期政権は幕を閉じる。

1月にはシャビ・アロンソが途中解任され、アルベロアも短期間でチームを去るなど、クラブは混乱していた。タイトルlessシーズンが続いたことで、ペレス会長は familiar な指導者に白羽の矢を立てた。 彼は以前、ベンフィカに残る可能性が「99％」と語っていたが、ベルナベウのオファーで状況は一変した。



