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ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード移籍が正式決定。ベンフィカ監督はベルナベウへの電撃移籍に口頭合意し、2年契約で監督に復帰する。
「スペシャル・ワン」が第2幕へ向け準備を進める
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、モウリーニョ監督はレアル・マドリードへの電撃復帰間近で、口頭合意に達した。2013年の退任から10年越しに、63歳の指揮官に2年契約が提示された。 契約は、今季最終戦となるアスレティック・ビルバオ戦後に正式決定。これによりアルベロアの短期政権は幕を閉じる。
1月にはシャビ・アロンソが途中解任され、アルベロアも短期間でチームを去るなど、クラブは混乱していた。タイトルlessシーズンが続いたことで、ペレス会長は familiar な指導者に白羽の矢を立てた。 彼は以前、ベンフィカに残る可能性が「99％」と語っていたが、ベルナベウのオファーで状況は一変した。
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リスボンでは無敗ながら、手ぶらで終わった
エスタディオ・ダ・ルスでの異例のシーズン後、モウリーニョの移籍が決まった。ベンフィカを率いた彼はプリメイラ・リーガで無敗ながら優勝を逃し、3位に終わった。 このほろ苦い結果が退任につながった。マドリード復帰の誘惑は大きく、ベンフィカファンは寂しく思うだろうが、ベテラン監督にとってレアル・マドリードのプロジェクトは断れないオファーだった。
ラッシュフォード獲得へ大胆な動き
復帰が確実視されるモウリーニョは、すでに攻撃陣の補強を検討している。候補には馴染みの顔が。報道によると、彼はマンチェスター・ユナイテッド時代に指導したイングランド代表FWラッシュフォードの獲得を主導する構えだ。ラッシュフォードは今季バルセロナへレンタル移籍したが、同クラブの財政難がレアル・マドリードに好機をもたらした。
モウリーニョは、そのスピードと汎用性がベルナベウの戦術に最適だと判断。宿敵から主力を引き抜く大胆な一手が、白い巨人“ロス・ブランコス”の新たな攻勢の幕開けとなるかもしれない。
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首都の新しい時代
モウリーニョの復帰は、レアル・マドリードのペレス会長が、ベルナベウの重圧と政治を熟知する実績ある指導者を選んだことを意味する。
正式発表は間もなくで、モウリーニョは来週早々にマドリードへ旅立つ予定だ。熱狂的なファンは、彼の帰還で闘志あふれるサッカーが戻ると期待している。2010年の初就任時と同様に、彼の使命はバルサをラ・リーガの頂点から引きずり下ろし、レアルをチャンピオンズリーグの争いに戻すことだ。