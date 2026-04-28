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ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰が現実味を帯びてきた。フロレンティーノ・ペレス会長は、アルヴァロ・アルベロアの後任にベンフィカの監督を推している。
モウリーニョ、ベルナベウに復帰へ
レアル・マドリードが監督交代を控える中、モウリーニョの復帰が噂されている。彼は現在ベンフィカと契約中だが、『The Athletic』によると、ペレス会長は今夏のトップチーム指揮官として彼を最有力視しているという。
プロジェクトの安定を図るため、実績ある指導者が求められている。2010～2013年に「メレンゲス」を率い、ペレス会長と親交のあるモウリーニョは、シーズン終了後10日以内に約300万ユーロで契約を解除できる条項を持つ。
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ペレスがアルベロアの後任を決めた。
サンティアゴ・ベルナベウでアルベロアが常任監督として先行きが不透明になったことで、監督探しが始まった。アルベロアは2026年1月、シャビ・アロンソの解任を受けて就任したが、チーム再建に苦戦している。マドリードが2シーズン連続で主要タイトルを逃す見込みとなり、ペレス会長はクラブの競争力回復のため、一流で知名度の高い監督を選ぶ可能性が高い。
アルベロアはクラブ内で尊敬されているものの、若手を世界レベルへ育てるにはより経験豊富な指揮官が必要との判断だ。ペレス会長は、モウリーニョの心理的アプローチと妥協しない姿勢が、チームに欠ける闘志を取り戻す最適解だと見ている。会長は厳しい局面で自ら人事プロセスを主導することで知られ、今回も同様の手法を取っているという。
マドリードにおけるモウリーニョの不朽の功績
スペインで初監督を務めたモウリーニョは、2011-12シーズンに100ポイント・121得点をマークし、バルセロナの支配を打ち破ってラ・リーガ制覇。3年連続でチャンピオンズリーグ準決勝に進出した。 2013年の騒動の末の退任にもかかわらず、多くのファンは、この時代をレアル・マドリードが世界トップに返り咲いた転換点と捉えている。
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唯一の候補ではない
レアル・マドリードは国内リーグ終了直後に次期監督を発表する見込みだ。正式発表までアルベロアが暫定指揮を執るが、モウリーニョはスタッフ内でも最有力とは限らない。 アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ、シュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスも候補に挙げられており、『The Athletic』によると米国代表のマウリシオ・ポチェッティーノも検討されているという。