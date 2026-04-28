ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰が現実味を帯びてきた。フロレンティーノ・ペレス会長は、アルヴァロ・アルベロアの後任にベンフィカの監督を推している。

サンティアゴ・ベルナベウでアルベロアが常任監督として先行きが不透明になったことで、監督探しが始まった。アルベロアは2026年1月、シャビ・アロンソの解任を受けて就任したが、チーム再建に苦戦している。マドリードが2シーズン連続で主要タイトルを逃す見込みとなり、ペレス会長はクラブの競争力回復のため、一流で知名度の高い監督を選ぶ可能性が高い。

アルベロアはクラブ内で尊敬されているものの、若手を世界レベルへ育てるにはより経験豊富な指揮官が必要との判断だ。ペレス会長は、モウリーニョの心理的アプローチと妥協しない姿勢が、チームに欠ける闘志を取り戻す最適解だと見ている。会長は厳しい局面で自ら人事プロセスを主導することで知られ、今回も同様の手法を取っているという。