ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰が正式決定。フロレンティーノ・ペレス会長の再選を受け、1億5000万ユーロの大型補強も約束された。

日曜日の勝利で、ペレス氏は2030年までスペインの巨人・レアル・マドリードの舵取りを続けることになった。同氏の統治下、クラブは欧州カップ戦15回の優勝のうち7回を達成した。ピッチでの最近の不調にもかかわらず、ベルナベウでの絶対的な権力は揺るがない。

クラブTVが対立候補エンリケ・リケルメ氏を破ったと報じた後、深夜の祝勝会でファンに語った。「レアル・マドリードが今後もタイトルを獲得できるよう努力を続ける」。国際建設会社も率いるベテラン経営者は2009年以降無投票当選が続いており、20年以上本格的な対抗馬がない。