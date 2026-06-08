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ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰が正式決定。フロレンティーノ・ペレス会長の再選を受け、1億5000万ユーロの大型補強も約束された。
ペレス氏がレアル・マドリード会長に再選
日曜日の勝利で、ペレス氏は2030年までスペインの巨人・レアル・マドリードの舵取りを続けることになった。同氏の統治下、クラブは欧州カップ戦15回の優勝のうち7回を達成した。ピッチでの最近の不調にもかかわらず、ベルナベウでの絶対的な権力は揺るがない。
クラブTVが対立候補エンリケ・リケルメ氏を破ったと報じた後、深夜の祝勝会でファンに語った。「レアル・マドリードが今後もタイトルを獲得できるよう努力を続ける」。国際建設会社も率いるベテラン経営者は2009年以降無投票当選が続いており、20年以上本格的な対抗馬がない。
- AFP
「スペシャル・ワン」が帰ってくる
今回の選挙勝利で最も衝撃的だったのは、モウリーニョ監督のスペイン首都への復帰決定だ。2010～2013年に「ロス・ブランコス」を率いたポルトガル人指揮官は、ペレス会長の選挙キャンペーンの要だった。2度目の就任は、2シーズン主要タイトルから遠ざかるチームに規律と勝利への鋭さを取り戻す狙いと見られる。
ペレス会長は選挙戦でチェルシーやマンチェスター・ユナイテッドを率いた名将への賞賛を隠さず、「世界最高の監督の一人であるジョゼ・モウリーニョが戻り誇りに思う」と語った。近年の不振と欧州スーパーリーグ計画の失敗を乗り越えるため、クラブは大きな方向転換を選んだ。
「ガラクティコ」の獲得を約束し、1億5000万ユーロの移籍資金を確保
ペレス会長は監督人事だけでなく、トップチーム強化に向けた野心的な補強計画も示している。 リバプールのイブラヒマ・コナテ、インテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズなど守備補強候補に加え、会長は1億5000万ユーロ（1億2600万ポンド／1億6100万ドル）超の「ガラクティコ」級選手獲得を約束。今週後半、選挙後の祝賀行事として正式発表の見込みだ。
巨費を投じることで、会長は過去の在任期間に採用した「ガラクティコス」モデルへのコミットメントを再確認する。1億5000万ユーロのターゲットは欧州全土で憶測を呼んでおり、候補にはマイケル・オリゼとヴィティーニャの名が挙げられている。
- Goal - GFX
リケルメは敗北を受け入れ、再起を誓った。
37歳の挑戦者リケルメは、ラウル、イエロ、カシージャスらレジェンドの支援を受け選挙戦を戦ったが、及ばなかった。彼はマンチェスター・シティのハーランド獲得を公約に掲げたが、選手側に否定された。敗北後も、再生可能エネルギー企業の経営者は「政治活動の始まりに過ぎない」と強調した。
リケルメはペレスを祝福し、結果を受け入れた。それでも再出馬を検討すると述べ、「我々にとってこれは終わりではなく始まりだ」と語った。「レアル・マドリードが今後20年も選挙を行わないことはあるまい」