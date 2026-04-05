モウリーニョは、伝説的なボビー・ロブソン卿との親密な関係もあって、ニューカッスルについてしばしば好意的に語ってきた。こうした感情的なつながりがあるにもかかわらず、ワドルは、セント・ジェームズ・パークのサポーターが求めているのは、彼らが最も愛した監督たちの代名詞ともなった、特定の「攻撃的な」サッカーのスタイルだと主張する。

彼は次のように語った。「ニューカッスル・ユナイテッドで記憶に残っている監督は、ジョー・ハーヴェイ、アーサー・コックス、ボビー・ロブソン、ケビン・キーガン、そして現在のエディ・ハウだ。彼らは常に攻撃的なサッカーを展開してきたからだ。他の監督たちの名前はほとんど挙がらない。誤解しないでほしいが、彼らが素晴らしい仕事をしたことは確かだ。ただ、他の多くの監督についてはあまり話題に上らないのだ」

元イングランド代表の同氏はさらにこう付け加えた。「モウリーニョはトッテナムに移籍したが、トッテナムのファンは彼のサッカーをあまり好まなかった。彼らはエンターテインメント性があり、攻撃的なサッカーを期待しているからだ。彼らはエンターテインメントを求めている。ジョゼ・モウリーニョを見るなら、彼がどう勝ったかではなく、結果を見るものだ。もし毎週1-0の試合が続くなら、ニューカッスルのファンはモウリーニョとそのサッカーを受け入れるのが難しいだろう」







