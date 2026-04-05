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ジョゼ・モウリーニョには手を出すな！ ニューカッスルに「スペシャル・ワン」との契約を控えるよう警告――クラブのレジェンド、クリス・ワドルが、ファンが「毎週1-0」の試合に満足しない理由を解説
モウリーニョのスタイルは、タインサイドには「悲惨な」ほど不向きだ
ニューカッスルがプレミアリーグで安定した成績を残せずにいることを受け、エディ・ハウ監督へのプレッシャーが高まる中、移籍市場の噂が過熱している。デビッド・ホプキンソン最高経営責任者（CEO）が先日、ハウ監督に対して長期的な保証を与えることを拒否したことから、元チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムの指揮官であるモウリーニョ氏がイングランドのサッカー界に復帰するのではないかという憶測が飛び交っている。
しかし、ワドルは、このポルトガル人監督の実利主義的なアプローチがクラブのアイデンティティと衝突すると主張している。
「聞いてくれ、俺はジョゼを尊敬しているよ」とワドルは『Fruity King』に語った。「彼がサッカー界で成し遂げたことや獲得したタイトルを考えれば、モウリーニョを尊敬しないわけにはいかない。だが、率直に言って、彼自身も認めるだろうが、彼のチームは最もエンターテインメント性が高いとは言えない。彼は結果だけを重視しているし、確かにサッカーとはそういうものだが、ニューカッスルというクラブは、それ以上のものを求めているんだ」
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ボビー・ロブソン卿の影
モウリーニョは、伝説的なボビー・ロブソン卿との親密な関係もあって、ニューカッスルについてしばしば好意的に語ってきた。こうした感情的なつながりがあるにもかかわらず、ワドルは、セント・ジェームズ・パークのサポーターが求めているのは、彼らが最も愛した監督たちの代名詞ともなった、特定の「攻撃的な」サッカーのスタイルだと主張する。
彼は次のように語った。「ニューカッスル・ユナイテッドで記憶に残っている監督は、ジョー・ハーヴェイ、アーサー・コックス、ボビー・ロブソン、ケビン・キーガン、そして現在のエディ・ハウだ。彼らは常に攻撃的なサッカーを展開してきたからだ。他の監督たちの名前はほとんど挙がらない。誤解しないでほしいが、彼らが素晴らしい仕事をしたことは確かだ。ただ、他の多くの監督についてはあまり話題に上らないのだ」
元イングランド代表の同氏はさらにこう付け加えた。「モウリーニョはトッテナムに移籍したが、トッテナムのファンは彼のサッカーをあまり好まなかった。彼らはエンターテインメント性があり、攻撃的なサッカーを期待しているからだ。彼らはエンターテインメントを求めている。ジョゼ・モウリーニョを見るなら、彼がどう勝ったかではなく、結果を見るものだ。もし毎週1-0の試合が続くなら、ニューカッスルのファンはモウリーニョとそのサッカーを受け入れるのが難しいだろう」
シャビは「刺激的」だがリスクを伴う賭けだ
モウリーニョが守備的なスタイルの代表格である一方、元バルセロナ監督のシャビも有力な候補として浮上している。
2024年にカンプ・ノウを去って以来フリーエージェントの状態にあるシャビは、チェルシーを含む複数のトップクラブから注目されていると報じられている。ワドル氏は、彼を招聘すればもたらされる華やかさを認めつつも、このスペイン人監督の指導者としての実績が、プレミアリーグの過酷な環境に対応できるかどうかについては懐疑的だ。
彼は次のように語った。「エディ・ハウが去ることになれば、シャビの就任はニューカッスル・ユナイテッドにとって刺激的なものになるだろう。言うまでもなく、彼は偉大な選手だった。指導者としての面では、良い部分も悪い部分もあったと思うが、いずれにせよ期待は高まるだろう」。
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セント・ジェームズ・パークの観客を味方につける
ワドル氏にとって、ラ・リーガやサウジ・プロリーグからイングランド北東部への移籍は、決して軽視できない大きな壁だ。同氏は、ニューカッスルの首脳陣が単にビッグネームを追いかけるのではなく、国内トップリーグでの実績ある経験を持つ候補者を探すべきだと提言している。もしハウ監督が最終的に解任されることになれば、後任者はクラブ特有の文化を理解していることを証明するために、早急に戦わなければならないだろう。