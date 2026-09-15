レアル・マドリーは現在、ラ・リーガで2位につけており、開幕からの5試合で4勝を挙げている。全勝のバルセロナをぴたりと追走している一方で、舞台裏の空気は祝賀ムードとはほど遠い。 『El Chiringuito TV』の記者フアンフェ・サンスの報道によれば、ロッカールームとコーチングスタッフの執務エリアには怒りが広がっているという。

この不満の具体的な火種となっているのは、最近の注目度の高い判定事例の比較だ。報道によれば、マドリー首脳陣はバルセロナのラミン・ヤマルに与えられたPKを引き合いに出し、それと対照的に、レアル・マドリーの選手たちが受けた類似の2つの身体的チャレンジが見逃されたと指摘している。モウリーニョとそのスタッフにとって、問題は必ずしも1つの誤審そのものではなく、リーグ全体で統一された基準が欠けていることにある。



