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ジョゼ・モウリーニョとレアル・マドリーのスター選手たちが激怒 バルセロナの「ダブルスタンダード」を巡って判定論争が勃発
判定基準をめぐる内部の怒り
レアル・マドリーは現在、ラ・リーガで2位につけており、開幕からの5試合で4勝を挙げている。全勝のバルセロナをぴたりと追走している一方で、舞台裏の空気は祝賀ムードとはほど遠い。 『El Chiringuito TV』の記者フアンフェ・サンスの報道によれば、ロッカールームとコーチングスタッフの執務エリアには怒りが広がっているという。
この不満の具体的な火種となっているのは、最近の注目度の高い判定事例の比較だ。報道によれば、マドリー首脳陣はバルセロナのラミン・ヤマルに与えられたPKを引き合いに出し、それと対照的に、レアル・マドリーの選手たちが受けた類似の2つの身体的チャレンジが見逃されたと指摘している。モウリーニョとそのスタッフにとって、問題は必ずしも1つの誤審そのものではなく、リーグ全体で統一された基準が欠けていることにある。
- AFP
一貫性と保護を求める声
モウリーニョ率いるテクニカルスタッフは、こうした不一致がタイトル争いに重大な影響を及ぼしかねないことを特に懸念している。選手を守る姿勢で知られるポルトガル人指揮官は、ビニシウス・ジュニオールのようなスター選手には審判団による、より一貫した保護が必要だというチームの見解と足並みをそろえていると報じられている。
クラブは、そうした判定が客観的に誤っているとまでは主張していないものの、ラ・リーガの審判団による主観的な解釈を強く批判している。これはスペインサッカーにおける根深い不満の一つだが、現在の苛立ちの強さは、首都のクラブと審判組織の溝がさらに深まっていることをうかがわせる。
モウリーニョ、集中維持への挑戦
来たるエルチェ戦に向けて準備を進める中、この内なる怒りをコントロールすることは、モウリーニョにとって最も重要な仕事の一つとなる。指揮官自身も選手たちと同じく不満を抱えているが、包囲網に立ち向かうようなメンタリティーが諸刃の剣になり得ることを痛感している。
歴史が示すように、判定への不満が物語の中心になってしまえば、試合中に冷静さを欠くことにつながりかねない。モウリーニョはおそらく、自分たちに不利な判定が安定しない状況に対抗する最も効果的な方法は、際どい判定の重要性が薄れるほど圧倒的に試合へ勝つことだと、チームにあらためて説くはずだ。ただ、同クラブの立場は揺らいでおらず、同様の事象は同様の基準で評価されるべきだと考えている。
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論争のさなかでのメンバー入れ替え
判定を巡る騒動のさなか、レアル・マドリーは過密日程と負傷者リストの増加にも対処している。チームはエデル・ミリトン、ロドリゴ・ゴエス、フェルラン・メンディを欠いたままエルチェへ向かうことになり、モウリーニョは選手層を活用せざるを得ない状況だ。守備陣の入れ替えが見込まれており、最終ライン中央ではディーン・ハイセンがイブラヒマ・コナテとコンビを組む可能性が高い。
さらに前線では、アルダ・ギュレルが印象的なパフォーマンスによって右ウイングでの先発争いに加わっており、一方でキリアン・エムバペは引き続き攻撃の中心を担う。エムバペは今季ここまでラ・リーガ5試合で6得点を挙げているが、現在はリーグのアウェー戦で続く7カ月間の無得点を断ち切ろうとしている。
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