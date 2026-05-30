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ジョゼ・モウリーニョが3年契約でレアル・マドリード監督に復帰
ペレスが劇的な再会を果たす
『The Athletic』によると、マドリードは5月8日にモウリーニョ監督の就任交渉を開始し、先週正式に契約が締結された。モウリーニョはベンフィカの契約延長を断り、2029年までサンティアゴ・ベルナベウに復帰する。ペレス会長は6月7日に会長選挙を実施し、選挙後に正式発表予定だ。
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モウリーニョは決断を先送りした
モウリーニョ監督は、5月16日のエストリル戦（3-1）でベンフィカの今季最終戦が終わるまで去就を決めなかった。会見では契約延長オファーを受けたと認め、「様子を見たい」と説明した。 一方、The Athleticは、モウリーニョがすでにベンフィカ関係者に退団の意思を伝えていたと報道。ベンフィカはルーベン・アモリムにオファーしたが拒否され、代わりにフラムのマルコ・シルバ招聘に動いた。
ペレスは賭けに出る
79歳のペレス会長のモウリーニョ招聘は大きな賭けだ。彼はゼネラルマネージャーを bypass して独断で交渉を進めた。レアル・マドリードは今、激動の時期にある。1月にシャビ・アロンソを解任し、暫定監督アルベロアも辞任した。ペレスは、モウリーニョの好戦性が対立するロッカールームをまとめ、国内での低迷を止める鍵だと信じる。
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更衣室の問題が懸念される
モウリーニョ監督は、怒るサポーターや、キリアン・エムバペの「第4の選択肢」発言で高まったチーム内緊張という緊急課題に直面している。さらに、ヴィニシウス・ジュニオールとの確執の余波、夏の補強、スタッフ再編も進める必要がある。タイトルを取れずにシーズンを終えたチームを引き継いだ彼は、プレシーズンまでにチームを一つにまとめなければならない。