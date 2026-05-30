ジョゼ・モウリーニョが3年契約でレアル・マドリード監督に復帰

モウリーニョ監督は、5月16日のエストリル戦（3-1）でベンフィカの今季最終戦が終わるまで去就を決めなかった。会見では契約延長オファーを受けたと認め、「様子を見たい」と説明した。 一方、The Athleticは、モウリーニョがすでにベンフィカ関係者に退団の意思を伝えていたと報道。ベンフィカはルーベン・アモリムにオファーしたが拒否され、代わりにフラムのマルコ・シルバ招聘に動いた。