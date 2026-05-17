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ジョゼ・モウリーニョが「99％の確率」で将来を予測。愛称「スペシャル・ワン」の彼が、サンティアゴ・ベルナベウへの電撃復帰説が出る中、レアル・マドリードと話し合う時期を明かした。
モウリーニョ、レアル・マドリード移籍説について言及
ベンフィカはエストリルを3-1で破りリーグ戦を終了。試合後、モウリーニョは自身の将来について言及した。無敗ながら3位に終わったチームについて「毎日幸せだった」と語ったが、レアル・マドリードとの接触は否定しなかった。
「ベンフィカでは毎日幸せだった。今夜、選手たちにもそう伝えた」と『マルカ』紙に語った。そのうえで、「レアル・マドリードからはまだ何も聞いていないが、皆が話していることは知っている。私の代理人と会長、クラブ経営陣の話し合いは進んでいる」と続けた。 来週、私がレアル・マドリードと直接話し、その時点で決断する。今のところ、レアル・マドリードとホルヘ・メンデスの間で話し合いは進んでいるが、私との直接の交渉はまだない」と語った。
- AFP
「99％の予測」
スペインの首都での再就任という魅力的なオファーがあるにもかかわらず、モウリーニョ監督はポルトガルに残留する可能性が依然として非常に高いと主張した。彼は、ベンフィカのルイ・コスタ会長から提示されている高額な新契約を、残留する理由として挙げた。同監督は、エスタディオ・ダ・ルスでのプロジェクトへの忠誠心と、世界サッカー界で最も重要なポストの一つに復帰するという名誉とを天秤にかけているようだ。
「ベンフィカに残る可能性は99％だ。契約があるうえ、エージェントによると『素晴らしいオファー』という延長提案も受けている」とポルトガル人監督は語った。 その一方で、彼は「代理人から、レアル・マドリードに関して現実的で深刻な状況が生じているとの報告を受けている。その事実を否定するつもりはない。しかし現時点では、レアル・マドリードとはいかなる契約も結んでいない」と付け加えた。
移籍市場での獲得候補と戦術的な構想
モウリーニョの移籍が実現すれば、彼はレアル・マドリードのチーム再編を計画している。その一環として、古巣マンチェスター・ユナイテッドからラ・リーガで活躍するイングランド代表選手を引き抜くという噂もある。モウリーニョはマーカス・ラッシュフォードの獲得に強く関心を示しており、バルセロナが検討している同選手の完全移籍を阻む可能性もある。
さらに彼は、ロッカールームの統率力不足とフィジカル面の課題にも着手する構えだ。選手に完全な献身を求め、過去2季続いた筋肉系ケガを減らすため、プレシーズンとローテーション方針を根本から見直すという。
フロレンティーノ・ペレスが直面する財政上の課題
ペレス会長は現在、クラブの内部選挙に注力している。それでもモウリーニョ監督を復帰させるには多額の資金が必要だ。シーズンが終了したばかりであり、レアル・マドリードが監督の退団を促すには今が限られた好機だ。しかし、この名将をリスボンから引き抜くのは無償では済まない。
ベンフィカとの契約には約700万ユーロの違約金が設定されており、マドリードがこれを支払う必要がある。モウリーニョは近日中にクラブ幹部と会談し、ペレス会長の判断次第で早ければすぐにも正式決定する見込みだ。