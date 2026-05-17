スペインの首都での再就任という魅力的なオファーがあるにもかかわらず、モウリーニョ監督はポルトガルに残留する可能性が依然として非常に高いと主張した。彼は、ベンフィカのルイ・コスタ会長から提示されている高額な新契約を、残留する理由として挙げた。同監督は、エスタディオ・ダ・ルスでのプロジェクトへの忠誠心と、世界サッカー界で最も重要なポストの一つに復帰するという名誉とを天秤にかけているようだ。

「ベンフィカに残る可能性は99％だ。契約があるうえ、エージェントによると『素晴らしいオファー』という延長提案も受けている」とポルトガル人監督は語った。 その一方で、彼は「代理人から、レアル・マドリードに関して現実的で深刻な状況が生じているとの報告を受けている。その事実を否定するつもりはない。しかし現時点では、レアル・マドリードとはいかなる契約も結んでいない」と付け加えた。