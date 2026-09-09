この戦術的変更により、アレクサンダー＝アーノルドはサンティアゴ・ベルナベウでの2-1の勝利でフェデリコ・バルベルデとコンビを組んだ。これは、ポルトガル人指揮官が直面した突然の選考上の危機によって必要となった措置だった。この実験は勝利という結果をもたらしたものの、モウリーニョは、このポジション変更をスペインの首都での自身の戦術システムに恒久的に組み込む考えから距離を置く姿勢をすぐに示した。

モウリーニョは、その多様性にもかかわらず、この選手の本来の強みがどこにあると考えているかについて明確だった。「彼はイングランド代表やリヴァプールで中盤でもプレーしてきた... だが、彼はミッドフィールダーではない」とモウリーニョは述べた。指揮官は、この選手が大一番の欧州の一戦で指示を忠実に遂行したことを認め、こう付け加えた。「彼は非常に良いプレーをした。戦術的に、彼が本当に必要とされていたことをとてもよく理解していた。彼もバルベルデも、このレベルで非常に良い働きを見せた」