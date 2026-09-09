AFP
翻訳者：
ジョゼ・モウリーニョが、レアル・マドリーのやむを得ない実験を経たトレント・アレクサンダー＝アーノルドに決定的な評価を下した
モウリーニョ、アレクサンダー＝アーノルドのMF転向を拒否
この戦術的変更により、アレクサンダー＝アーノルドはサンティアゴ・ベルナベウでの2-1の勝利でフェデリコ・バルベルデとコンビを組んだ。これは、ポルトガル人指揮官が直面した突然の選考上の危機によって必要となった措置だった。この実験は勝利という結果をもたらしたものの、モウリーニョは、このポジション変更をスペインの首都での自身の戦術システムに恒久的に組み込む考えから距離を置く姿勢をすぐに示した。
モウリーニョは、その多様性にもかかわらず、この選手の本来の強みがどこにあると考えているかについて明確だった。「彼はイングランド代表やリヴァプールで中盤でもプレーしてきた... だが、彼はミッドフィールダーではない」とモウリーニョは述べた。指揮官は、この選手が大一番の欧州の一戦で指示を忠実に遂行したことを認め、こう付け加えた。「彼は非常に良いプレーをした。戦術的に、彼が本当に必要とされていたことをとてもよく理解していた。彼もバルベルデも、このレベルで非常に良い働きを見せた」
- Getty Images Sport
フィジカル面の要求とポジション上の課題
モウリーニョは特に、サイドを主戦場としてきた選手にとって、中盤の役割が身体面でどれほど大きな負担になるかを強調した。ピッチ中央で最高レベルの戦いに臨むには、空間認知やスタミナの面で異なる能力が求められると指摘している。「トレントにとっては難しい」とモウリーニョは認めた。「彼が見せた努力は評価している。だが、彼の特長を考えれば、フルバックやセントラルミッドフィールドでプレーするために必要な専門性は、身体的にまったく別物だ」
さらに指揮官は、試合が終盤に差しかかる中でアレクサンダー＝アーノルドが直面した消耗について詳しく語り、最終的に交代に至った経緯を説明した。「リヴァプールや代表でも、彼はそこで何度かプレーしてきた。だが、まったく違う。彼にはもうこれ以上出せるものがなかった」とモウリーニョは語った。
戦術的必要性がベルナベウでの実験を強いる
アレクサンダー＝アーノルドを中盤中央へ移すという決断は、長期的な戦術ビジョンというより、主に苦し紛れの対応から生まれたものだった。マドリーはイタリアの強豪との一戦に向け、創造性を担う部門で相次いだ欠場により大きく戦力を削がれていた。エドゥアルド・カマヴィンガ、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバの出場停止によってチームには大きな穴が生まれ、モウリーニョは解決策として守備陣の選択肢に目を向けることを余儀なくされた。
勝利を収めたとはいえ、統計はこのコンバートがチャンピオンズリーグ王者にとって完全にスムーズではなかったことを示していた。マドリーの他のどの選手よりも多くクロスを試み、卓越した配球力を示した一方で、中盤の軸としての守備面の責任には苦しみ、出場していた時間帯にはタックル成功を1度も記録できなかった。
- Getty
マドリードで出場時間を巡る争い
アレクサンダー＝アーノルドの中盤起用は、現在のレアル・マドリーのスカッド内で定位置争いがいかに激しいかも浮き彫りにしている。リヴァプールから大きな注目を集めて移籍して以降、このDFは出場時間を得るために毎分を争わなければならなかった。さらに今夏加入したデンゼル・ダンフリースの存在が右サイドバックの事情を一段と複雑にしており、オランダ代表はマドリーのラ・リーガ開幕4試合のうち3試合で先発している。しかし、出場停止となっていたマドリーの3選手が復帰し、さらに他の主力選手たちも回復すれば、アレクサンダー＝アーノルドは再び守備ユニット、あるいはベンチに戻る可能性が高い。
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