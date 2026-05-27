『Sport Bild』によると、19歳のウイングはレアル・マドリードの新監督の下で重要な役割を担い、ビニシウス・ジュニアの代役となる見込みだ。
AFP
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ジョゼ・モウリーニョが熱望する選手だ！レアル・マドリードはヴィニシウス・ジュニアの代役としてブンデスリーガのスターを獲得するのか？
この25歳のブラジル人選手にはここ数か月、移籍の噂が絶えない。特に資金力のあるアラブのクラブが興味を示している。最近の騒動で、今夏の移籍も現実味を帯びてきた。
彼は会見で「契約延長は急がない。2027年まで時間がある。マドリードとも話し合うべきことは多いが、双方とも冷静だ。会長と私は互いに信頼している」と語った。
一方、デビューシーズンから活躍するディオマンデは欧州強豪の注目も集める。彼は先日「来季もライプツィヒでプレーしたい」と語ったが、今回の発言には余地が残されている。
「RBライプツィヒは家族を助けてくれた。感謝しているし、ピッチで恩返ししたい。今すぐ去るつもりはない」と語り、こう続けた。「今後はどうなるか分からない。夏にワールドカップがあり、その後に何があるかは誰にも分からない。」
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ディオマンデに1億5000万ユーロ？
この10代選手はマドリード移籍に反対しないだろう。だがレアルにとっては高額な取引になる。ライプツィヒ首脳陣は契約を早期延長し、2027年の放出を計画している。それでも来夏の移籍の可能性は残っている。
ただし、移籍金が1億5000万ユーロに近づけば売却もやむを得ず、今夏のワールドカップでディオマンデが活躍すればその可能性は高まる。 マドリードには、特にヴィニシウス売却益を見込めば、必要な資金は十分に用意できるだろう。
モウリーニョはすでに裏で糸を引いているようだ
タイトルlessでスキャンダル続出のシーズンを経て、レアルは転換期にある。モウリーニョはスターたちを再起動し、サンティアゴ・ベルナベウへ帰還間近だ。
マドリードとベンフィカは交渉中であり正式発表は先になるが、63歳のポルトガル人監督はすでに裏で補強を仕切っている。