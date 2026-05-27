この25歳のブラジル人選手にはここ数か月、移籍の噂が絶えない。特に資金力のあるアラブのクラブが興味を示している。最近の騒動で、今夏の移籍も現実味を帯びてきた。

彼は会見で「契約延長は急がない。2027年まで時間がある。マドリードとも話し合うべきことは多いが、双方とも冷静だ。会長と私は互いに信頼している」と語った。

一方、デビューシーズンから活躍するディオマンデは欧州強豪の注目も集める。彼は先日「来季もライプツィヒでプレーしたい」と語ったが、今回の発言には余地が残されている。

「RBライプツィヒは家族を助けてくれた。感謝しているし、ピッチで恩返ししたい。今すぐ去るつもりはない」と語り、こう続けた。「今後はどうなるか分からない。夏にワールドカップがあり、その後に何があるかは誰にも分からない。」