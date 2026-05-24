モウリーニョのマドリード復帰報道を受け、フリックはライバルたちにメッセージを送った。ポルトガル人監督はアルベロアの後任としてサンティアゴ・ベルナベウに戻り、2010年代初めの「エル・クラシコ」のような激闘が再燃する可能性がある。

チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドを率いた経験のあるモウリーニョとの対戦の可能性を問われたフリックは動じず、「なぜない？彼は相手監督で、私はいつでも誰とでも戦う準備ができている」と語った。