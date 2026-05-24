Goal AR, Gemini
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ジョゼ・モウリーニョが来る！バルセロナは、クラシコライバル・レアル・マドリードがリーガ制覇へ「スペシャル・ワン」を招へいしたことを受け、ハンス・フリック監督が「誰とでも戦う」と宣言した。
フリック監督、モウリーニョ監督の復帰巡り強硬姿勢
モウリーニョのマドリード復帰報道を受け、フリックはライバルたちにメッセージを送った。ポルトガル人監督はアルベロアの後任としてサンティアゴ・ベルナベウに戻り、2010年代初めの「エル・クラシコ」のような激闘が再燃する可能性がある。
チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドを率いた経験のあるモウリーニョとの対戦の可能性を問われたフリックは動じず、「なぜない？彼は相手監督で、私はいつでも誰とでも戦う準備ができている」と語った。
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メスタージャでの敗戦もチームの士気をくじくことはなかった
バルサのフリック監督は、リーグ最終戦でバレンシアに1-3で敗れた直後、「この敗戦で1年間の努力が台無しになるわけではない」と語った。試合終了前に優勝は確定していたためだ。
「この敗戦は、優勝したシーズンの成果を左右しない。バレンシアの勝利は当然で、我々は受け入れる。彼らには我々にない、戦う理由があった」とフリック監督は説明した。さらに「0-1とリードを許した後、我々は単純なミスを犯し、相手はそのミスを突いて得点を重ねた」と付け加えた。
ワールドカップによる気晴らし
ワールドカップが迫る中、フリック監督は一部の選手がすでに大会に意識を向けていたと認めた。その意識の変化が最終節の普段とは異なるミスにつながった可能性もあるが、監督はチームの野心に対して理解を示している。
「ワールドカップが迫っており、それが全サッカー選手の夢であることを理解しなければならない。選手たちがその大きな目標に少し意識を向けていたとしても当然だ。私もその気持ちを理解しなければならない」とフリック監督は語った。
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将来計画
優勝を決めたバルセロナ首脳陣は、これから夏の補強と戦術の磨き上げに注力する。フリック監督は、レアル・マドリードがモウリーニョ監督を正式に招聘すれば競争が激化すると認識しており、オフシーズンを活用しバルサの優位を維持する決意だ。
フリック監督は「今後は改善点の分析が必要だ。今日の試合には課題もあったが、シーズンは成功だった。休暇後に来季の準備を進める」と語った。