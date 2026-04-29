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ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリード復帰報道に言及。ベンフィカ監督も自身が率いた中で「最高の場所」を明かした。
ペレスが追撃を率いる
欧州制覇15回の名門がモウリーニョ再招聘に動いていると報じられた。本人は「今はベンフィカに集中している」と否定。レアル・マドリードのペレス会長は、アルベロア体制で苦戦するチームに安定を取り戻そうと元監督の招へいを画策しているという。しかし「スペシャル・ワン」はラ・リーガ復帰について沈黙した。
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モウリーニョ、レアル・マドリード移籍説について沈黙を破る
63歳の彼は、マドリードでの再就任報道を否定し、リスボンの任務に集中すると強調した。 『イル・ジョルナーレ』紙のインタビューでは「次の目標はベンフィカをチャンピオンズリーグに戻すことだ」と語り、契約解除条項の報道にもかかわらず早期退任설을否定した。この発言は、元レアル・マドリードのグティが「モウリーニョは全盛期ではなく、ペレス会長は他の戦術家を探すべきだ」と警告したことを受けたものだ。
ジョゼにとって、ローマは今も「最高の場所」だ。
チェルシー、インテル、レアル・マドリードでタイトルを獲得した輝かしいキャリアを振り返り、モウリーニョはローマ時代について本音を語った。2024年1月に解任されたにもかかわらず、彼はクラブとサポーターを深く敬愛している。「私にとって、そこはキャリアで最高の場所だった。 これほど素晴らしい環境を、サッカーチームを取り巻く中で感じたことは一度もない。オリンピコは常に満員だった」と語った。
彼は2022年のカンファレンスリーグ制覇、2023年のヨーロッパリーグ決勝進出を通じて、ファンと強い絆を育んだ。退任後、チームが苦戦していることについてこう語った。「チャンピオンズリーグを勝った時でさえ、あのような光景は見たことがない。私のローマは終わった。これ以上は言いたくない。でも一つだけ。 勝てなかったからといってローマのファンを責めるべきではない。チームを支えているのは彼らだ。彼らに手を出すべきではない」
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アルベロアへのプレッシャーが高まっている
モウリーニョがベンフィカに集中する一方、サンティアゴ・ベルナベウのプレッシャーは高まるばかりだ。1月にシャビ・アロンソが辞任し、アルベロアがトップチームを率いたが成績は振るわず、首脳陣は移行期を乗り切る監督を探している。最有力はモウリーニョだが、候補は彼だけではない。
アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ、米国代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノ、シュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスも候補に名を連ねる。モウリーニョが復帰すれば、2010～2013年以来のマドリードでの指揮となる。当時、彼はペップ・グアルディオラ率いるバルセロナと激しいライバル関係を繰り広げた。