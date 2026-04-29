ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリード復帰報道に言及。ベンフィカ監督も自身が率いた中で「最高の場所」を明かした。

チェルシー、インテル、レアル・マドリードでタイトルを獲得した輝かしいキャリアを振り返り、モウリーニョはローマ時代について本音を語った。2024年1月に解任されたにもかかわらず、彼はクラブとサポーターを深く敬愛している。「私にとって、そこはキャリアで最高の場所だった。 これほど素晴らしい環境を、サッカーチームを取り巻く中で感じたことは一度もない。オリンピコは常に満員だった」と語った。

彼は2022年のカンファレンスリーグ制覇、2023年のヨーロッパリーグ決勝進出を通じて、ファンと強い絆を育んだ。退任後、チームが苦戦していることについてこう語った。「チャンピオンズリーグを勝った時でさえ、あのような光景は見たことがない。私のローマは終わった。これ以上は言いたくない。でも一つだけ。 勝てなかったからといってローマのファンを責めるべきではない。チームを支えているのは彼らだ。彼らに手を出すべきではない」