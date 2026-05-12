ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードの監督に2度目の就任へ最終交渉中。後任候補は彼だけだ。

この人事が決まれば、アルベロアの監督としての任期は終わる。モウリーニョは、今年1月にアロンソが退任して就任した現監督の後任となる。 クラブOBのアルベロアは、在任中の成果が長期プロジェクトを担うには不十分との判断を受けた。クラブはポルトガル人監督の復帰で、クラブ文化を理解し実績のある指導者を選び、アルベロアは就任わずか数カ月で退任する。