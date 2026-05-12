AFP
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ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードの監督に2度目の就任へ最終交渉中。後任候補は彼だけだ。
モウリーニョ、ベルナベウ復帰へ一歩近づく
BBCスポーツによると、モウリーニョ氏は13年ぶりにレアル・マドリードの監督就任に向け最終交渉を行っている。63歳の同氏は現在唯一の候補者で、クラブは経験豊富な指導者を求めている。 フロレンティーノ・ペレス会長が再招聘を主導し、シャビ・アロンソ前監督の退任2日後にこの案を検討したとされる。
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マドリードでのアルベロアの時代が終わろうとしている。
この人事が決まれば、アルベロアの監督としての任期は終わる。モウリーニョは、今年1月にアロンソが退任して就任した現監督の後任となる。 クラブOBのアルベロアは、在任中の成果が長期プロジェクトを担うには不十分との判断を受けた。クラブはポルトガル人監督の復帰で、クラブ文化を理解し実績のある指導者を選び、アルベロアは就任わずか数カ月で退任する。
ラ・リーガ移籍前のベンフィカでの最後の試合
元チェルシー監督は昨年9月に2年契約でベンフィカに加入。昨日もメディアに「今は話せない」と語った。 リーグ最終戦を前に憶測が渦巻く中、彼は「エストリル戦が終わり、月曜日になれば、私の将来やベンフィカの将来について答えられる」と語った。土曜のエストリル・プライア戦が今季最終戦となり、その後、彼の退団が正式に発表される見込みだ。
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「スペシャル・ワン」の次なる行方は？
モウリーニョは、リーグ戦・カップ戦・チャンピオンズリーグでタイトルを逃したチームを引き継ぐ。レアル・マドリードは残り3試合でシーズンを終える。5月14日にレアル・オビエド（ホーム）、5月17日にセビージャ（アウェイ）、5月23日にアスレティック・ビルバオ（ホーム）と対戦する。