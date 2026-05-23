アルベロアは今季最終戦で監督を退任すると正式発表し、モウリーニョ監督の復帰へ道が開けた。1月に就任したアルベロアはチームを立て直せず、クラブは国内リーグも欧州大会も目標を達成できなかった。 厳しい結果に終わったが、元DFの彼は指揮官としての期間に感謝し、こう語った。「選手たちへの計り知れない感謝を胸にマドリードを去る。彼らは私をより良い人間にし、毎日を楽しませてくれた。多くのことを教え、1月12日や13日の頃より今の私をより優れた監督にしてくれた。」

2シーズン連続無冠に終わったチームを再建したいペレス会長の“賭け”だ。 会長選が迫る中、クラブは大きな転換期を迎えている。ペレスはリケルメとの対決が予想され、モウリーニョ体制の成功が急務だ。ベルナベウではすでに劇的な夏が始まっており、ヒュルマンが改革の第一歩となる可能性もある。