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ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに5000万ユーロのMF獲得を要請、トニ・クロースをアシスタントコーチに指名する可能性も
「スペシャル・ワン」が中盤刷新へヒュルマンを狙う
モウリーニョはマドリード復帰早々、補強リストを作成。COPEによると、トップにはデンマーク代表ヒュルマンドが。モウリーニョはレアル・マドリード経営陣に、スポルティングCPの主将獲得を要請した。移籍金は約5000万ユーロ（約4300万ポンド）の見込み。
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スポルティング監督、レアル・マドリードの関心に「驚きはない」
ベルナベウとの関連について、スポルティングのルイ・ボルジェス監督は、世界有数のビッグクラブからの関心にさほど驚きを見せず、次のように語った。 「レアル・マドリードがヒュルマンに興味を示しても当然だ。彼は素晴らしい選手で、スポルティングでも素晴らしいシーズンを過ごした。彼の高い質は誰の目にも明らかだ。レアルや他のクラブが彼を獲得したいと話題にしても驚かない。それは我々の仕事が実を結んだ証拠であり、リーダーとして嬉しい」とボルジェス監督は先日Sport TVのインタビューで語った。
刷新されたスタッフ陣におけるトニ・クロースの意外な役割
選手補強だけでなく、モウリーニョ監督はコーチングスタッフとクラブ体制の再構築も進めている。以前右腕にアイトール・カランカを起用した63歳の監督は、象徴的な元選手を側近に迎えたいと考えている。 レアル・マドリードの伝説的元MFクロースが、その候補として浮上。モウリーニョは、このドイツ人選手をロッカールームと取締役会をつなぐ理想的な架け橋とみなしている。
- AFP
アルベロアが退任、ペレスはモウリーニョに賭ける
アルベロアは今季最終戦で監督を退任すると正式発表し、モウリーニョ監督の復帰へ道が開けた。1月に就任したアルベロアはチームを立て直せず、クラブは国内リーグも欧州大会も目標を達成できなかった。 厳しい結果に終わったが、元DFの彼は指揮官としての期間に感謝し、こう語った。「選手たちへの計り知れない感謝を胸にマドリードを去る。彼らは私をより良い人間にし、毎日を楽しませてくれた。多くのことを教え、1月12日や13日の頃より今の私をより優れた監督にしてくれた。」
2シーズン連続無冠に終わったチームを再建したいペレス会長の“賭け”だ。 会長選が迫る中、クラブは大きな転換期を迎えている。ペレスはリケルメとの対決が予想され、モウリーニョ体制の成功が急務だ。ベルナベウではすでに劇的な夏が始まっており、ヒュルマンが改革の第一歩となる可能性もある。