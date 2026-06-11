ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰。フロレンティーノ・ペレス会長の「スペシャル・ワン」再招へいによる勝者と敗者。

ハンジ・フリックは昨夏、アロンソがレアル・マドリード監督に就任したことを歓迎した。だが、それがバルセロナにとっては好ましくないとも理解していた。ドイツ代表監督時代、フリックは元バイエル・レバークーゼン監督アロンソと話し、そのサッカー哲学に感銘を受けていた。

アロンソの就任は、ベルナベウが久々に求める戦術転換の兆しだった。ホセ・アンヘル・サンチェスが、個人よりチームを重んじる現代的なスタイルをペレス会長に採用させたように見えた。

だがペレスは最後まで完全に賛同しなかった。アロンソ率いるチームは開幕のクラシコで2－1とバルサを下し、5ポイント差をつけて首位に立った後も、その姿勢は変わらなかった。

しかし成績が急落すると、ペレスはチーム再建を望む監督か、ヴィニシウス・ジュニオルら不満を抱えるスターグループか、どちらかを選ばなければならなくなった。そしてわずか6カ月で、彼はアロンソを見捨てた。

この混乱でアロンソの評価は回復したが、ペレスの評判は地に落ちた。事態を建て直すため、ペレスは2010年と同様にモウリーニョ再招聘というカードを切った。

バルサは、以前レアルでコパとリーガを制したモウリーニョを多少警戒しても、過度に恐れることはないだろう。16年前ほどの強さはないが、フリックは結束した若手を率いて2連覇中。一方、波乱含みの性格を持つモウリーニョが、分裂するロッカールームに踏み込む。

来季もラ・マシア育ちの「兄弟たち」が、傭兵軍団を圧倒するはずだ。