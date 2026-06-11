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Mark Doyle

翻訳者：

ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰。フロレンティーノ・ペレス会長の「スペシャル・ワン」再招へいによる勝者と敗者。

Winners & losers
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ジョゼ・モウリーニョ
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ついに実現した。フロレンティーノ・ペレス会長は繰り返しジョゼ・モウリーニョの復帰をほのめかし、木曜日、レアル・マドリードはモウリーニョと3年契約を結んだと発表した。彼は13年前、不和で終わった最初の監督任期以来、再び指揮を執る。

モウリーニョの再任は既定路線だった。4月、1月に急遽解任されたシャビ・アロンソの後任としてアルヴァロ・アルベロアが就任したが、ペレス会長は早くもモウリーニョを本命視していた。それでも今回のタイミングには衝撃がある。

クラブは混乱の渦中にある。再選された会長は怒り心頭で、選手同士が病院送りになる騒動も発生。数百万人のファンがスターFWの放出を求める署名運動まで起きている。そこにモウリーニョを招へいするのは、燃え盛るゴミ捨て場にガソリンを注ぐようなものだ。

この既視感ある混乱で最大の勝者と敗者は誰か。GOALが徹底分析する。

  • FBL-EUR-C1-REAL-MADRIDAFP

    優勝：ジョゼ・モウリーニョ

    サッカー界で最も自信家な人物の一人、モウリーニョは、世界有数のビッグクラブの指揮官として「本来の場所」に帰ってきたと感じているだろう。しかし実のところ、「ザ・スペシャル・ワン」はもはや特別ではない。

    ベンフィカは昨年9月に再招聘したばかりなので残留を望んだが、フェネルバフチェ、ローマ、トッテナム、マンチェスター・ユナイテッドの過去4クラブは彼の去就を歓迎した。

    2010年にマドリードへ初就任した際、彼はチェルシーやポルトで歴史的成功を収め、インテルで3冠を達成した直後だったため、中立的なファンから世界最高の監督と称えられた。しかし今回は、2015年以降のリーグ制覇はなく、過去9年で獲得したタイトルはカンファレンスリーグだけだ。

    彼は最近、若手監督の資質を疑問視したが、自身は過去10年間にタイトルで証明できていない。だからこそ、ペレス会長に感謝し、最高峰の舞台でまだ通用することを示すべきだ。

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  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    敗者：フロレンティーノ・ペレス

    ペレスは再び理想の監督を得た。レアル・マドリード会長は、同クラブを率いるには特別な資質が必要と常に考えており、それはおそらく正しい。 ジネディーヌ・ジダンとカルロ・アンチェロッティは、冷静で、現役時代の輝かしい実績が周囲の尊敬を集めた。彼らは、自尊心の強い選手たちが集まる世界最高圧のロッカールームでも感情を巧みにコントロールした。

    だが、モウリーニョは2人と正反対だ。彼は緊張を和らげず、行く先々で「真実の爆弾」を投下し、結果や犠牲者を顧みない。かつては「モチベーションの達人」と呼ばれたが、その手法はもはや通用しなくなっている。しかも、マドリードでは一度も成功したことがない。

    初監督就任時にはバルセロナの一強状態を打破したが、波乱含みの在任期間はセルヒオ・ラモスやイケル・カシージャスら主力との不和で早期に終了した。カシージャスは復帰に反対したが、その訴えは聞き入れられなかった。

    それでもペレス会長は「モウリーニョが今も最適任者だ」と信じ、会長としての威信を賭けている。だがこの賭けが成功する可能性は低く、失敗する確率の方がずっと高い。

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    優勝：バルセロナ

    ハンジ・フリックは昨夏、アロンソがレアル・マドリード監督に就任したことを歓迎した。だが、それがバルセロナにとっては好ましくないとも理解していた。ドイツ代表監督時代、フリックは元バイエル・レバークーゼン監督アロンソと話し、そのサッカー哲学に感銘を受けていた。

    アロンソの就任は、ベルナベウが久々に求める戦術転換の兆しだった。ホセ・アンヘル・サンチェスが、個人よりチームを重んじる現代的なスタイルをペレス会長に採用させたように見えた。

    だがペレスは最後まで完全に賛同しなかった。アロンソ率いるチームは開幕のクラシコで2－1とバルサを下し、5ポイント差をつけて首位に立った後も、その姿勢は変わらなかった。

    しかし成績が急落すると、ペレスはチーム再建を望む監督か、ヴィニシウス・ジュニオルら不満を抱えるスターグループか、どちらかを選ばなければならなくなった。そしてわずか6カ月で、彼はアロンソを見捨てた。

    この混乱でアロンソの評価は回復したが、ペレスの評判は地に落ちた。事態を建て直すため、ペレスは2010年と同様にモウリーニョ再招聘というカードを切った。

    バルサは、以前レアルでコパとリーガを制したモウリーニョを多少警戒しても、過度に恐れることはないだろう。16年前ほどの強さはないが、フリックは結束した若手を率いて2連覇中。一方、波乱含みの性格を持つモウリーニョが、分裂するロッカールームに踏み込む。

    来季もラ・マシア育ちの「兄弟たち」が、傭兵軍団を圧倒するはずだ。

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    敗者：ヴィニシウス・ジュニア

    ビニシウスがアロンソと不仲なら、敵意を持つ相手と円滑な関係を築けるだろうか？

    2月、エスタディオ・ダ・ルスでの騒動をヴィニシウスの責任としたモウリーニョ。その試合で先制したヴィニシウスは、ホームファンとベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニから暴言を受けた。

    口をシャツで覆って発言を隠したプレスティアニは、その後「同性愛者差別」で出場停止となった一方、人種差別的発言の疑いについては証拠不十分で罰を受けず、本人も試合後にモウリーニョと会話した際を含め一貫して否定している。

    この発言は世界中を怒らせた。当時モウリーニョはAmazon Primeにこう語っている。「あんなゴールを決めたら、祝って戻るだけでいい。どこでも同じことが起こる。ヴィニシウスがプレーすれば、必ず何かが起こる」。

    この発言は、ヴィニシウスが受けてきた人種差別的虐待の責任を本人になすりつけるもので、世界中から批判を受けた。来夏フリーエージェントとなるヴィニシウスは海外移籍も噂されており、モウリーニョ監督の就任が契約交渉にどう影響するか注目される。

  • West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    受賞者：正当な権利者

    好きでも嫌いでも、モウリーニョを無視はできない。戦術では流行を作り出せなくても、挑発ではこのポルトガル人監督が still 別格だ。

    メディアを巧みに操る彼のもとには、マイクを向けられるたびに名言が湧き出し、ジャーナリストにとって夢のような存在だ。その日の気分や計算された意図次第で、人を怒らせたり笑わせたりする。だからこそ皆が彼の言葉を聞きたがる。

    要するに、彼は今も“興行の目玉”だ。レアル復帰は、ラ・リーガ、CL、コパ・デル・レイの権利保有者にとって朗報だろう。自らを「スペシャル・ワン」と呼ぶ彼に中立は存在しない。世界中のサッカーファンが毎週テレビの前に座り、彼の勝利を祝うか、敗北を嘲笑うか、どちらかを選ぶのだ。

  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    敗者：スペインサッカー

    2011年8月、毒々しいクラシコの後、モウリーニョがバルセロナ助監督ティト・ビラノバの目を突いた。これを受け、ジェラール・ピケはモウリーニョはスペインサッカーを破壊した」と非難した。このカタルーニャ出身DFの言葉は信憑性に欠けるかもしれないが、一理あった。

    温厚なアンドレス・イニエスタも後に語った。「モウリーニョはマドリードとバルサの間に憎悪を醸成し、代表チームにも多大な損害を与えた。この状況が不快だったことは、バルサやマドリードの出身でなくても分かるはずだ。すべてはモウリーニョが鍵だった」と。

    カシージャスも、モウリーニョが自分への態度を変えたのは、彼が自ら壊した関係を修復しようとしたためだと語っている。

    「シャビ・エルナンデスとカルレス・プジョルに、このままではスペインサッカーに負担がかかると伝え、関係を修復しようとした」と元マドリード主将は2016年に『ASに語った。「そのためにバルセロナ側と話をしたことが、彼（モウリーニョ）には気に入らなかったのかもしれない」。

    現在もバルサとマドリードが互いに汚職や審判への介入を批判し合う中、モウリーニョがベルナベウに帰ってくるのは最悪のタイミングだ。2011年、ピケの言葉通り「非常に悪い結末」に向かっている。