ハンジ・フリックは昨夏、アロンソがレアル・マドリード監督に就任したことを歓迎した。だが、それがバルセロナにとっては好ましくないとも理解していた。ドイツ代表監督時代、フリックは元レバークーゼン監督アロンソと話し、そのサッカー哲学に感銘を受けていた。

アロンソの就任は、ベルナベウが久々に求める戦術転換の兆しだった。ホセ・アンヘル・サンチェスは、個人よりチームを重んじる現代的なスタイルをペレス会長に認めさせたように見えた。

だがペレスは最後まで完全に賛同しなかった。アロンソ率いるチームは好スタートを切って開幕クラシコを2－1で制し、バルサに5ポイント差をつけたが、それでも態度を変えなかった。

しかし成績が急落すると、ペレスはチーム再建を続けるか、ヴィニシウス・ジュニオル率いる不満分子をなだめるかの二択を迫られた。そしてわずか6カ月でアロンソ路線を捨てた。

この混乱でアロンソの評価は回復したが、ペレスの評判は落ちた。事態を建て直すため、ペレスは2010年と同様にモウリーニョを再招聘した。

バルサは、以前レアルでコパとリーガを制したモウリーニョを多少警戒しても、過度に恐れることはないだろう。16年前ほどの勢いはないが、フリックは結束した若手を率いて2連覇中。一方、波乱含みの性格を持つモウリーニョが、分裂するロッカールームに踏み込む。

来季もラ・マシア育ちの「兄弟たち」が、傭兵揃いのマドリードを圧倒する公算が大きい。