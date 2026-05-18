モウリーニョの再任は予想されていた。1月に急遽解任されたシャビ・アロンソの後任としてアルヴァロ・アルベロアが就任したばかりだが、ペレス会長が最も望む候補がモウリーニョであることは明らかだった。それでも、このタイミングには衝撃を受ける。
レアルは混乱の渦中にある。会長は批判にさらされ、選手はチームメイトに負傷させられ、数百万のファンがスター放出を要求している。そこにモウリーニョを迎えるのは、火に油を注ぐようなものだ。
この既視感ある決定で最大の勝者と敗者は誰か。GOALが徹底分析する。
モウリーニョの再任は予想されていた。1月に急遽解任されたシャビ・アロンソの後任としてアルヴァロ・アルベロアが就任したばかりだが、ペレス会長が最も望む候補がモウリーニョであることは明らかだった。それでも、このタイミングには衝撃を受ける。
レアルは混乱の渦中にある。会長は批判にさらされ、選手はチームメイトに負傷させられ、数百万のファンがスター放出を要求している。そこにモウリーニョを迎えるのは、火に油を注ぐようなものだ。
この既視感ある決定で最大の勝者と敗者は誰か。GOALが徹底分析する。
サッカー界で最も自信家な人物の一人、モウリーニョは、世界有数のビッグクラブの指揮官として「本来の場所」に帰ってきたと感じているだろう。しかし実のところ、「ザ・スペシャル・ワン」はもはや特別ではない。
ベンフィカは昨年9月に再招聘したばかりなので残留を望んだが、フェネルバフチェ、ローマ、トッテナム、マンチェスター・ユナイテッドの過去4クラブは彼の去就を歓迎した。
2010年にマドリードへ初就任した際、彼はチェルシーやポルトで歴史的成功を収め、インテルで3冠を達成した直後だったため、中立的なファンから世界最高の監督と称えられた。しかし今回は異なる。2015年以降のリーグタイトルはなく、過去9年で獲得したタイトルはカンファレンスリーグだけだ。
彼は最近、若手監督の資質を疑問視したが、自身は過去10年間にタイトルで証明できていない。だからこそ、ペレス会長に感謝し、最高峰の舞台でまだ通用することを示すべきだ。
ペレスは再び理想の監督を得た。レアル・マドリード会長は、同クラブを率いるには特別な資質が必要だと常に信じており、それはおそらく正しい。 ジネディーヌ・ジダンとカルロ・アンチェロッティは、同じ型から生まれたかのように冷静で、輝かしい現役時代を経て周囲の尊敬を集めた。彼らは、自尊心の強い選手たちが集まる世界最高圧のロッカールームでも感情を巧みにコントロールした。
だが、モウリーニョは二人とは異なる。彼は緊張を和らげず、行く先々で「真実の爆弾」を投下し、結果や犠牲者を顧みない。かつては「モチベーションの達人」と呼ばれたが、その手法はもはや以前ほど効力を発揮していない。しかも、マドリードでは一度も成功したことがない。
初就任時はバルセロナの一強状態を打破したが、波乱含みの在任期間はセルヒオ・ラモスやイケル・カシージャスら主力との対立により早期に終了した。カシージャスは復帰に反対したが、その訴えは聞き入れられなかった。
それでもペレス会長は「モウリーニョが今も最適任者だ」と信じ、会長職の威信を賭けている。だがこの賭けが成功する可能性は低く、失敗する確率の方がずっと高い。
ハンジ・フリックは昨夏、アロンソがレアル・マドリード監督に就任したことを歓迎した。だが、それがバルセロナにとっては好ましくないとも理解していた。ドイツ代表監督時代、フリックは元レバークーゼン監督アロンソと話し、そのサッカー哲学に感銘を受けていた。
アロンソの就任は、ベルナベウが久々に求める戦術転換の兆しだった。ホセ・アンヘル・サンチェスは、個人よりチームを重んじる現代的なスタイルをペレス会長に認めさせたように見えた。
だがペレスは最後まで完全に賛同しなかった。アロンソ率いるチームは好スタートを切って開幕クラシコを2－1で制し、バルサに5ポイント差をつけたが、それでも態度を変えなかった。
しかし成績が急落すると、ペレスはチーム再建を続けるか、ヴィニシウス・ジュニオル率いる不満分子をなだめるかの二択を迫られた。そしてわずか6カ月でアロンソ路線を捨てた。
この混乱でアロンソの評価は回復したが、ペレスの評判は落ちた。事態を建て直すため、ペレスは2010年と同様にモウリーニョを再招聘した。
バルサは、以前レアルでコパとリーガを制したモウリーニョを多少警戒しても、過度に恐れることはないだろう。16年前ほどの勢いはないが、フリックは結束した若手を率いて2連覇中。一方、波乱含みの性格を持つモウリーニョが、分裂するロッカールームに踏み込む。
来季もラ・マシア育ちの「兄弟たち」が、傭兵揃いのマドリードを圧倒する公算が大きい。
ビニシウスがアロンソと不仲なら、個人的な敵意がある相手にブラジル人選手が円滑な関係を築けるだろうか？
2月、エスタディオ・ダ・ルスでの騒動後、モウリーニョはヴィニシウスに責任をなすりつけた。チャンピオンズリーグプレーオフ1stレグで先制したヴィニシウスは、ホームファンとベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニから暴言を受けていた。
口をシャツで覆って発言を隠したプレスティアニは、のちに「同性愛者差別的行為」で出場停止となった。だが、ブラジル代表への人種差別的発言では処罰を免れ、物議を醸した。彼は試合後、モウリーニョと会話した際も容疑を否定し続けている。
この発言は世界中を怒らせた。モウリーニョはAmazon Primeにこう語っている。「あんなゴールを決めたら、祝って戻るだけでいい。何かがおかしい。ヴィニシウスがプレーするスタジアムでは、必ず何かが起こる」。
この発言は、ヴィニシウスが受けてきた人種差別的虐待の責任を本人になすりつけるもので、世界中から批判を受けた。来夏フリーエージェントとなるヴィニシウスは海外移籍も噂されており、契約延長交渉にモウリーニョ就任がどう影響するか注目される。
好きでも嫌いでも、モウリーニョを無視はできない。戦術では流行を作り出す存在ではなくなったかもしれないが、挑発術ではこのポルトガル人監督が今も唯一無二だ。
メディアを巧みに操る彼のもとには、マイクを向けられるだけで名言が次々と飛び出すため、ジャーナリストにとって夢のような存在だ。その日の気分や計算された意図によって、人を怒らせたり笑わせたりする。だからこそ皆が彼の言葉を聞きたがる。
要するに、彼は今も“興行の目玉”だ。レアル復帰は、ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイの権利保有者にとって朗報だろう。自らを「スペシャル・ワン」と呼ぶ彼に中立は存在しない。世界中のサッカーファンが毎週テレビの前に座り、彼の勝利を祝うか、敗北を嘲笑うか、どちらかを選ぶのだ。
2011年8月、毒々しいクラシコの後、モウリーニョがバルセロナ助監督ティト・ビラノバの目を突いた。これを受け、ジェラール・ピケは「スペインサッカーを破壊した」と非難した。このカタルーニャ出身DFの言葉には一理あった。
温厚なアンドレス・イニエスタも後にラ・セスタに「モウリーニョは両クラブ間に憎悪を醸成し、代表チームにも多大な損害を与えた」と語った。イニエスタは「この状況が不快だったことは、バルセロナやレアル・マドリードの出身でなくても分かるはずだ。そして、その物語の鍵となる要素はモウリーニョだった」と説明した。
カシージャスも、モウリーニョが自分への態度を変えたのは、彼が自ら壊した関係を修復しようとしたためだと語っている。
「シャビ・エルナンデスとカルレス・プジョルに『このままではスペイン代表に負担がかかる。関係を修復しよう』と伝えた」と元マドリード主将は2016年に『AS』に語った。「その話し合いがモウリーニョを怒らせたのかもしれない」。
現在もバルサとマドリードが互いに汚職や審判への介入を批判し合う中、モウリーニョのベルナベウ復帰は最悪のタイミングだ。ピケの言葉を借りれば、「これは非常に悪い結末を迎えるだろう」。