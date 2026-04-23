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ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰か？ キリアン・エムバペのSNS投稿から、彼はポルトガル人監督の就任を歓迎している。
ムバッペがSNSでヒントをほのめかす
レアル・マドリードがタイトル無冠に終わる可能性が高まる中、後任監督候補がマドリードで話題だ。現体制への圧力が高まる中、ムバッペが監督交代を報じた@Score90のInstagram投稿に「いいね」をしたことで、憶測に新たな火が点いた。 投稿では、モウリーニョが最有力候補で、「スペシャル・ワン」が現在のスターたちと再び成功を収める可能性を指摘していた。
ポルトガルとのつながりが復活
ベンフィカを率いるモウリーニョは、今もマドリディスタを熱狂させつつ賛否を呼ぶ。2010～2013年の在任中、彼はバルセロナの独走を止め、100ポイントでリーガ・エスパニョーラを制した。また、クリスティアーノ・ロナウドの最も得点力が高かった時期を導いた。
ムバッペが「いいね」した投稿では、この2つの時代を統計で直接比較。図表は、モウリーニョ就任前後のロナウドの成績を対比させ、最後にムバッペ自身の数字で結んでいた。モウリーニョなら自身の潜在能力を引き出せるとの示唆は、明らかに選手に響いた。
アルベロアへのプレッシャーが高まっている
このやり取りは、現監督アルバロ・アルベロアにとって微妙なタイミングだ。フロレンティーノ・ペレス会長が2026-27シーズンも現体制を維持すべきか検討する中、元DFアルベロアへの注目は高まっている。アルベロアは最近「タイトルを争うために革命は必要ない」と主張した。
それでも今シーズンの不振を受け、経験豊富な監督を求める声は高まっている。ムバッペの「いいね」は、彼がモウリーニョの戦術とオーラを歓迎している可能性を示唆し、来季を控えたアルベロアの立場にさらに圧力をかけている。
この「いいね」について問われたアルベロアは、「『いいね』なんてどうでもいい。ムリーニョの投稿でも、ジュリア・ロバーツの投稿でも、誰の投稿でも『いいね』を押せばいいんだ！」と語った。
- AFP
ペレスにとって重要な夏が待ち受けている
SNSでの投稿が正式オファーにつながるかは不明だが、サッカー界は騒然としている。物語性を重んじるクラブにとって、モウリーニョとムバッペの再タッグ実現は最大級のニュースになるだろう。
現在レアル・マドリードはリーグでバルセロナに9ポイント差をつけられ、チャンピオンズリーグも敗退。シーズン終盤は監督にとって試練の月となる。すべての視線はペレス会長に注がれる。不確実な夏を迎える彼の背後へ、「ザ・スペシャル・ワン」の影が再びベルナベウに迫る。