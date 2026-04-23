このやり取りは、現監督アルバロ・アルベロアにとって微妙なタイミングだ。フロレンティーノ・ペレス会長が2026-27シーズンも現体制を維持すべきか検討する中、元DFアルベロアへの注目は高まっている。アルベロアは最近「タイトルを争うために革命は必要ない」と主張した。

それでも今シーズンの不振を受け、経験豊富な監督を求める声は高まっている。ムバッペの「いいね」は、彼がモウリーニョの戦術とオーラを歓迎している可能性を示唆し、来季を控えたアルベロアの立場にさらに圧力をかけている。

この「いいね」について問われたアルベロアは、「『いいね』なんてどうでもいい。ムリーニョの投稿でも、ジュリア・ロバーツの投稿でも、誰の投稿でも『いいね』を押せばいいんだ！」と語った。