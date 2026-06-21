ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードで特別な移籍権限を得た。「スペシャル・ワン」は、エンツォ・フェルナンデスやルーベン・ディアスとの移籍噂がある中でも、「今すぐ勝てるチーム」作りを進めている。

2026年ワールドカップ開幕を目前に控えた6月9日、マドリードのホテル・サント・マウロで重要な会合が開かれた。これは「ロス・ブランコス」にとって新時代の幕開けとなった。モウリーニョはゼネラルディレクターのホセ・アンヘル・サンチェス、チーフスカウトのジュニ・カラファット、スーパーエージェントのホルヘ・メンデスと協議し、夏の大幅な刷新を指揮した。

カルロ・アンチェロッティら前任者の補強要望は度々無視されたが、ESPN筋によると、現在「スペシャル・ワン」ことモウリーニョが補強方針の立案を主導しているという。

その変化は数字にも表れている。2025年の新加入平均年齢は21歳だったが、今夏はマルク・ククレジャ、ベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテの加入で平均29歳に上昇。デンゼル・ダムフリーズの加入も間近だ。

モウリーニョが目指すのは“今”勝つためのチームだ。戦歴豊富なベテランを優先し、実績のない若手を避ける方針が明確に表れている。



