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ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードで特別な移籍権限を得た。「スペシャル・ワン」は、エンツォ・フェルナンデスやルーベン・ディアスとの移籍噂がある中でも、「今すぐ勝てるチーム」作りを進めている。
サント・マウロ山頂の出来事が力関係を変化させた
2026年ワールドカップ開幕を目前に控えた6月9日、マドリードのホテル・サント・マウロで重要な会合が開かれた。これは「ロス・ブランコス」にとって新時代の幕開けとなった。モウリーニョはゼネラルディレクターのホセ・アンヘル・サンチェス、チーフスカウトのジュニ・カラファット、スーパーエージェントのホルヘ・メンデスと協議し、夏の大幅な刷新を指揮した。
カルロ・アンチェロッティら前任者の補強要望は度々無視されたが、ESPN筋によると、現在「スペシャル・ワン」ことモウリーニョが補強方針の立案を主導しているという。
その変化は数字にも表れている。2025年の新加入平均年齢は21歳だったが、今夏はマルク・ククレジャ、ベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテの加入で平均29歳に上昇。デンゼル・ダムフリーズの加入も間近だ。
モウリーニョが目指すのは“今”勝つためのチームだ。戦歴豊富なベテランを優先し、実績のない若手を避ける方針が明確に表れている。
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ククレラとシルバが経験豊富な選手陣を率いる
チェルシーからククレラを5500万ユーロで迅速に獲得したことは、モウリーニョの新たな影響力を示した。報道によると、このディフェンダーは、モウリーニョが自身のチャンピオンズリーグでの過去のパフォーマンスを詳細に把握していたことに感銘を受けたという。
マンチェスター・シティをフリー移籍で去る予定だったベルナルド・シルバも同様だった。アトレティコ・マドリードやバルセロナが熱心にオファーしたが、モウリーニョは彼を最優先するよう主張した。
監督の指示でマドリードは素早く交渉し、シルバと2年契約を結んだ。シルバの加入は、モウリーニョが「リーダーシップ、運動量、競争心」を求める中盤に、優勝経験をもたらす。
モウリーニョが狙う可能性のあるその他の選手
エデル・ミリタオの負傷とアントニオ・ルディガーの33歳という年齢を受け、モウリーニョ監督は守備の安定を重視している。コナテはリヴァプールとの契約満了で加入。ダンフリースは退団するダニ・カルバハルの後任としてインテル・ミラノから2000万ユーロで加入する見込みだ。
補強はこれで終わりではない。レアル・マドリードは依然として、もう1人のエリートMFとトップクラスのセンターバックを狙う。スペインの首都でプレーしたいと公言するチェルシーのエンソ・フェルナンデスが最有力候補だ。
守備の軸候補にはマンチェスター・シティのルーベン・ディアス、中盤補強候補にはウェストハムのマテウス・フェルナンデスとリールの10代新星アユーブ・ブアディが挙げられる。
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退団問題の対応とヴィニシウス・ジュニアをめぐるジレンマ
「今すぐ勝つ」方針により、一部の選手が退団する見込みだ。クラブはダニ・セバロスの契約を1年早く解除する方向で検討していると報じられている。 攻撃陣では、フロレンティーノ・ペレス会長がジュリアン・アルバレス獲得に1億5000万ユーロのオファーを検討している。しかし、最大の懸念は2027年契約満了のヴィニシウス・ジュニアだ。
ESPNによると、本人は残留を希望しているが、交渉はW杯後に持ち越しだ。クラブは25歳スターの高額給与を受け入れるか、今夏に売却して移籍金を確保するか、岐路に立たされている。
戦力を最大限に生かすことを求められる監督として、モウリーニョの判断はかつてない重みを持つ。