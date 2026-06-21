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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
Mohamed Saeed

翻訳者：

ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードで特別な移籍権限を得た。「スペシャル・ワン」は、エンツォ・フェルナンデスやルーベン・ディアスとの移籍噂がある中でも、「今すぐ勝てるチーム」作りを進めている。

移籍情報
ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
エンソ・フェルナンデス
ルベン・ディアス
プレミアリーグ

ジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリードで即座に権威を確立し、サンティアゴ・ベルナベウではめったに見られないほどの移籍市場への主導権を握っていると報じられている。クラブはエンソ・フェルナンデスやルーベン・ディアスなど、実績のあるスター獲得を優先し、長期プロジェクトより目先の成功を狙う方針に転換した。

  • サント・マウロ山頂の出来事が力関係を変化させた

    2026年ワールドカップ開幕を目前に控えた6月9日、マドリードのホテル・サント・マウロで重要な会合が開かれた。これは「ロス・ブランコス」にとって新時代の幕開けとなった。モウリーニョはゼネラルディレクターのホセ・アンヘル・サンチェス、チーフスカウトのジュニ・カラファット、スーパーエージェントのホルヘ・メンデスと協議し、夏の大幅な刷新を指揮した。

    カルロ・アンチェロッティら前任者の補強要望は度々無視されたが、ESPN筋によると、現在「スペシャル・ワン」ことモウリーニョが補強方針の立案を主導しているという。

    その変化は数字にも表れている。2025年の新加入平均年齢は21歳だったが、今夏はマルク・ククレジャ、ベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテの加入で平均29歳に上昇。デンゼル・ダムフリーズの加入も間近だ。

    モウリーニョが目指すのは“今”勝つためのチームだ。戦歴豊富なベテランを優先し、実績のない若手を避ける方針が明確に表れている。


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  • Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ククレラとシルバが経験豊富な選手陣を率いる

    チェルシーからククレラを5500万ユーロで迅速に獲得したことは、モウリーニョの新たな影響力を示した。報道によると、このディフェンダーは、モウリーニョが自身のチャンピオンズリーグでの過去のパフォーマンスを詳細に把握していたことに感銘を受けたという。

    マンチェスター・シティをフリー移籍で去る予定だったベルナルド・シルバも同様だった。アトレティコ・マドリードやバルセロナが熱心にオファーしたが、モウリーニョは彼を最優先するよう主張した。

    監督の指示でマドリードは素早く交渉し、シルバと2年契約を結んだ。シルバの加入は、モウリーニョが「リーダーシップ、運動量、競争心」を求める中盤に、優勝経験をもたらす。

  • モウリーニョが狙う可能性のあるその他の選手

    エデル・ミリタオの負傷とアントニオ・ルディガーの33歳という年齢を受け、モウリーニョ監督は守備の安定を重視している。コナテはリヴァプールとの契約満了で加入。ダンフリースは退団するダニ・カルバハルの後任としてインテル・ミラノから2000万ユーロで加入する見込みだ。

    補強はこれで終わりではない。レアル・マドリードは依然として、もう1人のエリートMFとトップクラスのセンターバックを狙う。スペインの首都でプレーしたいと公言するチェルシーのエンソ・フェルナンデスが最有力候補だ。

    守備の軸候補にはマンチェスター・シティのルーベン・ディアス、中盤補強候補にはウェストハムのマテウス・フェルナンデスとリールの10代新星アユーブ・ブアディが挙げられる。

  • Vinicius JuniorGetty Images

    退団問題の対応とヴィニシウス・ジュニアをめぐるジレンマ

    「今すぐ勝つ」方針により、一部の選手が退団する見込みだ。クラブはダニ・セバロスの契約を1年早く解除する方向で検討していると報じられている。 攻撃陣では、フロレンティーノ・ペレス会長がジュリアン・アルバレス獲得に1億5000万ユーロのオファーを検討している。しかし、最大の懸念は2027年契約満了のヴィニシウス・ジュニアだ。

    ESPNによると、本人は残留を希望しているが、交渉はW杯後に持ち越しだ。クラブは25歳スターの高額給与を受け入れるか、今夏に売却して移籍金を確保するか、岐路に立たされている。

    戦力を最大限に生かすことを求められる監督として、モウリーニョの判断はかつてない重みを持つ。