チャンピオンズリーグの登録メンバーが正式に確定したことで、レアル・マドリーは今後、すぐに国内での重要な戦いへと意識を切り替えなければならない。モウリーニョ監督のチームは、ラ・カルトゥハで行われるレアル・ベティスとの厳しい一戦に向けて準備を進めており、セルヒオ・マルティネスのような新戦力はすでにトップチーム招集を受けている。レアル・マドリーが目先の国内での難題に対応する中、メンディは戦列を離れたまま、リハビリに専念することになる。