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ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリーのチャンピオンズリーグ登録メンバーからフェルラン・メンディを外す
注目すべき欧州勢の落選者
フェルラン・メンディが大きな痛手を負った。レアル・マドリーが今後のチャンピオンズリーグのリーグフェーズに向けた登録メンバーから同選手を外したためだ。フランス代表DFは昨季終盤に負傷しており、クラブが提出したUEFAの公式リストにその名はなかった。この注目すべきメンバー外は、ジョゼ・モウリーニョが来週サンティアゴ・ベルナベウで行われるインテル戦を前に、大会登録メンバーを最終決定する中で明らかになった。
- AFP
負傷中のスター仲間たちの参加
メンディが完全に外れた一方で、モウリーニョはヨーロッパでの戦いに向けたプランに、長期離脱していた他の負傷離脱者を含めることを選んだ。エデル・ミリトンとロドリゴは、ともにクラブの他のトップチーム主力選手たちと並んで無事に登録された。この判断は、過酷なヨーロッパの戦いを前に、チームスタッフが選手層とコンディション管理の両立を慎重に図っていることを浮き彫りにしている。
若き才能が戦力層を厚くする
モウリーニョのAリストに大きな驚きはほとんどないが、Bリストはクラブのカスティージャから台頭してきた有望な若手によって大幅に強化された。合計11人のユースチーム選手が登録されており、その中には背番号38を与えられた新加入のセルヒオ・マルティネスも含まれる。GKセルヒオ・メストレやハビ・ナバーロ、さらにフォルテアやジョアン・マルティネスといったDFの有望株が、重要なバックアップオプションとなる。
- Anadolu Agency
焦点は国内での戦いへ移る
チャンピオンズリーグの登録メンバーが正式に確定したことで、レアル・マドリーは今後、すぐに国内での重要な戦いへと意識を切り替えなければならない。モウリーニョ監督のチームは、ラ・カルトゥハで行われるレアル・ベティスとの厳しい一戦に向けて準備を進めており、セルヒオ・マルティネスのような新戦力はすでにトップチーム招集を受けている。レアル・マドリーが目先の国内での難題に対応する中、メンディは戦列を離れたまま、リハビリに専念することになる。
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