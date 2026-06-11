シルバの献身性と卓越した個人技は、モウリーニョが欲するタイプの選手だ。一方、この多才なMFは、経験が活かせる野心的なプロジェクトに参加したいと考えている。ポルトガル代表のチリ戦後、シルバはバルセロナとの合意報道を否定した。

「まだ決断していない。自分を必要とするクラブに行きたい。役に立てるクラブだ。夢か？それは答えられない。どこに行くか分からないからだ。バルセロナも選択肢だが、決めていない。どうなるか分からない」