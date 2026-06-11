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ジョゼ・モウリーニョがベルナルド・シルバの心を揺さぶる。元マンチェスター・シティのスターは、レアル・マドリードの最優先ターゲットとなり、バルセロナは去就が不透明に。
モウリーニョがMFのスペイン移籍を阻止
『AS』紙によると、元マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーの監督は、シルバをベルナベウの最優先補強候補としている。マンチェスター・シティで9年間タイトルを獲得し続けた31歳のプレイメーカーは、フリー移籍が可能でバルセロナと交渉していた。
しかし、フロレンティーノ・ペレス会長率いる首脳陣は、会長選とモウリーニョ監督の就任を受け、このベテランMF獲得に資金投入を承認した。
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シルバがチームで重要な役割を要求
シルバの献身性と卓越した個人技は、モウリーニョが欲するタイプの選手だ。一方、この多才なMFは、経験が活かせる野心的なプロジェクトに参加したいと考えている。ポルトガル代表のチリ戦後、シルバはバルセロナとの合意報道を否定した。
「まだ決断していない。自分を必要とするクラブに行きたい。役に立てるクラブだ。夢か？それは答えられない。どこに行くか分からないからだ。バルセロナも選択肢だが、決めていない。どうなるか分からない」
メンデスが数百万ドルの待機ゲームを主導
報道によると、代理人のホルヘ・メンデスは2ヶ月前、モウリーニョ監督とシルバ選手をセットでレアル・マドリードに提案したが、当初は棚上げされた。しかし5月、クラブの取締役会が監督支持を表明し、状況は動き出した。
マドリードは、チームを最優先するシルバの姿勢がチーム結束を高めると期待している。しかし交渉は夏にかけて継続し、決着はワールドカップ後に持ち越しだ。メンデスは移籍専門家ファブリツィオ・ロマーノに「ベルナルドはワールドカップ後に決断する」と語った。
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ワールドカップへの挑戦で騒動は一時中断
移籍交渉は北米へ。元マンチェスター・シティ主将は、まずポルトガル代表のワールドカップに集中する。バルセロナは不本意ながら待機し、レアル・マドリードに奪われた優位を取り戻す機会を待つ。シルバは代表戦で試合感覚を維持し、2026-27シーズン開始前に国内の去就を決める。