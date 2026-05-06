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ジョゼ・モウリーニョがフロレンティーノ・ペレスと会談し、レアル・マドリード復帰の条件を提示した
マドリードでの秘密会談
「スペシャル・ワン」ことモウリーニョ監督が、スペインの首都で電撃復帰する可能性が出てきた。Esdiarioとジャーナリストのセルヒオ・バレンティン氏によると、モウリーニョ監督とペレス会長はレアル・マドリードの指揮官への復帰について約1時間にわたってテレビ会議を行ったという。
会談には代理人のホルヘ・メンデスも同席したが、オブザーバーとしての役割だったという。不本意なシーズンが続く中、コーチングスタッフへの圧力は限界に達している。
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モウリーニョの譲れない要求
再契約の可能性はあるが、ポルトガル人監督は全権を握れないならベルナベウへは戻らない。ベンフィカとの契約は2027年までのモウリーニョは、ペレス会長に同意の前提として非交渉の条件を提示したと報じられている。興味深いのは、それらの要求が自身の給与ではない点だ。
その代わりに要求しているのはクラブ内部の刷新だ。 スポーツ統括権、医療部門の再編、チーム規律の全権限を要求しており、2010～2013年の初監督時に起きた内部対立を再燃させない狙いがある。同期間にはリーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャで各1回優勝している。
ベルナベウでは意見が分かれている
モウリーニョ監督の復帰報道に、レアル・マドリードのサポーターは賛否に分かれた。多くのファンは、彼が激戦期にバルセロナの支配を打ち破り、チームに勝利への「殺し屋」メンタリティを植え付けたと記憶している。その経験と戦術が、現在の不安定さを解決すると期待する声もある。
一方で、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドで残した“負の遺産”を懸念する声も根強い。ロッカールームの分裂やレジェンドとの確執が記憶に新しい一部のファンは、再招聘を後退と見る。
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次はペレスの番だ
交渉は複雑だが、モウリーニョは欧州最多優勝記録を持つこのクラブへの移籍の可能性を完全に否定していない。最終決定権はペレス会長が持つ。会長はモウリーニョの組織改革要求と、候補者の一人であるウナイ・エメリを比較検討するとみられる。
ペレス会長は来週中に回答を示す見通しで、最大の争点はクラブが監督が求める前例のない権限を認めるかどうかだ。合意に至れば、スポーツ史上最も劇的な「第二幕」の幕開けとなるだろう。