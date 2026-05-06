ジョゼ・モウリーニョがフロレンティーノ・ペレスと会談し、レアル・マドリード復帰の条件を提示した

再契約の可能性はあるが、ポルトガル人監督は全権を握れないならベルナベウへは戻らない。ベンフィカとの契約は2027年までのモウリーニョは、ペレス会長に同意の前提として非交渉の条件を提示したと報じられている。興味深いのは、それらの要求が自身の給与ではない点だ。

その代わりに要求しているのはクラブ内部の刷新だ。 スポーツ統括権、医療部門の再編、チーム規律の全権限を要求しており、2010～2013年の初監督時に起きた内部対立を再燃させない狙いがある。同期間にはリーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャで各1回優勝している。