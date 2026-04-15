ジョゼ・モウリーニョがプレミアリーグに復帰か？ 元チェルシーとマンチェスター・ユナイテッド監督が、夏の移籍の最有力候補に浮上。

talkSPORTによると、ニューカッスルのサウジアラビア人オーナーは、クラブの次期指揮官として世界最高峰の人物を招へいする構想に魅力を感じている。エディ・ハウ監督は取締役会から支持されているものの、成績不振でスタンドの圧力は高まっている。ハウ監督も、現戦力で限界と判断すれば自ら退任する可能性があるとされる。

誰がベンチに座るにしても、マグパイズは波乱の夏を迎えそうだ。サンドロ・トナリやティノ・リブラメントの退団が噂され、アンソニー・ゴードンにはバイエルンやアーセナルが興味を示している。補強資金を得るための売却が必要になれば、モウリーニョのような経験豊富な監督が過渡期を乗り切る最適任者だと考える声もある。