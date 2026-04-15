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ジョゼ・モウリーニョがプレミアリーグに復帰か？ 元チェルシーとマンチェスター・ユナイテッド監督が、夏の移籍の最有力候補に浮上。
ニューカッスルの首脳陣がハウ監督の去就を検討中
talkSPORTによると、ニューカッスルのサウジアラビア人オーナーは、クラブの次期指揮官として世界最高峰の人物を招へいする構想に魅力を感じている。エディ・ハウ監督は取締役会から支持されているものの、成績不振でスタンドの圧力は高まっている。ハウ監督も、現戦力で限界と判断すれば自ら退任する可能性があるとされる。
誰がベンチに座るにしても、マグパイズは波乱の夏を迎えそうだ。サンドロ・トナリやティノ・リブラメントの退団が噂され、アンソニー・ゴードンにはバイエルンやアーセナルが興味を示している。補強資金を得るための売却が必要になれば、モウリーニョのような経験豊富な監督が過渡期を乗り切る最適任者だと考える声もある。
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「スペシャル・ワン」を擁護する論
現在ベンフィカを率いるモウリーニョは、バルセロナ時代にボビー・ロブソンと親交を深めた縁で、イングランドやニューカッスルへの愛着を公言してきた。
ニューカッスル移籍が実現すれば、プレミアリーグでの輝かしい実績に新たな1ページを加えることになる。チェルシーでは就任1年目で優勝し、2年連続でタイトルを獲得。数年後に復帰して3度目のリーグ制覇を果たした。 2016～2018年にはマンチェスター・ユナイテッドを率い、初年度にヨーロッパリーグとリーグカップを獲得。翌年は2位ながら、3年目の途中で退任した。
モウリーニョの現代的な手法への懸念
輝かしい経歴を持つモウリーニョでも、トルコやポルトガルでの最近の結果から戦術家が衰えたと指摘され、現時点でプレミアリーグに適任かと疑問視される。ビッグネームとして有力選手やタイトルを呼ぶ期待はあるが、対立的なスタイルが更衣室を乱す懸念も根強い。
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最終候補リストの他の選択肢
ニューカッスルがハウ監督を解任した場合、後任候補はモウリーニョだけではない。元マンチェスター・シティ監督マンチーニも有力視されている。プレミアリーグでの実績があり、経験も豊富だ。さらに、ボーンマス退任予定のイラオラも、監督ポストが空けば北東部での挑戦に前向きと報じられている。
それでもモウリーニョの噂が最も根強い。2026年W杯後にロベルト・マルティネス監督が退任すれば、ポルトガル代表の次期監督候補になる見込みだが、ベンフィカ残留の可能性もある。 プレミアリーグ復帰の機会が「スペシャル・ワン」をイングランドへ呼び戻すかは不明だが、すでにサポーターの間で議論を呼んでいる。