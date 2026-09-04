レアル・マドリーはチャンピオンズリーグのリーグフェーズに向けた25人の登録メンバーを提出し、その中で最も注目を集める外れた選手となったのがメンディだ。フランス代表のメンディは5月に右脚の筋肉系の問題を負って以降、レアル・マドリーでプレーしていない。

同じく離脱中のエデル・ミリトンとロドリゴ・ゴエスが欧州での登録メンバーに残った一方で、モウリーニョは負傷中の左サイドバックを登録しない判断を下した。メンディの不在により、新加入の19歳セルヒオ・マルティネスに道が開かれた。マドリーはラシン・サンタンデールから加入した同選手について、300万ユーロの契約解除条項を行使している。

マルティネスは当初、クラブのリザーブチームであるカスティージャ向けの補強として獲得された。しかし、この10代のMFはすでにトップチームのトレーニングでポルトガル人指揮官に強い印象を与えており、ほかの11人の若手有望株とともにトップチームの欧州登録メンバーへと驚きの昇格を果たした。



