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ジョゼ・モウリーニョがエンドリッキの移籍を阻止。レアル・マドリー指揮官がACミランの獲得への望みに大きな打撃
ミラン、移籍を巡り痛手
ミランは、ブラジル人の10代選手エンドリッキの獲得を目指す中で、来たる1月の移籍市場を前に大きな痛手を負った。モウリーニョ監督が自ら介入し、高い評価を受けるFWのレンタル移籍を阻止。冬の移籍の可能性を断固として封じた。
イタリアの名門クラブは、エンドリッキの最近の出場時間の少なさを好機と捉え、シーズン途中での獲得を狙っていた。ミランは才能あるアタッカーを戦力強化の有力候補と見ていたが、その意欲的な補強計画は監督によって決定的に阻まれた。モウリーニョ監督は、今季の残り期間もこの若きスターをチームにとどめる決意を固めている。
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モウリーニョ、エンドリッキ不在の理由を説明
エンドリッキはプレシーズン中に負傷し、1カ月以上の離脱を余儀なくされたことで、成長を妨げられた。この身体的な問題により、シーズン序盤に自身の力を示す機会は大きく限られた。
TNT Sports Brasilの取材に応じたモウリーニョ監督は、最近エンドリッキをベンチに置いている理由を率直に説明。途中出場させられなかった際の具体的な戦術上の状況を明かした。
「回復後、彼に十分なチャンスを与えていないのは事実だ。だが、ビジャレアル戦では途中出場するところだった」とモウリーニョ監督は語った。「その後、我々がゴールを決めた。数的不利な状況では、監督がほかの選択肢を考えるのは当然だ」
ブラジル人の逸材を引き留める
攻撃陣のポジション争いは激しいものの、モウリーニョ監督はエンドリッキの卓越した能力と長期的な可能性を確信している。名高いポルトガル人指揮官は、ACミランの要望に応じて同選手の一時的な移籍を認めるつもりはまったくない。
セリエAのACミランは、攻撃力を高めるための1月の補強として、この若手FWを理想的な存在と見ていた。短期の期限付き移籍なら、エンドリッキにはトップチームでの出場機会が保証され、すべての当事者に利益があると考えていた。しかし、サン・シーロの首脳陣は今後、前線の強化に向けて別の獲得候補を探さざるを得ない。
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成功は目前に
エンドリッキは今、辛抱強く待ちながら、モウリーニョ監督の先発メンバーに入るために懸命に戦い続けなければならない。指揮官は、この10代の選手にもいずれ真価を発揮する決定的な機会が訪れると明言している。
「エンドリッキがレンタル移籍する必要はないと思うし、ここで大いに成功できると信じている」とモウリーニョ監督は締めくくった。
ブラジルの若き有望株は、今後数週間でより多くの出場機会を得たいと考えている。冬の過密日程により、すべての大会で選手をローテーションする機会は必然的に増えるだろう。
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