ミランは、ブラジル人の10代選手エンドリッキの獲得を目指す中で、来たる1月の移籍市場を前に大きな痛手を負った。モウリーニョ監督が自ら介入し、高い評価を受けるFWのレンタル移籍を阻止。冬の移籍の可能性を断固として封じた。

イタリアの名門クラブは、エンドリッキの最近の出場時間の少なさを好機と捉え、シーズン途中での獲得を狙っていた。ミランは才能あるアタッカーを戦力強化の有力候補と見ていたが、その意欲的な補強計画は監督によって決定的に阻まれた。モウリーニョ監督は、今季の残り期間もこの若きスターをチームにとどめる決意を固めている。