ヴィニシウス獲得を目指すアーセナル。これは、昨季チャンピオンズリーグ決勝敗退を受けて、ミケル・アルテタ監督が今夏の移籍市場で野心的な補強を誓ったことを反映している。5月のパリ・サンジェルマン戦後、アルテタは「非常に野心的で、迅速かつ賢く行動する必要がある」と語った。

しかし現時点では、その野心にふさわしい補強は実現していない。クラブ・ブルージュからクリストス・ツォリスを3400万ポンドで、GKイラン・メスリエをフリーで獲得したものの、モーガン・ロジャースはチェルシーに奪われた。ヴィニシウスへの関心は、難航しても大型補強を狙うクラブの意思を示している。



