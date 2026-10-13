Getty/GOAL
翻訳者：
ジョゼ・モウリーニョからオーレ・グンナー・スールシャールまで、マンチェスター・ユナイテッドはすでに「あらゆる手を試した」。マイケル・オーウェンは、「弱腰」の経営陣がなぜマイケル・キャリックの解任を望むのか疑問視
伝説的な3冠達成監督ファーガソン氏は2013年に引退
サー・アレックス・ファーガソンの後任がその穴を埋めることは、ユナイテッドにとって当初からほぼ不可能な課題だった。伝説的なスコットランド人指揮官は2013年夏、プレミアリーグ13度目の優勝を果たして引退した。
ファーガソンは「夢の劇場」と呼ばれる本拠地で27年間を過ごし、国内での圧倒的な強さに加え、チャンピオンズリーグでも2度優勝する黄金時代を築いた。1999年には歴史的な3冠を達成している。
マンチェスター・ユナイテッドはモウリーニョ、ファン・ハール、アモリムを試してきた
ファーガソンの直後に後任となったデイビッド・モイーズの在任期間は、わずか8カ月だった。それ以降、極めて重圧の大きい監督の座で3年を迎えた者はいない。最も近づいたスールシャールも、指揮を執ったのは168試合だった。
当初は暫定監督として任命されたキャリックは、17試合を指揮した。3位以内でシーズンを終え、欧州最高峰の大会への復帰を果たしたことで、2年契約を与えられた。しかし、わずか数週間後には解任の危機にあるとされている。
マンチェスター・ユナイテッドは大物監督（モウリーニョとルイ・ファン・ハール）、元選手（スールシャールとキャリック）、新進気鋭と目される指導者（ルベン・アモリム）を試してきた。では、次にどこへ向かうのか。
経験やクラブとのつながりという観点からさまざまな選択肢を試してきた以上、オールド・トラッフォードの問題が監督にあるわけではないのは明らかだ。キャリックを解任すれば、かえって悪影響を及ぼしかねない。シーズン途中の立て直しが必ずしも状況の好転につながるとは限らないからだ。
マンチェスター・ユナイテッドの次期監督は誰に？クラブは誰に指揮を託すのか
プレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドFWのオーウェンも、同じ見方を示した。英国のプレーヤーが信頼できるオンラインカジノ情報を得られるCasino.orgのアンバサダーとして、GOALにこう語っている。「私は以前から、まさにその点を指摘してきた。彼らは本当にあらゆることを試した。
「そして、実際にうまくいったのは昨季の彼［キャリック］のときだけだ。勝ち点や平均勝ち点などで、ほかのどの監督も上回った。うまくいった唯一のケースなのに、なぜ変える必要があるのか。
「ほかのことはすべて試したからだ。私が彼に監督を任せるべきだと言った理由も、まさにそこにある。今季はまだ数試合しか戦っていないし、もちろんすべてが順調だったわけではない。だが、まだほんの数試合だ。昨季の彼の仕事を振り返れば、新監督を探すことを正当化するのは難しいと思う。そもそも、ほかに誰がいるというのか。
「結局、どんな監督もいつかは去る。どんな監督も解任される。だから、いつだって『ほら、言った通りだろう』と言える。そう言うのが2年後かもしれないし、10年後かもしれないし、2カ月後かもしれない。ただ、監督を次々と代えるのは良くない。クラブにとって良くないし、結果にもつながらない。それはもう長年見てきた。
「だから個人的には、彼が成長するのを見守るべきだと思う。監督としてはまだかなり若いが、大きな結果を継続的に出せることはすでに証明している。マンチェスター・ユナイテッドのフロントが弱腰になって、彼と袂を分かつところは見たくない。それを考え始めるまでには、まだ十分な時間があると思う」
- Getty/GOAL
キャリックの運命はアウェー連戦で決まる
キャリックは前節、10人のトッテナムを相手に不本意な1-1の引き分けに終わったものの、今もオールド・トラッフォードで指揮を執っている。しかし、進退を左右しかねないアウェー戦の連戦に臨もうとしている。
火曜日にチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーとのアウェー戦に臨んだ後、日曜日にはリーズを訪れ、続いてセスク・ファブレガス率いるコモと欧州の大会で対戦する。マンチェスター・ユナイテッドは10月31日にもチェルシー戦のためスタンフォード・ブリッジを訪れる。現指揮官の命運は、アウェーでの戦いによって決まりそうだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。