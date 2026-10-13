プレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドFWのオーウェンも、同じ見方を示した。英国のプレーヤーが信頼できるオンラインカジノ情報を得られるCasino.orgのアンバサダーとして、GOALにこう語っている。「私は以前から、まさにその点を指摘してきた。彼らは本当にあらゆることを試した。

「そして、実際にうまくいったのは昨季の彼［キャリック］のときだけだ。勝ち点や平均勝ち点などで、ほかのどの監督も上回った。うまくいった唯一のケースなのに、なぜ変える必要があるのか。

「ほかのことはすべて試したからだ。私が彼に監督を任せるべきだと言った理由も、まさにそこにある。今季はまだ数試合しか戦っていないし、もちろんすべてが順調だったわけではない。だが、まだほんの数試合だ。昨季の彼の仕事を振り返れば、新監督を探すことを正当化するのは難しいと思う。そもそも、ほかに誰がいるというのか。

「結局、どんな監督もいつかは去る。どんな監督も解任される。だから、いつだって『ほら、言った通りだろう』と言える。そう言うのが2年後かもしれないし、10年後かもしれないし、2カ月後かもしれない。ただ、監督を次々と代えるのは良くない。クラブにとって良くないし、結果にもつながらない。それはもう長年見てきた。

「だから個人的には、彼が成長するのを見守るべきだと思う。監督としてはまだかなり若いが、大きな結果を継続的に出せることはすでに証明している。マンチェスター・ユナイテッドのフロントが弱腰になって、彼と袂を分かつところは見たくない。それを考え始めるまでには、まだ十分な時間があると思う」