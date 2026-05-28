ジョシュ・クロンケ氏は、ミケル・アルテタ監督との契約延長がアーセナルにとって「最優先事項」だと語った。

アルテタ監督率いるアーセナルは、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を達成。現在、チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンと対戦し、2冠目前だ。新契約交渉は、この変革の成果を反映している。

クラブがさらなるタイトルを目指す中、クロエンケ氏は監督と選手たちを即座に称賛した。「この成功の立役者は100％ミケル、彼のスタッフ、そして選手たちだ。 ミケルが戦術を練るように、選手たちもピッチで戦い、勝利をもたらすのだ」と語った。