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ジョシュ・クロンケ氏は、ミケル・アルテタ監督との契約延長がアーセナルにとって「最優先事項」だと語った。
アルテタ監督の契約延長が最優先課題
アーセナルはアルテタ監督の長期契約を急いでいる。クロエンケ氏は「新契約の締結が最優先」と明言した。今夏で現契約が切れるアルテタ監督は、チームを優勝候補に導いた功績を反映した契約を早期にまとめるため、クラブ首脳陣が急ピッチで動いている。
NBCスポーツの取材に応じたクロエンケ氏は「ミケルを残留させるのは最優先事項だ。世界中のアーセナルファンにとって朗報なのは、彼がこのプロジェクトを楽しんでいることだ」と語った。「彼はここにいることを楽しんでいる。選手時代から現在に至るまで、彼は生粋のアーセナルマンだ。」
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プレミアリーグでの成功を糧に
アルテタ監督率いるアーセナルは、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を達成。現在、チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンと対戦し、2冠目前だ。新契約交渉は、この変革の成果を反映している。
クラブがさらなるタイトルを目指す中、クロエンケ氏は監督と選手たちを即座に称賛した。「この成功の立役者は100％ミケル、彼のスタッフ、そして選手たちだ。 ミケルが戦術を練るように、選手たちもピッチで戦い、勝利をもたらすのだ」と語った。
クロエンケの覇権構想
国内タイトルを獲得しても、アーセナル首脳陣は満足せず前進を続ける。NBAとNFLで優勝経験のあるクロエンケ氏は、アーセナルが一時の成功に終わらずイングランドサッカー界で長期支配を確立することを望んでいる。
「私たちは戦力を強化する。なぜなら、他のチームも強くなるからだ。 進化を止めれば後退するだけだ。ペップ・グアルディオラはすでに先へ進んでいる。2019年や2020年を振り返れば、『我々の優勝チャンスはいつなのか』と自問していた。その過程で、チャンスはもっと早くに来ていたかもしれない」と共同会長は語った。
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夏の補強
スポーツディレクターのアンドレア・ベルタ氏と協力し、アーセナルは今夏も移籍市場で活発に動く見込みだ。来季、各戦線で戦えるよう、ディフェンダー、ミッドフィールダー、フォワードの補強を計画している。これは、昨季のタイトル争いで決定的な役割を果たした2億5000万ポンドの大型投資に続くものとなる。
クロエンケ氏は、クラブの野心を示すためベルタ氏と会談した。「私はアンドレアに優勝リングを見せ、『これが我々の存在意義だ』と伝えた。重要なのは、特定の選手にこだわるより、質の高い選手層でチームを強化することだ」と語った。 その点で、アンドレアとスポーツ部門のスタッフ全員に敬意を表したい」と語った。