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ジョシュ・キングはコール・パーマー、モーガン・ロジャーズ、モーガン・ギブス＝ホワイト級になれるのか？ 元フラムのスターが、将来の移籍が10代のワンダーキッドを「より良い選手」にすると考える理由を説明
イングランドサッカーは創造性あふれるトップ下がそろっている
高い評価を受ける19歳は、比較的短い期間ですでに大きな飛躍を遂げている。クレイヴン・コテージのアカデミー育ちであるキングは、2024年8月に公式戦デビューを果たした。すでに出場数は50試合を超えている。
プレミアリーグでは3得点を記録し、西ロンドンで確固たる地位も築いた。俊足の若手は、かつてアーセナルでプレーしたエミール・スミス・ロウを司令塔の序列で上回るまでになっている。
人としても選手としても、彼はなお成長と成熟の途上にあり、その武器は今も増え続けている。すでにピッチを滑るように駆け、守備の壁をこじ開け、得点機を次々に生み出す術を身につけている。
現在のイングランドサッカーにはそうした才能が豊富にそろっており、フィル・フォーデンやエベレチ・エゼもイングランド代表入りをうかがっている。その一方で、レアル・マドリーの「ガラクティコ」であるジュード・ベリンガムがトップ下の序列で最上位とみなされている。
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キングはパーマーやロジャースのような活躍を再現できるか？
キングが、そうした輝かしい面々と肩を並べると言えるまでには、まだ道のりがある。だが、彼は間違いなく正しい軌道に乗っている。キングストン出身のこの選手が、パーマーやロジャーズ、ギブス＝ホワイトのような存在を将来的に再現できるかと問われた元フラムのスター、ホートンは、IrishBetting.ieとの提携のもとでGOALに対し、次のように語った。「そう思う。
「ある人物と話をしたんだが、誰だったかは明かせない。そんなことをするのはよくないからね。ただ、その人は少しばかり『いや、自分はそこまで確信していない』という感じだった。フラムに対して何かあるわけではない。彼はより良い選手たちとプレーし、より高いレベルに進めば進むほど、もっと良い選手になっていくと思う。
「彼には攻撃的な選手として必要な資質がすべてある。スピードがあり、ボールを運べるし、良い位置にいる選手を見つけることもできる。得点の感覚も持っている。私は彼を本当に高く評価しているし、良い将来が待っていると思う。
「失望させるようなことにならなければいいと思う。称賛を受ければ受けるほど、エゴが大きくなりすぎてしまうタイプの一人ではないことを願っている。あの年齢では本当にバランスが重要だと思う。君について多くのことが語られるだろうが、その大半は脇に流し、サッカーで自分が何をしたいのかに集中しなければならない。レーザーのように集中しなければならないんだ。それは、自分がなれる最高の選手になり、可能な限り高いレベルでプレーし、タイトルを勝ち取ることだ。きっとそれが彼の目標でもあるはずだ。」
高額移籍はキングの将来の一部となるのか？
キングは2026年ワールドカップを前にしたイングランド代表のトレーニングキャンプに参加しており、そうした環境がどのようなものかを体感している。そう遠くない将来に高額移籍を果たすとの見方が強い。
また、フラムの元スターでもあるボビー・ザモラは最近、GOALの取材に対し、退団は避けられない流れなのかと問われると、次のように語った。「彼は素晴らしい才能の持ち主だ。繰り返しになるが、まだ19歳でありながらボールを受けることを恐れず、ボールを欲しがり、そういうポジションに入りたがり、チャンスを作りたがり、ゴールを決めたがっている。
「問題は、彼がどこへ行くのかということだ。最近はプレミアリーグから多くのスターが去っていくのを見てきたが、私はそれが好きではない。最高の選手たち、そして特にイングランド人選手にはイングランドでプレーしてほしい。この問題は、イングランド人選手はたいてい値段が高くなりすぎるか、あるいは少し多くの金額を求めることにある。それは少し残念だ。なぜなら、私はイングランド人選手全員がプレミアリーグでプレーする姿を見たいからだ」
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キングのクレイブン・コテージでの契約が満了したとき
フルアムは、キングと2029年夏までの契約を結んでいるため、最も貴重な戦力のひとりを手放すようなプレッシャーにはさらされていない。本人は、クレイブン・コテージで「レジェンド」になりたいと語っている。
その言葉は、彼の目覚ましい台頭を目の当たりにしてきたサポーターにとって朗報だろう。しかし最終的に、他の試合の流れを変える魔術師たちと似た道をたどることになれば、引き留めるのは難しいかもしれない。
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