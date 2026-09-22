キングが、そうした輝かしい面々と肩を並べると言えるまでには、まだ道のりがある。だが、彼は間違いなく正しい軌道に乗っている。キングストン出身のこの選手が、パーマーやロジャーズ、ギブス＝ホワイトのような存在を将来的に再現できるかと問われた元フラムのスター、ホートンは、IrishBetting.ieとの提携のもとでGOALに対し、次のように語った。「そう思う。

「ある人物と話をしたんだが、誰だったかは明かせない。そんなことをするのはよくないからね。ただ、その人は少しばかり『いや、自分はそこまで確信していない』という感じだった。フラムに対して何かあるわけではない。彼はより良い選手たちとプレーし、より高いレベルに進めば進むほど、もっと良い選手になっていくと思う。

「彼には攻撃的な選手として必要な資質がすべてある。スピードがあり、ボールを運べるし、良い位置にいる選手を見つけることもできる。得点の感覚も持っている。私は彼を本当に高く評価しているし、良い将来が待っていると思う。

「失望させるようなことにならなければいいと思う。称賛を受ければ受けるほど、エゴが大きくなりすぎてしまうタイプの一人ではないことを願っている。あの年齢では本当にバランスが重要だと思う。君について多くのことが語られるだろうが、その大半は脇に流し、サッカーで自分が何をしたいのかに集中しなければならない。レーザーのように集中しなければならないんだ。それは、自分がなれる最高の選手になり、可能な限り高いレベルでプレーし、タイトルを勝ち取ることだ。きっとそれが彼の目標でもあるはずだ。」