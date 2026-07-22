ジョシュア・ジルクゼー、マンチェスター・ユナイテッドからの移籍にゴーサイン

ユヴェントスの新サッカー部門責任者リッキー・マッサラが、ジルクゼー獲得を主導している。マッサラは冬にも代理人と何時間も電話で交渉したとされる。マンチェスター・ユナイテッド首脳陣も、マイケル・キャリックの指導下でチームを育てるため放出に前向きだ。

イタリアの報道によると、ユナイテッドは3500万～4000万ユーロで売却する構え。完全移籍が難航する場合は、買い取りオプションまたは義務付きのレンタルも検討される。