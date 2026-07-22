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ジョシュア・ジルクゼー、マンチェスター・ユナイテッドからの移籍にゴーサイン
ビアンコネリ、オランダ人FWの獲得に近づく
2024年にボローニャから3650万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドへ加入したジルクゼーは、プレミアリーグで苦戦したものの、イタリア復帰の可能性に前向きだ。イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、セリエAの強豪クラブがジルクゼー側に打診した結果、「暫定的な承諾」を得たという。 25歳のフォワードはマンチェスターで期待外れに終わり、直近2シーズンのプレミアリーグでは5得点のみだった。
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ユナイテッド、売却に前向き
ユヴェントスの新サッカー部門責任者リッキー・マッサラが、ジルクゼー獲得を主導している。マッサラは冬にも代理人と何時間も電話で交渉したとされる。マンチェスター・ユナイテッド首脳陣も、マイケル・キャリックの指導下でチームを育てるため放出に前向きだ。
イタリアの報道によると、ユナイテッドは3500万～4000万ユーロで売却する構え。完全移籍が難航する場合は、買い取りオプションまたは義務付きのレンタルも検討される。
ユヴェントス、攻撃陣2人を同時獲得へ
ユヴェントスはジルクゼーだけでなく、ランダル・コロ・ムアニの獲得も目指している。2人を軸に攻撃陣の刷新を図る構えだ。ムアニは2024-25シーズン後半にレンタルで加入し好印象を残し、完全移籍を望んでいる。
マッサラが交渉を推進し、PSGのスターも移籍に前向きで、両クラブの話し合いは加速しそうだ。
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グリットの予想が当たった
ジルクゼーの移籍の可能性は、オランダのレジェンド、ルード・グリティの警告が正しかったことを示している。グリティは、このストライカーのイングランド移籍に懸念を示し、イタリアサッカーの技術的要件の方が彼に合っているとの見解を示していた。
以前のインタビューで彼はこう語っていた。「私としては、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が正しい決断だったのか、常に疑問だった。彼はセリエAに残るべきだった。ボローニャでは好調だったし、イタリア国内のより良いチームに移籍すべきだった」
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