オランダ人FWジルクゼーが2026年夏に移籍する可能性が出てきた。2024年、ボローニャから3650万ポンド（4900万ドル）で加入したものの、イングランドでは75試合9得点と苦戦している。

マンチェスター・ユナイテッドはオファーを検討する方針で、2026-27シーズンのプレミアリーグ制覇を狙うマイケル・キャリック監督の下、新たな攻撃オプションの獲得を模索している。

その一環として、マクトミネイの復帰が浮上している。彼はマンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身で、ナポリ移籍後に2024-25シーズンにセリエA制覇とMVPを獲得した。

得点も13から14に更新し、2026年W杯ではスコットランド代表として中心選手になる見込みだ。