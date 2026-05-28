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ジョシュア・ジルクゼーの後任は？ スコット・マクトミネイのマンチェスター・ユナイテッド復帰が有力視されるが、ナポリを離れるのは「巨額の移籍金」が提示された場合のみ
マクトミネイ、セリエA優勝とイタリアMVP獲得
オランダ人FWジルクゼーが2026年夏に移籍する可能性が出てきた。2024年、ボローニャから3650万ポンド（4900万ドル）で加入したものの、イングランドでは75試合9得点と苦戦している。
マンチェスター・ユナイテッドはオファーを検討する方針で、2026-27シーズンのプレミアリーグ制覇を狙うマイケル・キャリック監督の下、新たな攻撃オプションの獲得を模索している。
その一環として、マクトミネイの復帰が浮上している。彼はマンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身で、ナポリ移籍後に2024-25シーズンにセリエA制覇とMVPを獲得した。
得点も13から14に更新し、2026年W杯ではスコットランド代表として中心選手になる見込みだ。
- Booker
マクトミネイには、また大きな活躍が見込めるだろうか？
29歳になったマクトミネイにまだ移籍の可能性があるかを問われた元スコットランド代表スノッドグラス（ブッカーの取材を通じて）は、GOALにこう語った。「ワールドカップで結果を出せば、移籍金が高くてもクラブは払うだろう。
むしろユナイテッドが彼を呼び戻すのは悪くない。彼らはジョシュア・ジルクゼーのような選手を攻撃陣に考えているが、
「彼ならその穴を埋められる。クラブを知り、離れていた期間を経て『ここにいる資格がある』という強いメンタリティを身につけたからだ。それが必要で、彼にはそれが備わっている」
守備から攻撃への切り替え：マクトミネイの最適なポジションは？
ユナイテッドで255試合に出場したマクトミネイは、守備的MFとして起用されてきた。しかし前線にポジションを移してからは、真価を発揮している。
クラブと代表で多くの素晴らしい得点を挙げている彼について、現在のベストポジションを尋ねられたスノッドグラス氏はこう語った。「僕にとってスコットは『8』でも『10』でもいける。僕は彼が前線に近いポジションにいる方が好きだ。なぜなら、背後へ走り込めるからだ。それは『8』として不可欠だ。
8番と10番はほぼ同じだ。10番は8番ほど守備に戻らなくてもいい。彼はその両方をこなせる。10番のポジションでもプレーでき、ゴールも決められる。
ペナルティエリアに自ら入り込み、常に得点を狙う姿勢と危険エリアでの反応が素晴らしい。
8番でも10番でも選択肢として優れている。スコットランド代表ではセンターバックを務め、その経験が代表招集の要因だっただろう。彼はまず基礎を築き、チームでの自分の価値を理解する必要があったのだ。
「私がチームに昇格した頃、スコットはまだいなかったが、彼は素晴らしい若者で、素晴らしい姿勢を持っている。今夏は彼にとって実力を示す絶好の機会になるだろう。」
マンチェスター・ユナイテッドはマクトミネイにオファーを出すか？
マクトミネイは2028年までナポリと契約しているため、クラブに売却の必要はない。ナポリは彼を獲得するのに2600万ポンド（3500万ドル）を支払った。
報道によると、交渉に入るには6500万ポンド（8700万ドル）が必要で、マンチェスター・ユナイテッドがオファーを検討する可能性もある。
ロバート・スノッドグラスへの本インタビューは、英国卸売業者ブッカーの「サマー・オブ・スポーツ」キャンペーンの一環として実施され、スコットランドのファンに地元商店を利用よう呼びかける目的がある。