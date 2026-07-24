ジョシュア・ジルクゼーがユヴェントス移籍に同意。マンチェスター・ユナイテッドのFWは依然としてセリエA復帰を望んでいる。

ユヴェントスがジルクゼー獲得に動いたのは、新サッカーディレクターのリッキー・マッサラが以前から高く評価していたためだ。マッサラは昨年冬、ローマへの招へいを試みたこともある。

ジルクゼーは2023-24シーズン、ボローニャで12ゴール7アシストを記録したが、プレミアリーグ移籍後は適応に苦しみレギュラーの座を失った。過去2シーズンのリーグ戦68試合で先発は19回のみ。技術に長けた現代的なフォワードというプロフィールは、スパレッティ監督の戦術に最適だと見られている。