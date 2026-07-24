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ジョシュア・ジルクゼーがユヴェントス移籍に同意。マンチェスター・ユナイテッドのFWは依然としてセリエA復帰を望んでいる。
ユヴェントス、2選手獲得へ
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、マンチェスター・ユナイテッドのFWジルクゼーは、夏にユヴェントスへ移籍することで大筋合意した。ユヴェントスは代理人のキア・ジョラブチャン氏と交渉し、オランダ代表FWのレンタル移籍実現に努めている。同時に、攻撃陣強化のためパリ・サンジェルマンのコロ・ムアニの獲得も優先している。
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マッサラがジルクゼーへの関心を再燃させる
ユヴェントスがジルクゼー獲得に動いたのは、新サッカーディレクターのリッキー・マッサラが以前から高く評価していたためだ。マッサラは昨年冬、ローマへの招へいを試みたこともある。
ジルクゼーは2023-24シーズン、ボローニャで12ゴール7アシストを記録したが、プレミアリーグ移籍後は適応に苦しみレギュラーの座を失った。過去2シーズンのリーグ戦68試合で先発は19回のみ。技術に長けた現代的なフォワードというプロフィールは、スパレッティ監督の戦術に最適だと見られている。
トリノ首脳陣、組織改革へ
ビアンコネリは、負傷した若手ストライカーのジェフ・エカトール補填のため、前線補強を急ぐ。CEOジョヴァンニ・カルネヴァリ氏は、マンチェスター・ユナイテッドとジルクゼーのレンタル交渉を進める一方、PSGのコロ・ムアニ獲得へ4,000万ユーロの移籍交渉も進めている。 クラブは、ジルクゼーのテクニックとムアニのスピードを組み合わせ、よりダイナミックな攻撃陣を構築できると確信している。
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スパレッティ監督、攻撃陣の補強を待つ
ユヴェントスのスパレッティ監督は、2人の新攻撃陣の獲得日程についてクラブ理事会の正式決定を待っている。チームは新戦力がプレシーズンに適応できるよう、早期に主力メンバーを確定する必要がある。
8月23日の昇格組フロジノーネとのアウェイ戦で始まるリーグ序盤戦で、即座に安定感を示す必要がある。
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