オランダ人FWがローゼンボリに5-0で勝利した一戦でスコアシートに名を刻んだ見事な個人技――ペナルティーエリア際でのドリブルで2人のDFを置き去りにし、その後GKもかわしたプレー――は、昨夏にシェシュコ、マテウス・クーニャ、ムベウモの獲得に総額2億3000万ユーロ近くを投じたマンチェスター・ユナイテッドのキャリックとフロント陣に好印象を与えようとするうえで、これ以上ないアピール材料となった。2001年生まれのこの選手に与えられるスペースは必然的に狭まり、そのクオリティーを示す機会も激減した。そうした状況から、ジルクゼーにはすでに移籍市場への道が再び開かれる可能性もあると考えられていたほどだ。今年1月には、ローマがガスペリーニに同胞マレンに代わる重要な選択肢を与えるべく、具体的な動きを見せた。しかし最終的には、マンチェスター・ユナイテッドが買い取り義務を要求する強硬な姿勢を崩さなかったこともあり、成立には至らなかった。