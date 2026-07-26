マンチェスター・ユナイテッドのレクサム戦、そしてローゼンボリ戦という最初の2試合の親善試合で、ジョシュア・ザークツィーはマイケル・キャリック率いるチームの主役の一人となった。 ボローニャの元FWは、イングランドで非常に難しい2年間を過ごした末、個人的な巻き返しを狙っている。この2年間、パフォーマンスの継続性やマンチェスター・ユナイテッドのために残した数字は期待に見合うものではなく、プレミアリーグ56試合でわずか5ゴールにとどまっている。
翻訳者：
ジョシュア・ザークツィー、今夏も移籍市場の注目株に。マンチェスター・ユナイテッドでのプレシーズンから届く示唆と、ユヴェントスの関心。
常に不安定な状況にある
オランダ人FWがローゼンボリに5-0で勝利した一戦でスコアシートに名を刻んだ見事な個人技――ペナルティーエリア際でのドリブルで2人のDFを置き去りにし、その後GKもかわしたプレー――は、昨夏にシェシュコ、マテウス・クーニャ、ムベウモの獲得に総額2億3000万ユーロ近くを投じたマンチェスター・ユナイテッドのキャリックとフロント陣に好印象を与えようとするうえで、これ以上ないアピール材料となった。2001年生まれのこの選手に与えられるスペースは必然的に狭まり、そのクオリティーを示す機会も激減した。そうした状況から、ジルクゼーにはすでに移籍市場への道が再び開かれる可能性もあると考えられていたほどだ。今年1月には、ローマがガスペリーニに同胞マレンに代わる重要な選択肢を与えるべく、具体的な動きを見せた。しかし最終的には、マンチェスター・ユナイテッドが買い取り義務を要求する強硬な姿勢を崩さなかったこともあり、成立には至らなかった。
ユベントスはここにいる。
数カ月の時を経て、バイエルン・ミュンヘン育ちのセンターフォワードの名前が再びフレデリック・マッサーラの前に現れるというのは、何とも興味深い巡り合わせだ。昨年5月までローマのスポーツディレクターを務め、現在はユヴェントスへ移ったマッサーラは、チャンピオンズリーグ出場圏を争えるチーム作りに取り組んでいる。 ユヴェントスは、来週中にもルチアーノ・スパレッティに前線の第一希望であるランダル・コロ・ムアニをもたらしたいと考えており、マンチェスター・ユナイテッドが有利な条件での放出に応じるのであれば、この夏の今後に向けて非常に注目すべき存在である。
ワトキンスが来れば……
イギリスメディアによれば、マンチェスター・ユナイテッドは新たな前線補強を排除しておらず、セスコ、ムベウモ、クーニャに加わる選手の獲得を検討しているという。アストン・ヴィラのオリー・ワトキンスはマイケル・キャリックが高く評価するプロフィールで、1995年生まれの同選手に対して最大4000万ポンド――約4500万ユーロ――を提示する用意がある。 すでにロジャーズという主力がチェルシーへ1億3700万ユーロで移籍したバーミンガムからゴーサインが出れば、マンチェスターにおけるジョシュア・ザークツィーの立場をめぐるシナリオは再び変化する可能性がある。
8月末の一撃
2029年6月までの契約を結んでおり（ただし契約にはさらに1シーズン延長のオプションが含まれている）、2024年夏に4250万ユーロで獲得されたオランダ人選手は、現在の評価額が3000万〜3500万ユーロ前後とみられている。ジェノアからジェフ・エカトールを1600万ユーロ＋ボーナスで獲得した後、今後の移籍市場での動きをまとめるために財政面で非常に慎重な対応が求められるユヴェントスは、マンチェスター・ユナイテッドが、買い取りオプション付き有償レンタルのような都合の良い有利な条件に門戸を開く場合、8月末までに接触を試みる可能性があるクラブの一つだ。イングランドでは、ジルクゼーはシーズンあたり手取り350万ユーロの給与を受け取っており、これはユヴェントスの財務基準の範囲内に収まっている。
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