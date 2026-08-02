ジルクゼーはルチアーノ・スパレッティにとって依然として第一候補である一方、ユヴェントスは一つの選択肢だけに賭けているわけではない。クラブ首脳陣は、移籍の形式をめぐる見解の違いにより、ユナイテッドとの交渉が複雑化する可能性を認識している。その結果、ビアンコネーリはチェルシーの状況を注視しており、肥大化したスカッドによって移籍市場最終盤の数週間に遅れてチャンスが生まれる可能性がある。

もしユナイテッドのFW獲得が実現しなければ、ユーベはプレミアリーグでプレーする2人の若手を代替候補として特定している。報道によれば、リアム・デラップと今夏加入したエマニュエル・エメガは、ともにロンドンのクラブからレンタルで獲得可能になる可能性があるという。スパレッティはドゥシャン・ヴラホヴィッチ退団後、最前線を担う長身でフィジカルに優れた存在を特に求めており、チェルシー保有のこの2人のストライカーはいずれもスクデット争いで競うために必要なプロフィールに合致している。



