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ジョシュア・ザークツィーがユヴェントスにゴーサイン！ イタリアの名門がマンチェスター・ユナイテッドFWを獲得候補に据える一方、財政的制約の中でチェルシーの代替候補2人も準備へ
ユヴェントス、ザークツィーのローン移籍を模索か
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ザークツィーはユヴェントス加入に向けて原則合意に達した。25歳のFWはキャリック体制下で出場機会が限られており、以前にボローニャで輝いたリーグへ復帰する可能性に興味を示しているとされる。
財政的な制約により、ビアンコネリはこのストライカーをトリノに迎えるため、特定の一時的な契約形態を優先している。報道によれば、ユヴェントスにとって理想的なシナリオは、マーカス・ラッシュフォードが一時的にバルセロナへ移った際の形を踏襲する、買い取り義務のない買い取りオプション付きレンタルだという。
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コンセイソンの交換移籍はあり得るのか？
ジルクゼーの退団は、キャリックによるトップチームの戦力刷新におけるさらなる大きな一歩となる。ユナイテッドは移籍市場で積極的に動いており、アンドレイ・サントスとユリ・ティーレマンスという中盤の補強を、合計7000万ポンドを超える移籍金で実現している。
マンチェスター・ユナイテッドは、不必要な戦力を整理しながら攻撃陣の選択肢を改善する創造的な方法も模索している。単純なレンタルではなく、ユナイテッドはユベントスのジルクゼーへの関心を有利に活用する可能性があり、報道によれば、同クラブはビアンコネリのウインガー、フランシスコ・コンセイソンを獲得するため、オランダ人選手に加えて3000万ユーロを提示する用意があるという。野心的な選手プラス金銭の取引となる可能性がある。
スタンフォード・ブリッジでの代替案
ジルクゼーはルチアーノ・スパレッティにとって依然として第一候補である一方、ユヴェントスは一つの選択肢だけに賭けているわけではない。クラブ首脳陣は、移籍の形式をめぐる見解の違いにより、ユナイテッドとの交渉が複雑化する可能性を認識している。その結果、ビアンコネーリはチェルシーの状況を注視しており、肥大化したスカッドによって移籍市場最終盤の数週間に遅れてチャンスが生まれる可能性がある。
もしユナイテッドのFW獲得が実現しなければ、ユーベはプレミアリーグでプレーする2人の若手を代替候補として特定している。報道によれば、リアム・デラップと今夏加入したエマニュエル・エメガは、ともにロンドンのクラブからレンタルで獲得可能になる可能性があるという。スパレッティはドゥシャン・ヴラホヴィッチ退団後、最前線を担う長身でフィジカルに優れた存在を特に求めており、チェルシー保有のこの2人のストライカーはいずれもスクデット争いで競うために必要なプロフィールに合致している。
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コロ・ムアニ加入でダビド退団へ
ジルクゼー獲得に向けた動きは、トリノで進むより広範な攻撃陣再編の一環である。クラブはフランス代表のランダル・コロ・ムアニの獲得でも合意に達したと報じられており、同選手はパリ・サンジェルマンからの移籍を完了させるため、Jメディカル施設に到着している。この契約は、3800万ユーロの保証額に加え、最大1200万ユーロのアドオンという形で構成されており、クラブにとって大きな投資となる。
コロ・ムアニ、そして場合によってはジルクゼーの加入を実現させるため、ユヴェントスはジョナサン・デイヴィッドを放出しなければならない。カナダ代表の同選手はセリエAでの生活への適応に苦しんでおり、現在はスパレッティの構想から外れた存在と見なされている。デイヴィッド本人は公に残留してポジション争いに挑む意向を示しているものの、クラブは収支の均衡を図るため、3000万ユーロでの売却を容認する構えだ。
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