ジョシュア・キミッヒ、スイス戦を控えたキャプテンとしてドイツの2026年ワールドカップでの優勝の可能性を控えめに語る

今後、ドイツ代表は大会開幕前に戦術を磨くため、4試合の国際親善試合を控えている。3月27日のスイスとのアウェイ戦に続き、3月30日にはガーナをホームに迎える。最終調整として、5月31日にフィンランドとのホーム戦を行い、その後6月6日にはアメリカ遠征に臨む。

これらの試合は、キャプテンが強調したチームの一体感を築く上で極めて重要だ。「世界最高の選手層を持つことではなく、世界最高のチームであることが重要だ」と彼は述べた。その後、ドイツ代表は6月14日にキュラソーとの試合でワールドカップ・グループEの戦いをスタートさせ、続いてコートジボワール、エクアドルと対戦する。