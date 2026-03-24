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ジョシュア・キミッヒ、スイス戦を控えたキャプテンとしてドイツの2026年ワールドカップでの優勝の可能性を控えめに語る
バーゼル戦を控えたキミッヒ、下馬評について言及
DFB.deが掲載したインタビューで、キミッヒはバーゼルで行われる親善試合を前に、国際舞台における自チームの現状について率直な評価を述べた。 31歳のMFは、歴史的な名声はあるものの、過去2大会でグループステージ敗退を喫したことで、チームの地位が揺らいでいることを認めた。ユリアン・ナーゲルスマン監督が米国、カナダ、メキシコ遠征に向けて勢いをつけようとしている中、キャプテンは今後の課題について現実的な見方を維持している。
彼は次のように語った。「過去の大会で結果を出せていないため、我々は優勝候補の筆頭ではない。初戦が始まれば、その一戦だけが重要であり、過去の大会の結果とは一切無関係だ」
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代表チームのキャプテンとしてチームを率いる
この大会サイクルは、マヌエル・ノイアーの代表引退を受けて2024年に主将の座を引き継いだキミッヒにとって、大きな転機となった。31歳の彼は、代表チームでの初期の頃と比べて自身の視点が大きく変化したことを強調し、現在の責任はピッチ上での個人のパフォーマンスをはるかに超えたものになっていると述べた。 これまでの成長を振り返り、彼は次のように語った。「年月を経て、役割も変わってくるものだ。キャプテンとしての役割は、4年前や8年前の大会とは異なっている。成績は芳しくないが、だからといって大会への取り組み方が変わるわけではない。」
ヘッドコーチの一貫性を支持する
キャプテンは優勝候補というレッテルを控えめに受け止めつつも、ナゲルスマン監督を強く支持した。彼は、元バイエルン監督の着実なアプローチと戦術への確固たる信念こそが、チームが自らのアイデンティティを見出すためにまさに必要なものだと信じている。また、チームの成績を巡る外部の騒ぎにかかわらず、自らの信念を貫き通している監督を称賛した。「彼はアプローチや準備の仕方をほとんど変えていない」と彼は説明した。 「ユーロに向けた準備は非常に良かった。一貫性を保つことは監督の強みだ。外部の状況は勝敗によって常に変化するから、内部での一貫性が重要なんだ」
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個人の才能よりも、最高のチームを求める探求
今後、ドイツ代表は大会開幕前に戦術を磨くため、4試合の国際親善試合を控えている。3月27日のスイスとのアウェイ戦に続き、3月30日にはガーナをホームに迎える。最終調整として、5月31日にフィンランドとのホーム戦を行い、その後6月6日にはアメリカ遠征に臨む。
これらの試合は、キャプテンが強調したチームの一体感を築く上で極めて重要だ。「世界最高の選手層を持つことではなく、世界最高のチームであることが重要だ」と彼は述べた。その後、ドイツ代表は6月14日にキュラソーとの試合でワールドカップ・グループEの戦いをスタートさせ、続いてコートジボワール、エクアドルと対戦する。