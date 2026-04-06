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ジョシュア・キミッヒがバイエルン・ミュンヘンの「真のロールモデル」を称賛、レアル・マドリード戦ではハリー・ケインの「特別なメンタリティ」が鍵となる
バイエルンの成功の原動力、ケイン
マドリードで行われる第1戦を控えたここ数日間は、ハリー・ケインのコンディションが最大の関心事となっているが、バイエルン陣営の雰囲気は依然として強気だ。 先週末のフライブルク戦を欠場した32歳のケインは、月曜日に練習に復帰し、欧州最多優勝記録を持つチームとの対戦で攻撃の先頭に立てるのではないかという期待が高まっている。バイエルンのロッカールームで長年リーダーを務めてきたキミッヒは、チームメイトが試合に出場する道を見つけられることに疑いの余地はないと確信している。
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ベルナベウならではの難題
今シーズン、全大会通算40試合で驚異の48ゴールを挙げているケインは、コンパニ監督率いるチームにとって依然として不可欠な存在だ。そのうち10ゴールは、アタランタとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦で2得点を挙げた試合を含め、わずか9試合の出場で記録したものであり、これが、キミッヒが火曜日の大一番でこのイングランドの英雄を先発メンバーに起用することを強く望んでいる理由を如実に物語っている。
「ハリーが我々にとって極めて重要であることは、言うまでもない」とキミッヒは語った。「彼は単なる得点マシンではない。生まれながらのリーダーであり、真のロールモデルだ。攻撃的選手としては稀有なメンタリティを持っている。明日、彼がピッチに立ち、そのリーダーシップを発揮してくれることは重要だ」
次世代の育成
ケインのようなベテランスターに注目が集まる中、キミッヒはトム・ビショフの台頭についても称賛の言葉を惜しまなかった。このミッドフィルダーは、先週末にブンデスリーガでの初ゴールと2ゴール目を決めた20歳の若者に、自身のキャリアの軌跡を重ねており、ケインのようなトップクラスのプロ選手の存在こそが、アカデミー出身の選手が最高レベルで活躍するための理想的な環境を作り出していると信じている。
「彼の状況は、11年前の僕自身を少し思い出させる」とキミッヒはビショフについて語った。「彼には素晴らしいメンタリティがあり、すべてを捧げていることがすぐに分かった。 「トムは左サイドバックもこなせる。ハリーと並んで、チームで最高のシュート力を持っている。だからこそ、我々は彼について語っているのだ。フライブルク戦では、彼が試合の流れを変えた。これは、我々のメンタリティとクオリティがあれば、彼のような選手を輝かせることができるということをチームに示している」
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チームへの決意表明
キミッヒは、マイケル・オリゼやルイス・ディアスといった世界クラスの選手たちと共に若手選手をチームに組み込むことが、他の選手たちに対して強力なメッセージを送ることになると考えている。バイエルンが欧州サッカーの頂点に返り咲くためには、チャンピオンズリーグのノックアウトステージというプレッシャーの中で、若さと経験の融合をうまくバランスさせなければならない。
若手育成がチーム全体に与える影響について、キミッヒは次のように締めくくった。「ハリー・ケインやマイケル・オリゼ、ルイス・ディアスだけでなく、トムのような若者たちもそうだ。これはチームにとって重要なシグナルだった。我々が様々なタイプの選手を支えるための適切な体制を整えていることを証明しており、そのチームとしてのメンタリティこそが、カレンダー上の最も過酷な試合を乗り切る原動力となるだろう。」