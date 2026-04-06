ジョシュア・キミッヒがバイエルン・ミュンヘンの「真のロールモデル」を称賛、レアル・マドリード戦ではハリー・ケインの「特別なメンタリティ」が鍵となる

ケインのようなベテランスターに注目が集まる中、キミッヒはトム・ビショフの台頭についても称賛の言葉を惜しまなかった。このミッドフィルダーは、先週末にブンデスリーガでの初ゴールと2ゴール目を決めた20歳の若者に、自身のキャリアの軌跡を重ねており、ケインのようなトップクラスのプロ選手の存在こそが、アカデミー出身の選手が最高レベルで活躍するための理想的な環境を作り出していると信じている。

「彼の状況は、11年前の僕自身を少し思い出させる」とキミッヒはビショフについて語った。「彼には素晴らしいメンタリティがあり、すべてを捧げていることがすぐに分かった。 「トムは左サイドバックもこなせる。ハリーと並んで、チームで最高のシュート力を持っている。だからこそ、我々は彼について語っているのだ。フライブルク戦では、彼が試合の流れを変えた。これは、我々のメンタリティとクオリティがあれば、彼のような選手を輝かせることができるということをチームに示している」