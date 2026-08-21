ロナウジーニョはプライベートジェットでフォルリ空港に到着すると、あの象徴的な笑顔を満面に浮かべ、その後はラヴェンナで行われた華やかなお披露目イベントへと足早に向かった。2002年ワールドカップ優勝メンバーの姿をひと目見ようと、数千人のサポーターが集結。ACミラン時代にセリエAを大いに沸かせたことで知られるスターの来訪に、断続的な雨にもかかわらず、発煙筒や旗を掲げた約6000人のファンが熱狂的な雰囲気を作り出してロナウジーニョを歓迎した。プロの舞台から10年離れていても、この伝説的プレーメーカーのスター性が色あせていないことを証明した形だ。

海辺で行われた式典の中で、集まったメディアとファンに向けて話したブラジル人のロナウジーニョは、友人でありクラブ会長のイグナツィオ・チプリアーニが主導する野心的なプロジェクトに加わる喜びを口にした。「友人たちとここにいられてとてもうれしい。ただ、チームのことがうまくいくかどうかは見守りたい」とロナウジーニョは語った。今回のイタリア訪問の主な目的は、友人が描くクラブのビジョンを後押しすることにあるが、このベテランスターは、サッカーへの愛こそが今も自身の最大のモチベーションであることをすぐに周囲へ思い起こさせた。