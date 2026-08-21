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ジョガ・ボニートが帰ってきた！ ロナウジーニョがセリエCのラベンナ加入でイタリアサッカー界に衝撃復帰
アドリア海沿岸で英雄のような歓迎を受ける
ロナウジーニョはプライベートジェットでフォルリ空港に到着すると、あの象徴的な笑顔を満面に浮かべ、その後はラヴェンナで行われた華やかなお披露目イベントへと足早に向かった。2002年ワールドカップ優勝メンバーの姿をひと目見ようと、数千人のサポーターが集結。ACミラン時代にセリエAを大いに沸かせたことで知られるスターの来訪に、断続的な雨にもかかわらず、発煙筒や旗を掲げた約6000人のファンが熱狂的な雰囲気を作り出してロナウジーニョを歓迎した。プロの舞台から10年離れていても、この伝説的プレーメーカーのスター性が色あせていないことを証明した形だ。
海辺で行われた式典の中で、集まったメディアとファンに向けて話したブラジル人のロナウジーニョは、友人でありクラブ会長のイグナツィオ・チプリアーニが主導する野心的なプロジェクトに加わる喜びを口にした。「友人たちとここにいられてとてもうれしい。ただ、チームのことがうまくいくかどうかは見守りたい」とロナウジーニョは語った。今回のイタリア訪問の主な目的は、友人が描くクラブのビジョンを後押しすることにあるが、このベテランスターは、サッカーへの愛こそが今も自身の最大のモチベーションであることをすぐに周囲へ思い起こさせた。
- AFP
ロナウジーニョは本当にセリエCでプレーするのか？
最大の疑問は、46歳の同選手が実際に公式戦でピッチに立つのかどうかだ。ラベンナのアリエド・ブライダ副会長は当初、ブラジル人選手の加入はあくまでマーケティング目的であり、セリエCの試合には出場しないと主張していた。しかし、その後はその発言を後退させ、衝撃的なピッチ復帰の可能性を否定することは避けた。
サポーターがいつプレーする姿を見られるのかと問われると、元バルセロナの名手は含みを持たせたまま、笑いながらこう語った。「体調はいい。分からないよ。会長と監督次第だ。分からない」。クラブはすでに、このブラジル人選手が月曜日のレッジャーナとの開幕戦には出場しないことを確認している。
著名なチプリアーニ・レストラン・ブランドの一員でもあるラベンナのチプリアーニ会長は、このパートナーシップに大きな夢を抱いている。同会長は、ブラジル人選手がラベンナのユニフォームを着てキャリア最後のゴールを決める姿を見たいと願っていることを認めており、その思いは選手本人も共有しているようだ。「もしそうなれば、さらに素晴らしいことになる」と、再びゴールを決める可能性について話が及ぶと、ロナウジーニョは満面の笑みで答えた。
ジャロロッシの戦略的な動き
得点面での可能性にとどまらず、この獲得は現在イタリアサッカー3部に所属するクラブにとって、極めて大きな意思表明でもある。世界的スーパースターの存在は、クラブが昇格を目指す中で、その知名度を大きく高めることを意図したものだ。チプリアーニ氏は、この補強は単なるフットボール面の能力以上の意味を持つものだと説明し、次のように述べた。「これは街全体をチームにより近づけるための取り組みだった。多くの喜びと興奮に満ちたファンベースを、この新シーズンに向けて築くためだ」
- Getty GOAL
イタリアで新たな物語をつづる
ロナウジーニョにとって、この移籍は再び「ボールの上で踊る」チャンスであり、ほぼあらゆる主要タイトルを勝ち取ってきたキャリアに唯一無二の最終章を加える機会でもある。「新たなカラー、変わらぬ笑顔。イニャツィオ、そしてチプリアーニ・ファミリー全員とともに新しい物語をつづるため、再びボールの上で踊れるようになるのが待ちきれない。フットボールはいつだって私にとって喜びの源だった。その同じスピリットをラベンナにももたらしたい」と、2005年のバロンドール受賞者は以前に語っていた。
セリエCのシーズン開幕を迎え、レジェンドが今なお魔法のような瞬間を生み出せるのかを見届けるため、あらゆる視線がブルーノ・ベネッリ・スタジアムに注がれることになる。指導役、マーケティングの象徴、あるいは正真正銘の攻撃の脅威として機能するかどうかにかかわらず、その存在だけでラベンナは一躍注目を集める存在となった。ひとまずファンは、史上最高の選手の一人が最後の舞台に自分たちのクラブを選んだという事実を、ただ楽しんでいる。
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