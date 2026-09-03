第3節は9月6日（日）に開幕し、アル・ナスルがアル・ハサーのミダーン・タムウィール・アル・ウーラー・スタジアムでアル・ファテハと対戦。前回王者のアル・ハズムはアル・マジュマアでアル・ファイハと対戦する。

アル・アハリはハイルのアミール・アブドゥルアジーズ・ビン・ムサーイド・ビン・ジャルーウィー・スタジアムでアル・ジャブラインと対戦し、アル・カディシーヤはアル・ホバルのアミール・サウード・ビン・ジャルーウィー・スポーツシティ・スタジアムで首位のアル・エティファクを迎え撃つ。

この日の試合は、アル・イテハドがマッカ（メッカ）のキング・アブドゥルアジーズ・スポーツシティ・スタジアムでアル・ワフダと対戦して締めくくられる。

翌日の9月7日（月）には、アル・ハリージがアルアルのアミール・アブドッラー・ビン・アブドゥルアジーズ・ビン・ムサーイド・スポーツシティ・スタジアムで新昇格のアル・タダムンと対戦。もう一つの昇格クラブであるアル・ファイサリはアル・マジュマア・スポーツシティ・スタジアムでアル・ナジュマを迎える。

アル・フルードとアル・オルーバはアル・ラスで激突し、アル・ダムクはハミース・ムシャイトでアル・リヤドを迎え撃つ。一方、アル・ヒラルはブライダでアル・タアーウンと対戦し、今月中に行われる第3節を締めくくる。

これに対し、2試合が延期される。アル・ワタンとアル・アンサールの一戦はジャザーンのキング・ファイサル・スポーツシティ・スタジアムで来る12月21日に、ネオムとアル・アフドゥードの一戦はタブークのキング・ハーリド・スポーツシティ・スタジアムで来年1月25日に行われる。