ジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）の新シーズンは、第3節の試合を迎え、熱戦が続いている。
第3節では数々の好カードが組まれており、その一部は早くも順位表の首位争いを左右する可能性がある。一方で、特別な思い出を秘めた対戦もあり、対決の熱をさらに高めることになりそうだ。
ジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）の新シーズンは、第3節の試合を迎え、熱戦が続いている。
第3節では数々の好カードが組まれており、その一部は早くも順位表の首位争いを左右する可能性がある。一方で、特別な思い出を秘めた対戦もあり、対決の熱をさらに高めることになりそうだ。
第3節は9月6日（日）に開幕し、アル・ナスルがアル・ハサーのミダーン・タムウィール・アル・ウーラー・スタジアムでアル・ファテハと対戦。前回王者のアル・ハズムはアル・マジュマアでアル・ファイハと対戦する。
アル・アハリはハイルのアミール・アブドゥルアジーズ・ビン・ムサーイド・ビン・ジャルーウィー・スタジアムでアル・ジャブラインと対戦し、アル・カディシーヤはアル・ホバルのアミール・サウード・ビン・ジャルーウィー・スポーツシティ・スタジアムで首位のアル・エティファクを迎え撃つ。
この日の試合は、アル・イテハドがマッカ（メッカ）のキング・アブドゥルアジーズ・スポーツシティ・スタジアムでアル・ワフダと対戦して締めくくられる。
翌日の9月7日（月）には、アル・ハリージがアルアルのアミール・アブドッラー・ビン・アブドゥルアジーズ・ビン・ムサーイド・スポーツシティ・スタジアムで新昇格のアル・タダムンと対戦。もう一つの昇格クラブであるアル・ファイサリはアル・マジュマア・スポーツシティ・スタジアムでアル・ナジュマを迎える。
アル・フルードとアル・オルーバはアル・ラスで激突し、アル・ダムクはハミース・ムシャイトでアル・リヤドを迎え撃つ。一方、アル・ヒラルはブライダでアル・タアーウンと対戦し、今月中に行われる第3節を締めくくる。
これに対し、2試合が延期される。アル・ワタンとアル・アンサールの一戦はジャザーンのキング・ファイサル・スポーツシティ・スタジアムで来る12月21日に、ネオムとアル・アフドゥードの一戦はタブークのキング・ハーリド・スポーツシティ・スタジアムで来年1月25日に行われる。
アル・ナスルは新シーズンのジョイ・プロリーグ第2戦を苦い記憶とともに戦うことになる。前回大会の準々決勝で屈辱的な形で自らを敗退に追い込んだアル・ファテハの本拠地に乗り込むからだ。
アル・ファテハはホームとアウェーの両試合でアル・ナスルに勝利し、スコアは4-1、3-2、2試合合計7-3で準決勝、そして決勝へと進出。決勝ではアル・ハズムに1-3で敗れた。
アル・ナスルは、昨シーズンの敗北への雪辱を果たすためだけでなく、順位表での両者の並びを解消し、2連勝を達成するためにも、アル・ファテハに勝利すべく取り組むことになる。
アル・ナスルは唯一の試合でアル・ジャブラインに4-0の完封勝ちを収め、順位表では7位のアル・ファテハに得失点差で及ばず8位につけている。ただし、後者は2試合を消化している。
一方、アル・ファテハは前節でアル・アハリに喫した敗戦から立ち直り、ホームの利とサポーターの後押しを生かして、アル・ナスルから新たな勝利を挙げ、昨シーズンの栄光を取り戻そうと試みる。
同じ日、アル・アハリはU-21サウジアラビアリーグの首位争いにしがみつくべく、アル・ジャブラインの本拠地に乗り込み、3連勝を目指す。
アル・アハリは前節、第1回大会準優勝のアル・ファテフを2－1で下してその実力を証明し、勝ち点6で順位表の2位に浮上した。首位アル・イテファクとは得失点差での差である。
アル・アハリは力強い戦いを続けていく構えだ。とりわけ今回の対戦相手が前節、アル・ナスルに0－4の完敗を喫し、いまだその傷が癒えていないだけになおさらだ。
この大敗によりアル・ジャブラインは順位表15位に転落し、勝ち点は3にとどまる。この勝ち点は第1節で前回王者アル・ハズムを破る番狂わせで挙げたものだ。
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一方、勝ち点6で首位に立つアル・イテファクは、新シーズンのジョウイ・エリートリーグにおける今季初の難関に挑む。前回大会でベスト4に進出したアル・カディシーヤの本拠地に乗り込むのだ。
アル・イテファクはシーズンを力強く始めた。アル・タダモンに10-1という歴史的なスコアで勝利し、続いてダムクにも2-0の完封勝利を収めた。しかし、この2勝はいずれも昇格したばかりのチームと、昨シーズン降格争いをしていたチームが相手だった。
対照的に、アル・カディシーヤは決して最良の状態にはない。第1節ではアル・ハリージュに3-1で勝利したものの、第2節では同じスコアでアル・リヤドに予想外の敗北を喫した。
この敗戦によりアル・カディシーヤの勝ち点は3で止まり、順位表では11位につけている。首位相手にポジティブな結果を残せなければ、さらに順位を落としかねない位置だ。
一方のアル・イテハドは、第3節でアル・ワフダと対戦するにあたり、開幕2節で不安の残る内容にとどまったことを受け、自らを取り戻すことをテーマに臨む。
アル・イテハドは第1節でダムクと0-0で引き分け、この節唯一の引き分けとなったチームだった。その後、ジョイ・リーグへ新たに昇格したアル・タダモンに対し2-0で勝利を収めたものの、精彩を欠く内容だった。なお、アル・タダモンはその1週間前、アル・イテファクに1-10という歴史的な大敗を喫していた。
これらの結果により、「タイガース」は勝ち点4で順位表の6位に位置している。これは、新シーズンでの優勝争いを本気で望むのであれば、今後の試合で勝ち点を1つも落とすことは許されないことを意味する。
対する相手のアル・ワフダも、より良い状況にあるわけではない。開幕節でアル・リヤドに1-0で勝利したものの、第2節ではアル・ハリージュに同じスコアで敗れている。
アル・ワフダは勝ち点3で順位表の13位につけており、アル・イテハド戦でホームと観客の後押しという2つの要素を生かせなければ、この順位を失いかねない状況にある。
アル・ヒラルは、ロシュン・プロリーグの次節で強豪勢の中でも最も厳しい試練に直面することになる。相手は前回大会で準々決勝まで勝ち上がり、PK戦の末に敗退したアル・タアーウンで、アウェーでの一戦となる。
この対戦をさらに熱くさせているのは、両チームがこれまで勝ち点を1つも落としていないという点だ。両者は勝ち点6（全勝）でそれぞれ3位と4位につけている。
アル・ヒラルは最初の2節で厳しい試練には遭遇していない。第1節では昇格組のアル・ファイサリーを2－1で下し、第2節ではアル・ホルードを2－0で退けた。
アル・タアーウンもまた厳しい試練は経験していない。第1節ではアル・ナジュマを2－0、第2節ではアル・オルーバを1－0で破っている。
しかし、最初の2節でアル・タアーウンが際立たせたのはその守備力だ。2試合を終えて失点ゼロを保っているのはアル・イテハドとアル・タアーウンの2チームのみであり、これはアル・ヒラルの攻撃陣に課される任務の難しさを物語っている。
ロシュン・サウジ・プロリーグの開幕2節では21試合が行われ、そのすべてが勝敗の決着で終わったが、2試合だけは引き分けに終わった。1つはイッティハドとダムクによるスコアレスドロー、もう1つはナジュマとネオムによる1－1のスコアありの引き分けだった。
この21試合では62ゴールが記録され、1試合あたり3ゴールに迫る、非常に高い数字となった。
開幕2節を終えて、ロシュン・サウジ・プロリーグで最強の攻撃力を誇るのは、12ゴールを挙げたイッティファクだ。一方、2試合を戦ったチームの中で、1ゴールも許していないのはイッティハドとタアーウンの2チームのみとなっている。
守備面で最も脆かったのは、2試合で12ゴールを喫したタダーモンだ。一方、これまでにゴールの味を知らないチームは5つあり、ダムク、アフドゥード、フルード、オルーバ、アンサールである。
個人成績では、イッティファクのスター、モハメド・アルイーサが、開幕2節を終えてロシュン・サウジ・プロリーグの得点ランキング首位に立ち、5ゴールを記録している。それに続くのが、アハリの選手ジヤド・イバと、ファトフのフォワード、エン・ラスで、いずれも4ゴールとなっている。