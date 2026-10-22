第8節の試合は明後日の日曜日、10月25日に開幕する。アル・ファイサリーがシーハートでアル・ハリージの敵地に乗り込み、アル・イテファクがダンマンでアル・タアウンを迎え、アル・リヤドがサウジアラビアの首都でアル・フルードと対戦する。

アル・ヒラルはこの節で最強の試合を戦うことになり、リヤドのホームスタジアムでアル・ファタハを迎える。一方、アル・ナジュマはウナイザの教育庁スタジアムでアル・ワタンと対戦し、アル・ジャバリーンはジャウフでアル・ウルーバの敵地に乗り込む。

初日の試合はジッダで行われる2つのビッグマッチで締めくくられ、アル・アハリがダムクと、アル・イテハドがネオムと対戦する。

2日目の月曜日、10月26日には4試合が行われ、アル・ラスでアル・ハズムとアル・ワフダ、アブハーのプリンス・スルタン・ビン・アブドゥルアジーズ・スポーツシティ・スタジアムでアル・アフドゥードとアル・ファイハの対戦で幕を開ける。

アル・アンサールはマディーナでアル・タダモンと対戦し、節の試合はサウジアラビアの首都リヤドでのアル・ナスルとアル・カディシーヤの激しい一戦で締めくくられる。