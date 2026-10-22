サウジアラビアのサッカーファンは、ジョイ・プロリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）第8節の試合が開幕することで、新たな興奮との出会いを迎えることになる。
ジョイ・エリートリーグ：アル・ヒラルが不完全な決勝へ、アル・アハリはアル・イテハド唯一の征服者に挑む
ジョイ・エリートリーグ第8節の試合
第8節の試合は明後日の日曜日、10月25日に開幕する。アル・ファイサリーがシーハートでアル・ハリージの敵地に乗り込み、アル・イテファクがダンマンでアル・タアウンを迎え、アル・リヤドがサウジアラビアの首都でアル・フルードと対戦する。
アル・ヒラルはこの節で最強の試合を戦うことになり、リヤドのホームスタジアムでアル・ファタハを迎える。一方、アル・ナジュマはウナイザの教育庁スタジアムでアル・ワタンと対戦し、アル・ジャバリーンはジャウフでアル・ウルーバの敵地に乗り込む。
初日の試合はジッダで行われる2つのビッグマッチで締めくくられ、アル・アハリがダムクと、アル・イテハドがネオムと対戦する。
2日目の月曜日、10月26日には4試合が行われ、アル・ラスでアル・ハズムとアル・ワフダ、アブハーのプリンス・スルタン・ビン・アブドゥルアジーズ・スポーツシティ・スタジアムでアル・アフドゥードとアル・ファイハの対戦で幕を開ける。
アル・アンサールはマディーナでアル・タダモンと対戦し、節の試合はサウジアラビアの首都リヤドでのアル・ナスルとアル・カディシーヤの激しい一戦で締めくくられる。
ヒラルとファテハ：未完の決勝
サウジアラビアU-21リーグ第8節の頂上決戦はアル・ヒラルとアル・ファテハの対戦となる。首位を争う2チームの一戦だが、どちらもまだ首位の座を手にしてはいない。
両チームはほぼ同じ状況でこの試合に臨む。アル・ヒラルは勝ち点13で3位につけており、これは4勝1分1敗から積み上げたもの。4位のアル・ファテハもまったく同じ成績だ。
得点面でも「盟主」がわずか1点上回るだけで、アル・ヒラルの選手たちが15ゴールを決めているのに対し、アル・ファテハは14ゴール。両チームが喫した失点はともに6である。
この対戦は5か月前、まさにジョイ・エリートリーグ前回大会の決勝で実現するはずだった。しかし、それが起きなかった原因を作ったのはアル・ヒラルだった。
アル・ヒラルはアル・ハズムとの準決勝を決勝進出の可能性が最も高いチームとして戦ったが、ホーム・アンド・アウェーの2試合合計2-4という予想外の敗北を喫した。
一方、アル・ファテハは準決勝でアル・カディシアを退けることに成功し、もう一つの波乱を巻き起こしたアル・ハズムと対戦。アル・ハズムは決勝で3-1の勝利を収め、タイトル獲得に成功した。
アル・アハリ対、イッティハードを唯一下したチーム
一方のアル・アハリは、決して容易ではない一戦でダムクをホームに迎え、再び軌道修正を目指す。
アル・アハリは直近の傷を引きずったまま今節に臨む。前節で、ロシュン・プロリーグに今季昇格したばかりのアル・タダモンと3-3で引き分けたのだ。
この引き分けによってアル・アハリは首位から大きく後退し、勝ち点は15となった。これは順位表で2位にあたり、首位に君臨するアル・イテハドとは勝ち点4差となっている。
今季はまだ一度も敗れていないものの、アル・アハリは安定感を欠く結果に終始しており、直近3試合のうち2試合で引き分けている。これはクラブにとって危険信号を示すものだ。
一方のダムクは、前節のアル・アンサール戦が来年1月に延期されたため、より余裕のある状況で今節を迎える。
しかし、アウェーチームは今季明らかに苦しんでおり、わずか1勝にとどまり、2敗を喫し、3分け。そのうち1つはアル・イテハド相手のもので、これはアル・イテハドが今季喫した唯一のつまずきであった。
これらの結果により、ダムクは順位表で16位、勝ち点はわずか6にとどまっている。ただし、消化試合数はアル・アハリより1試合少ない。
イッティハド、ヒラル最大の犠牲者と対戦
難易度で劣らないもう一つの試合では、アル・イテハドが現在のロシュン・プロリーグ（ジョイ・エリート・リーグ）シーズンで粘り強さを維持しようと、本拠地ジッダでネオムを迎え撃つ。
アル・イテハドは首位の座を確実にした状態でこの試合に臨む。6勝1分で勝ち点19を積み上げ、2位のアル・アハリに勝ち点4差をつけて首位に立っている。
それでも「アル・アミード（主将格）」は、第1節でダムクと唯一の引き分けを演じて以降、6連勝という記録的な連勝を手放したくはない。
しかしアル・イテハドの任務は、今シーズンわずか1敗にとどまり、3勝1分を記録している相手を前に、容易なものにはならないだろう。
とはいえ、その唯一の敗戦はネオムにとって手痛いものだった。アル・ヒラルに4点を奪われての完封負けを喫しており、これは現在のサウジアラビアU-21リーグにおける首都勢アル・ヒラルの最大勝利である。
これらの結果により、ネオムは7節を終えた時点でまだ5試合しか消化していないにもかかわらず、勝ち点10で順位表の10位につけている。
アル・ナスルとアル・カディシア：掉尾を飾る一戦
サウジ・ロシュン・リーグにおいて、アル・ナスルとアル・カディシーヤの一戦は、タイトル保持者と今季の優勝候補筆頭の一角が顔を合わせる、火花散る頂上決戦と位置づけることができる。しかし、AFCチャンピオンズリーグエリート（ジョイ・リーグ・エリート）においては、事情が少々異なる。
今回の試合は、大きな苦しみを抱える両チームの対戦となる。アル・カディシーヤは7試合をフルに戦い、3勝2分2敗の勝ち点11で順位表の8位に位置している。
しかし、アル・ナスルにとって状況はさらに深刻だ。5試合を消化し、2勝1分2敗の勝ち点わずか7で、順位表の15位に沈んでいる。
全体として、アル・ナスルはAFCチャンピオンズリーグエリートの直近4節で勝ち点4しか獲得できておらず、その内訳はダムクに対する1勝と、アル・ワフダとの引き分け、そしてアル・ファテフとアル・ファイハに対する2敗だ。
「アル・アラミー」は、AFCチャンピオンズリーグエリートで数多くの傑出したタレントを擁するアル・カディシーヤ相手に貴重な勝利を収めることで、肩の埃を可能な限り最良の形で払い落とそうとしている。
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