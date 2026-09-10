ジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）で新たなラウンドが始まり、白熱の好カードが登場する。第4節の争いが幕を開ける。
ジョイ・エリートリーグの第2シーズンは、昨年8月に24チームの参加をもって開幕した。優勝を夢見るチーム、強豪の仲間入りを目指すチーム、そして地域リーグへの降格回避を目指すチームが顔をそろえている。
ジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）で新たなラウンドが始まり、白熱の好カードが登場する。第4節の争いが幕を開ける。
ジョイ・エリートリーグの第2シーズンは、昨年8月に24チームの参加をもって開幕した。優勝を夢見るチーム、強豪の仲間入りを目指すチーム、そして地域リーグへの降格回避を目指すチームが顔をそろえている。
ロシュン・サウジ・プロリーグの第4節は、これまでとは違ったものになりそうだ。とりわけ注目すべきは、過去3節のような延期が一切なく、全試合が予定通り開催される最初の節となる点である。
この節は9月13日（日）に開幕し、アル・ハリージュがサイハートでダムクを迎え撃ち、アル・イテファクはダンマームでアル・ワフダと対戦する。一方、アル・リヤドはサウジの首都でアッ・タダモンと激突し、アル・ナスルとアル・ファイハーの一戦も同じ地で行われる。
アル・フルードはウナイザの教育庁スタジアムでアッ・ナジュマの敵地に乗り込み、アル・アハリはジッダでアル・フルードを迎える。またアル・ヒラルはサウジの首都リヤドでネオムを迎え撃つ。
2日目には5試合が行われる。まずアッ・タアーウンがハミース・ムシャイトのダムク・クラブ・スタジアムでアル・アフドゥードの敵地に乗り込み、アル・ファトハはアッ・ラスでアル・ハズムのアウェーに臨む。そしてアル・アンサールはメディナでアル・ジャバラインと対戦する。
アル・オルーバとアル・ファイサリーはアル・ジャウフで対戦し、この節はジッダのアル・イテハドのホームスタジアムで行われる同クラブとアル・カディシーヤによる火花散る頂上対決で幕を閉じる。
アル・ナスルは、前節でアル・ファトフに1-2でまさかの敗戦を喫した汚名を返上すべく、アル・ファイハとの一戦に臨む。この対戦は、ジョイ・プロリーグ前シーズンの準々決勝で起こった出来事の再現でもある。
まさかの敗戦により、アル・ナスルの勝ち点は1勝1敗の3ポイントで足踏みし、2試合を消化して順位表では13位に位置している。一方、第1節のアル・ワタンとの第3戦は延期となっている。
これに対し、アル・ファイハは今シーズン3度目の難しい試練に臨む。第1節でアル・アハリに1-3で敗れ、前節では前回王者のアル・ハズムに同じスコアで敗戦。勝利は新昇格のアル・アンサールに2-0で挙げた1勝のみとなっている。
こうした不振の結果により、アル・ファイハは順位表でわずか3ポイントの16位に沈んでおり、前シーズンに準々決勝プレーオフに進出したチームにふさわしくない位置となっている。
同じ日、アル・アハリはジョウ・プロリーグに新たに昇格したアル・ワタンと対戦し、一見すると容易に思える試合に臨む。しかし、いくつかの要因がこの試合を難しいものにしている。
アル・ワタンはジョウ・プロリーグでの初戦を戦うことになる。過去3節、アル・ナスル、アル・ハズム、アル・アンサールとの試合が延期されていたためであり、これはアル・アハリが情報を全く持たない相手と対戦することを意味する。
加えて、アル・アハリはこの試合を守護神サルマン・アル・ジャドアーニ抜きで戦う。彼は前節のアル・ジャバライン戦で、後半16分の激しいタックルにより退場処分を受けた。
この致命的なミスが、30分足らずで2失点というかたちでアル・アハリに代償を強いた。アル・ジャバラインとの2-2の引き分けという罠に陥り、今季初の取りこぼしとなった。これによって、アル・ワタン戦ではより大きなプレッシャーにさらされることになる。
アル・タアーウンと首位を争うどころか、アル・アハリはジョウ・プロリーグで3位に転落した。2勝1分けで挙げた勝ち点7であり、首位に返り咲くためには勝利が求められることになる。
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同じ時間帯には、アル・ヒラルも難しい一戦に臨むことになる。ネオムをホームに迎えるが、これはトップチームがロシュン・リーグで戦った最後の試合の再現となる。その試合でトップチームは先週の月曜日に0対2で今季初黒星を喫していた。
この試合の難しさは、トップチームの悲劇が繰り返されることへの不安だけではない。U-21チーム自身が前節のジョウ・エリート・リーグでアル・タアウンに1対2で敗れた悲劇が繰り返されることへの不安もある。
今季のサウジU-21リーグでアル・ヒラルが喫した初黒星により、勝ち点は6で止まり、順位表では7位に位置している。
一方、ネオムはより余裕を持ってアル・ヒラルとの一戦に臨む。前節のアル・アフドゥード戦が延期されたためで、これはおよそ2週間、試合を戦っていないことを意味する。
最初の2節でネオムはアル・オルーバに勝利を収めたが、アル・ナジュマとは引き分けの罠にはまり、2試合で勝ち点4を挙げて順位表10位につけている。
一方、順位表首位に立つアッタアーウンは、その首位を守るうえで容易に見えるミッションに臨む。アル・ウフドゥードのもとへ乗り込むのだ。
アッタアーウンは前節でアル・ヒラールに2-1で勝利し、意気揚々とこの試合に入る。この勝利によって、3勝で勝ち点9を積み上げ、一度もつまずくことなく勝ち点満点で首位に立った。
アッタアーウンは、この予期される足踏みがアル・ウフドゥード相手に不意に起こらないことを望んでいる。とりわけ、アル・ウフドゥードは順位表で21位に位置し、勝ち点は0だからだ。
ただし、アル・ウフドゥードはこれまでロシュン・サウジ・プロリーグでわずか1試合しか消化しておらず、第2節でアル・ファイサリーに0-3で敗れている。一方、アル・ホルードおよびネオムとの試合は、それぞれ第1節と第3節で延期となった。
アル・ファトフが前節でアル・ナスルに対する優位を維持し、ジョイ・エリート・リーグの2シーズンで3度目となる勝利を収めた一方で、昨シーズンにタイトル獲得を阻んだ相手であるアル・ハズムへの雪辱を期すことになる。
そしてわずか約4か月後、アル・ファトフは前回のジョイ・エリート・リーグ決勝で対戦して以来、再びアル・ハズムと相まみえる。前回の対戦は後者が3対1で制していた。
両チームは高い士気を持って試合に臨む。アル・ファトフは前節でアル・ナスルを2対1で下し、一方アル・ハズムは今季初勝利をアル・ファイハに対して3対1で挙げた。
順位表ではアル・ファトフがアル・ハズムを上回っており、2勝と第2節でのアル・アハリ相手の唯一の敗戦により、勝ち点6で5位につけている。
対照的に、アル・ハズムは勝ち点3で14位に位置している。この勝ち点は前節でアル・ファイハに勝利して得たものだ。第1節ではアル・ジャバラインに1敗を喫しており、第2節のアル・ワタン戦は延期となった。
締めくくりを飾るのは、ロシュン・プロリーグ第4節の頂上決戦だ。アル・イテハドがアル・カディシーヤと対戦し、リーグ首位争いが繰り広げられる一戦となる。
アル・イテハドは勝ち点7で順位表2位につけている。第1節でダムクと0対0のスコアレスドローに終わったものの、その後は2連勝を飾り、直近の前節では4対1でアル・ワフダを下した。
一方のアル・カディシーヤは、前節で当時首位に立っていたアル・イテファクを4対2で撃破した勢いをそのままに、アル・イテハドとのもう一つの注目の頂上決戦に臨む。
アル・イテファクに勝利したことで、アル・カディシーヤは勝ち点を6に伸ばし、2勝1敗で順位表6位につけている。アル・イテハドに勝利すれば、堂々と上位4強入りを果たす可能性がある。
ロシュン・サウジ・プロリーグの開幕からの3ラウンドでは31試合が行われ、そのうち26試合が勝利、5試合が引き分けに終わった。引き分けのうち、スコアレスドローは第1ラウンドのイテハド対ダムクの1試合のみだった。
この31試合では97ゴールが記録され、1試合平均3ゴールを超える極めて高い数字となっている。
最初の3ラウンドを終えて、ロシュン・サウジ・プロリーグ最強の攻撃力を誇るのはイテファクで、14ゴールを挙げている。一方、試合をこなしたチームの中で最強の守備陣を誇るのはイテハド、タアーウン、ネオムで、いずれも失点はわずか1にとどまっている。
守備面で最も脆弱なのはタダモンで、3試合で14失点を喫している。一方、これまでにゴールの味を知らないチームが3つあり、アルウフドゥード、アルオルーバ、アルアンサールがそれにあたる。加えて、まだ1試合も戦っていないアルワタンもいる。
個人面では、イテファクのスター、モハメド・アルイサが最初の3ラウンドを終えてロシュン・サウジ・プロリーグの得点ランキング首位に立っており、6ゴールを記録している。それに続くのがアハリのジヤド・アバと、ファトフのFWイン・ラスで、いずれも4ゴールを挙げている。