ロシュン・サウジ・プロリーグの第4節は、これまでとは違ったものになりそうだ。とりわけ注目すべきは、過去3節のような延期が一切なく、全試合が予定通り開催される最初の節となる点である。

この節は9月13日（日）に開幕し、アル・ハリージュがサイハートでダムクを迎え撃ち、アル・イテファクはダンマームでアル・ワフダと対戦する。一方、アル・リヤドはサウジの首都でアッ・タダモンと激突し、アル・ナスルとアル・ファイハーの一戦も同じ地で行われる。

アル・フルードはウナイザの教育庁スタジアムでアッ・ナジュマの敵地に乗り込み、アル・アハリはジッダでアル・フルードを迎える。またアル・ヒラルはサウジの首都リヤドでネオムを迎え撃つ。

2日目には5試合が行われる。まずアッ・タアーウンがハミース・ムシャイトのダムク・クラブ・スタジアムでアル・アフドゥードの敵地に乗り込み、アル・ファトハはアッ・ラスでアル・ハズムのアウェーに臨む。そしてアル・アンサールはメディナでアル・ジャバラインと対戦する。

アル・オルーバとアル・ファイサリーはアル・ジャウフで対戦し、この節はジッダのアル・イテハドのホームスタジアムで行われる同クラブとアル・カディシーヤによる火花散る頂上対決で幕を閉じる。