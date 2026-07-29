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ジョアン・ラポルタ、心臓の処置から回復中 バルセロナ会長は入院によりプレシーズンのイングランド遠征を欠席へ
ブラウグラナのトップの手術は成功
バルセロナの会長は、医師が不整脈を確認したことを受け、火曜日にカタルーニャ州都で医療処置を受けた。ラポルタ会長はSNSで手術が成功したとサポーターに報告し、医療チームが心臓の正常なリズムを回復させることに成功したと明かした。この知らせは、会長にとって慌ただしい夏の日程が続いていた中、バルセロナのファンにとって安堵材料となった。
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バルセロナ会長、医療スタッフに感謝
ラポルタは、自身の治療と回復を見守った医療従事者に向けて、詳細な感謝のメッセージを共有した。
ラポルタはソーシャルメディアで「すべて順調に進んだ。私の不整脈は解消された。心臓は再び規則正しく鼓動している。ジョルディ・モリャス医師の指揮のもと、バルセロナ病院の卓越した医師、看護師、医療スタッフに心から感謝している。彼らは素晴らしい仕事をしてくれた」と述べた。
「また、シャビエル・コルベジャ医師が率いるバルサのメディカルサービス、そして非常に効率的にすべてを調整してくれた私のチーフ・オブ・スタッフ、マナナ・ギオルガゼのことも誇りに思っている。
「さらに、安心感を与えてくれた貴重な助言をくれたマウント・サイナイのバレンティ・フステル医師とそのチーム全員、そして不整脈を解消するために従うべき処置を勧めてくれたブルガダ医師にも感謝したい」
医療上の助言により渡航計画が中止に
ラポルタ会長は今週、トップチームのセント・ジョージズ・パークでの準備を見守るため、イングランドへ向かう予定とみられていた。ハンジ・フリック監督率いるチームは現在、金曜日に予定されているバーミンガム・シティとの親善試合に向けて、イギリスでトレーニングを行っている。しかし、『ESPN』によると、64歳のラポルタ会長はリハビリに専念し、負担の大きい職務に復帰する前に完全回復を確実にするため、スペインにとどまるよう助言を受けているという。
会長は最近、今月初めにアメリカ合衆国で過ごすなど、精力的な国際日程をこなしていた。ニュージャージーで行われた決勝を含む複数の試合を観戦し、スペインの歴史的なワールドカップ制覇にも立ち会っていた。
今回のメディカルアップデートは、会長がクラブのトップとしての立場を固めてからまだ数カ月しかたっていない中でもたらされたものだ。今年初め、ラポルタ会長は会長職を維持し、地滑り的勝利となる選挙結果を収めた。この勝利によって2031年までの信任が確保され、2021年の復帰後に進めてきたクラブの財政面と競技面の立て直しを継続する上で必要だと本人が考える、組織的安定ももたらされた。
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プレシーズンの焦点はバーミンガムへ移る
会長が自宅で回復を続ける一方、バルセロナのトップチームはイングランドでピッチ上の準備を継続している。チームはフットボール・アソシエーションのナショナル・フットボール・センターでトレーニングに励み、フリックが指揮官として3年目を迎える中で切れ味を磨いている。在任中にすでにリーグ2連覇を果たしているこのドイツ人指揮官は現在、国内タイトル防衛という大きな挑戦と、選手たちにとって最後のフロンティアとして残る悲願のチャンピオンズリーグ制覇に照準を合わせている。
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