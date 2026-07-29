ラポルタは、自身の治療と回復を見守った医療従事者に向けて、詳細な感謝のメッセージを共有した。

ラポルタはソーシャルメディアで「すべて順調に進んだ。私の不整脈は解消された。心臓は再び規則正しく鼓動している。ジョルディ・モリャス医師の指揮のもと、バルセロナ病院の卓越した医師、看護師、医療スタッフに心から感謝している。彼らは素晴らしい仕事をしてくれた」と述べた。

「また、シャビエル・コルベジャ医師が率いるバルサのメディカルサービス、そして非常に効率的にすべてを調整してくれた私のチーフ・オブ・スタッフ、マナナ・ギオルガゼのことも誇りに思っている。

「さらに、安心感を与えてくれた貴重な助言をくれたマウント・サイナイのバレンティ・フステル医師とそのチーム全員、そして不整脈を解消するために従うべき処置を勧めてくれたブルガダ医師にも感謝したい」



