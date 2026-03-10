AFP/Josep Lago
ジョアン・ラポルタ、バルセロナのネグレイラ事件調査の中でレアル・マドリードに新たな衝撃的な非難を投げかける
ネグレイラの主張を退ける
スペインの検察は現在、バルセロナが、元スペインサッカー連盟審判技術委員会（CTA）副委員長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラ氏に関連する企業に、17年間にわたり700万～800万ユーロを支払ったとして、スポーツ腐敗の容疑で告発している。 ビクトル・フォント氏との再選を争っているラポルタ氏は、カタルーニャの巨人を強く擁護している。同氏は、この資金は正当な技術的アドバイスに対するものだけであり、この激しい法的圧力は、クラブを弱体化させるマドリード側の調整された計画の一部であると主張している。
- AFP
72年にわたる疑惑の影響力
カデナ・コペのインタビューでラポルタは、焦点をバルサの宿敵に移し、レアル・マドリードと審判委員会の歴史的繋がりを指摘してサッカー当局の公平性に疑問を呈した。「72年間も委員会がレアル・マドリードの関係者によって運営されていたのは恥ずべきことだと思わないか？」とラポルタは問いただした。「全員がそうだ。 恥ずべきことではないのか？これはスポーツ腐敗ではなく審判の助言だ。だが君たちは決して彼らにその件を問いたださない。私を弄ぶのはやめてくれ」
バルサの行為は合法だった
人々はまた、ラポルタのスローガンの一つである「あらゆるもの、あらゆる人々に抗って」について質問した。彼は再びマドリードとCTAの関係に言及した。
「あらゆる困難とあらゆる人々に立ち向かう」という表現は、バルサで長年にわたって私たちに起こってきたことを示すものです」とラポルタは続けました。「クラブは支配され、服従させられていました。介入下にあり、この状況に陥ることを意図して、ある種の行為が許されていました。法外な契約は、いかなる経済的監視も受けませんでした。
「私たちは、ネグレイラ事件に関してマドリードから仕組まれた中傷キャンペーンに直面していました。バルサの行動は合法であり、非常にうまく行われていました。当時、彼らは、審判のパフォーマンスを分析するための審判レポートを作成する会社（私たちはすでにその事実を知っています）に報酬を支払っていました。レアル・マドリードもきっと同じことをしていたでしょう。今では、レアル・マドリードには、審判委員会の妻であるメギア・ダビラがいます。
「それは恥ずべきことだとは思いませんか？あなたにとってはまったく普通のことのようです。おそらく、彼らは審判の専門家を雇う必要はなかったのでしょう。なぜなら、彼らはすでに、それ以上のことを行っていたからです。マドリードでは、そのことに気づかなかったのですか？バルサの行為は恥ずべきことですか？マドリードの行為は恥ずべきことではなかったのですか？
- Getty Images Sport
包囲されたクラブ
ラポルタにとって当面の優先課題は、フォンとの日曜日の大統領選挙で勝利を収めることだ。誰が指揮を執るにせよ、ネグレイラへの支払いをめぐる検察の捜査を乗り切り、クラブの不安定な財政を安定させるという、非常に困難な課題に直面することになるだろう。ピッチ上では、バルセロナは火曜日にセント・ジェームズ・パークで行われるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のニューカッスル・ユナイテッドとの第1戦に向けて準備を進めている。
