ジョアン・ラポルタ、バルセロナのネグレイラ事件調査の中でレアル・マドリードに新たな衝撃的な非難を投げかける

人々はまた、ラポルタのスローガンの一つである「あらゆるもの、あらゆる人々に抗って」について質問した。彼は再びマドリードとCTAの関係に言及した。

「あらゆる困難とあらゆる人々に立ち向かう」という表現は、バルサで長年にわたって私たちに起こってきたことを示すものです」とラポルタは続けました。「クラブは支配され、服従させられていました。介入下にあり、この状況に陥ることを意図して、ある種の行為が許されていました。法外な契約は、いかなる経済的監視も受けませんでした。

「私たちは、ネグレイラ事件に関してマドリードから仕組まれた中傷キャンペーンに直面していました。バルサの行動は合法であり、非常にうまく行われていました。当時、彼らは、審判のパフォーマンスを分析するための審判レポートを作成する会社（私たちはすでにその事実を知っています）に報酬を支払っていました。レアル・マドリードもきっと同じことをしていたでしょう。今では、レアル・マドリードには、審判委員会の妻であるメギア・ダビラがいます。

「それは恥ずべきことだとは思いませんか？あなたにとってはまったく普通のことのようです。おそらく、彼らは審判の専門家を雇う必要はなかったのでしょう。なぜなら、彼らはすでに、それ以上のことを行っていたからです。マドリードでは、そのことに気づかなかったのですか？バルサの行為は恥ずべきことですか？マドリードの行為は恥ずべきことではなかったのですか？