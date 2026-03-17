ジョアン・ラポルタ氏は、シャビとの確執にもかかわらず会長選に勝利した後、リオネル・メッシに対し「バルセロナの扉は常に開かれている」と表明した

会長選は決して穏やかなものではなかったが、その主な原因は元バルサ監督のシャビによる過激な発言にあった。選挙戦中、シャビはラポルタを「嘘つき」と呼び、2023年にメッシがカタルーニャに復帰する可能性を会長が積極的に阻んだと主張した。しかし、ラポルタは激しい論戦を通じてこれらの主張を退け、この伝説的な元MFは気楽になりすぎており、監督として家庭と仕事の両立ができなかったと示唆した。

ラポルタは、メッシがインテル・マイアミへの移籍を決断したのは、理事会の干渉ではなく、あくまで選手本人の判断によるものだと主張した。彼は次のように述べた。「彼［シャビ］は、我々のチームは欧州で競争力がないと言っていた。彼は手持ちの選手層に常に不満を抱いていた。 そしてメッシに関しては、2023年に私は契約書をホルヘ・メッシに送ったが、彼は非常に礼儀正しかった。そして5月、彼は『ここではプレッシャーが大きすぎるため移籍は実現できない。マイアミに行くことを望む』と私に伝えた。私は『その決断を尊重する』と答えた。」