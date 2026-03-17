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ジョアン・ラポルタ氏は、シャビとの確執にもかかわらず会長選に勝利した後、リオネル・メッシに対し「バルセロナの扉は常に開かれている」と表明した
ラポルタの圧勝
ラポルタ氏は2031年までの任期でバルセロナ会長に再選され、圧勝を収めて2期連続の就任への道を開いた。ラポルタ氏は、クラブ会員による投票総数48,480票のうち68.18%を獲得し、対立候補のビクトル・フォント氏を破った。この結果は、スタジアムの移転や進行中の財政再建という課題に直面する「ブラウグラナ」を率いるための強力な支持基盤となる。
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伝説の登場の可能性はまだ残されている
勝利直後、ラポルタ会長は誰もが気にかけている話題、すなわちメッシの復帰の可能性について言及した。「レオは、彼が望む形であればどのような形であれ、バルセロナと関わり続けることになるだろう」と、ラポルタ会長はESPNを通じてTV3に語った。
「彼にはトリビュートマッチと、像が贈られるに値する。それは非常に意義深いことだ。スタジアムに像が建てられているのは、ラディスラオ・クバラとヨハン・クライフだけだ。バルサの扉は、彼が望む時ならいつでも開かれている。そうして彼がこのクラブをさらに強化し、偉大さをもたらし続けてくれることを願っている。」
シャビの妨害工作説への反論
会長選は決して穏やかなものではなかったが、その主な原因は元バルサ監督のシャビによる過激な発言にあった。選挙戦中、シャビはラポルタを「嘘つき」と呼び、2023年にメッシがカタルーニャに復帰する可能性を会長が積極的に阻んだと主張した。しかし、ラポルタは激しい論戦を通じてこれらの主張を退け、この伝説的な元MFは気楽になりすぎており、監督として家庭と仕事の両立ができなかったと示唆した。
ラポルタは、メッシがインテル・マイアミへの移籍を決断したのは、理事会の干渉ではなく、あくまで選手本人の判断によるものだと主張した。彼は次のように述べた。「彼［シャビ］は、我々のチームは欧州で競争力がないと言っていた。彼は手持ちの選手層に常に不満を抱いていた。 そしてメッシに関しては、2023年に私は契約書をホルヘ・メッシに送ったが、彼は非常に礼儀正しかった。そして5月、彼は『ここではプレッシャーが大きすぎるため移籍は実現できない。マイアミに行くことを望む』と私に伝えた。私は『その決断を尊重する』と答えた。」
- AFP
『人生で最高の年』
会長は選挙後の演説の締めくくりとして、バルセロナのサポーターに向けて壮大な約束を掲げ、ここ数年の苦難は終わりを迎えつつあると力説した。任期中に「スポティファイ・カンプ・ノウ」が満員収容に戻り、チームがラ・リーガをリードしていることから、ラポルタ会長は、クラブが2000年代半ばの自身の最初の成功期に匹敵する黄金時代を迎えつつあると確信している。
「ファンが望むタイトル獲得はもちろん、素晴らしいプレーも披露したい。そして任期半ばまでにスタジアムの改修を完了させる。それは財政面でのクラブの将来を保証するだけでなく、ピッチ上でショーを繰り広げるにふさわしい会場となるからだ。私たちの人生で最高の時代が待ち受けている」とラポルタは『ムンド・デポルティーボ』紙に語った。
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