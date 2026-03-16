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ジョアン・ラポルタ氏が、シャビによるリオネル・メッシに関する物議を醸す発言を乗り切り、圧勝でバルセロナ会長に再選された
混乱の中での圧勝
民主的な支持を決定的に示す結果となり、ラポルタは32,934票を獲得して会長職を維持した。これはフォントの14,385票を大きく上回る数字である。今回の選挙は、最近シャビが「2023年にメッシの復帰をラポルタが個人的に阻止した」と主張したことを受け、組織内に緊張が走る中で行われた。 この「衝撃的な発言」にもかかわらず、有権者の42.34％が投票に参加し、過半数がラポルタの現在の方針を支持した。カタルーニャとアンドラ各地の投票所は日曜日を通じて賑わいを見せ、結果が確定する頃には、一部改装されたスポティファイ・カンプ・ノウでは、セビージャに5-2で勝利した試合に6万人以上のファンが詰めかけていた。
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ラポルタの意気揚々とした勝利演説
勝利後、ラポルタ氏は会員たちの「民主主義の体現」に感謝し、かつてないほどの安定した時期が訪れると約束した。「まず初めに、この素晴らしいクラブに感謝の言葉を捧げたい」と彼は述べた。「会員が依然として、私たちを代表する人物を選べることを目の当たりにできて素晴らしい。この情熱は喜びであり、クラブを特別なものにしている。だからこそ、バルサと、今日民主主義の体現として投票してくれたすべての会員に感謝したい。 「結果そのものは決定的であり、私たちに大きな力を与えてくれました。その力はあまりにも強大で、私たちを誰にも止められない存在にするでしょう。私たちはあらゆるもの、あらゆる人に対して、バルセロナを守り続けます。これからの数年は胸躍るものになるでしょう。それは私たちの人生で最高の時代となるはずです。」
バルサには依然としてメッシの影が立ち込めている
この選挙は、シャビが「権力争い」を避けるためにメッシの復帰が阻止されたと明かしたことで、その影に隠れてしまう恐れがあった。 フォントはこの事態を利用しようと、メッシに「真実」を明かすよう促し、クラブのレジェンドである彼に名誉会長の座を約束した。しかし、ラポルタは巧みに話題をフリック率いるチームの成功へと転換させた。フォントは、メッシのイメージをマーケティングに活用しなかったことでクラブは数百万ユーロの損失を被っていると主張したが、会員たちは最終的に、アルゼンチン人選手には将来的に像を建てる価値はあるものの、政治的な利益のためにその名前を「利用」すべきではないというラポルタの考えに賛同した。
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これからの道
ラポルタ会長は現在、スタジアム建設の第3段階の最終工程を監督しつつ、クラブの不安定な財政を立て直すという課題に直面している。ピッチ上では、フリック監督率いるチームが、ラ・リーガで宿敵レアル・マドリードに対して4ポイントのリードを維持するとともに、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でニューカッスル・ユナイテッドと対戦する重要な第2戦に備えている。第1戦は1-1の引き分けに終わっている。
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