ジョアン・ラポルタ氏が、シャビによるリオネル・メッシに関する物議を醸す発言を乗り切り、圧勝でバルセロナ会長に再選された

勝利後、ラポルタ氏は会員たちの「民主主義の体現」に感謝し、かつてないほどの安定した時期が訪れると約束した。「まず初めに、この素晴らしいクラブに感謝の言葉を捧げたい」と彼は述べた。「会員が依然として、私たちを代表する人物を選べることを目の当たりにできて素晴らしい。この情熱は喜びであり、クラブを特別なものにしている。だからこそ、バルサと、今日民主主義の体現として投票してくれたすべての会員に感謝したい。 「結果そのものは決定的であり、私たちに大きな力を与えてくれました。その力はあまりにも強大で、私たちを誰にも止められない存在にするでしょう。私たちはあらゆるもの、あらゆる人に対して、バルセロナを守り続けます。これからの数年は胸躍るものになるでしょう。それは私たちの人生で最高の時代となるはずです。」