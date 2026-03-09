AFP/Josep Lago
ジョアン・ラポルタ会長、バルセロナのレジェンドであるシャビの監督手腕を痛烈に批判したシャビに反論。「ハンス・フリックは同じ選手で試合に勝っている」と主張
カンプ・ノウで激しい口論が勃発
バルセロナ理事会と元ミッドフィルダーの巨匠との間の緊張は、シャビの波乱に満ちた退団以来くすぶり続けていた。しかし、シャビが最近のメディア出演で、自身が指揮を執っていた時期の約束違反や組織的な問題についてクラブ運営陣を非難したことで、事態は沸点に達した。 ラポルタ会長は、こうした非難を放置せず、注目を集める会長選挙討論会という場で自らの経営判断を激しく擁護した。愛されるクラブの象徴的存在を物議を醸す形で解任した行為を正当化しようと、会長はシャビの指揮下で停滞した終盤と、ドイツ人指揮官の下でチームが今や取り戻した活気との間を、鋭く、そして躊躇なく対比させたのである。
「驚きと傷つき」ラポルタ、シャビに反撃
ラポルタ会長は、特にクラブの内部運営に関する発言について「驚きと傷つきを感じた」と認めた。「驚きと傷つきを感じた。シャビのこうした発言を見ると、フリックのことを思い出す。バルサの会長を務めるのは難しく、困難な決断を下さねばならない。私はやるべきことをやった」と、ムンド・デポルティーボ紙によれば、討論会でラポルタは語った。 「シャビ監督時代は敗北が確実だと感じたが、フリック監督下では勝利が見える。彼の傷ついた気持ちは理解できる。シャビ監督が同じ選手で負け続けていた時、フリック監督は勝利を収めているのだから」
メッシの失敗した帰郷と移籍摩擦
対立する両陣営の核心は、2023年に予定されていたリオネル・メッシのカンプ・ノウ復帰が頓挫した点にある。シャビは、ラ・リーガが移籍を承認していたにもかかわらず、ラポルタが意図的に拒否したと主張している。しかしラポルタは、この決定は財政的な理由と、精神的故郷への復帰に伴うプレッシャーに対する選手自身の懸念に基づくものであり、アルゼンチンのアイコンとの対決を意図したものではないと主張している。
「メッシに関しては、財政的な理由で契約を更新できなかった2023年、メッシが復帰を希望していると私に伝えました。私は契約書をホルヘ・メッシに送ったところ、彼は後に私の自宅を訪れ、ここでプレーするにはプレッシャーが大きすぎると言ったのです」とラポルタは説明しています。これは、スポーツの観点からは事実上契約がまとまっていたにもかかわらず、最終段階で会長が「すべてを台無しにした」というシャビの主張と矛盾しています。
両者の間の緊張は移籍市場にも波及し、シャビは、プレミアリーグの巨人アーセナルでミケル・アルテタの指導のもと活躍しているマーティン・ズビメンディなど、獲得に失敗した選手たちに対する不満を明らかにした。 元監督は、このミッドフィールダーの獲得を試みたが、財政的制約を理由に理事会によって阻止されたと述べた。これに対し、ラポルタは、シャビが既存のチームを信頼できなくなり、ライバルであるレアル・マドリードと競争するチームの能力に対して過度に批判的になったと反論した。
「シャビはインタビューで、私が彼を解雇した理由を説明しています。彼は自己満足に陥り、仕事と私生活のバランスを取ることができなくなりました。彼は、バルサはレアル・マドリードと競争できないだろうと言っていました。彼は選手交代を要求し、私は彼に続投は不可能だと伝えました。シャビはチームと審判に不満を持っていました。彼は、チームは競争力がないと言っていました。それは繰り返し出てくるテーマでした」と、会長は反論の中で付け加えました。
シャビが政治的な駒として利用されたと非難される
ラポルタはまた、シャビがクラブが「実質的に」側近のアレハンドロ・エチェバリアによって運営されていると示唆したことを受け、自身の側近であるエチェバリアを擁護する機会を得た。前会長は、シャビが現政権に積極的に反対する勢力に操られていると主張し、その矛先を直接、自身の政敵であり大統領選のライバルであるビクトル・フォントに向けた。「彼が利用されることを許し、私を傷つけるためにアレハンドロ・エチェバリアを攻撃したことが痛ましい。 エチェバリアとユステは、シャビの任期を最後まで擁護した。シャビの背後には、彼を利用している人物がいる。それがビクトル・フォントだ。彼は水を濁そうとしている」とラポルタは断固として述べた。
バルサ会長は自身の行動が常にクラブの利益のためであったと主張し、その防衛論を締めくくった。たとえクラブのレジェンドとの関係を断つことになってもだ。「これらは私が下した最も困難な三つの決断だ。メッシ、[ロナルド]・クーマン、そしてシャビ。私はバルサの利益を胸に決行した。 うち2人は選手として在籍した。これは決断を迫られる選択だ。彼らはバルサのレジェンドだ。バルサはコンピューターで運営できるものではない。感情が重要なのだ。バルサは選手や会長よりも偉大だ」と彼は締めくくった。
