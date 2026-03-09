ジョアン・ラポルタ会長、バルセロナのレジェンドであるシャビの監督手腕を痛烈に批判したシャビに反論。「ハンス・フリックは同じ選手で試合に勝っている」と主張

対立する両陣営の核心は、2023年に予定されていたリオネル・メッシのカンプ・ノウ復帰が頓挫した点にある。シャビは、ラ・リーガが移籍を承認していたにもかかわらず、ラポルタが意図的に拒否したと主張している。しかしラポルタは、この決定は財政的な理由と、精神的故郷への復帰に伴うプレッシャーに対する選手自身の懸念に基づくものであり、アルゼンチンのアイコンとの対決を意図したものではないと主張している。

「メッシに関しては、財政的な理由で契約を更新できなかった2023年、メッシが復帰を希望していると私に伝えました。私は契約書をホルヘ・メッシに送ったところ、彼は後に私の自宅を訪れ、ここでプレーするにはプレッシャーが大きすぎると言ったのです」とラポルタは説明しています。これは、スポーツの観点からは事実上契約がまとまっていたにもかかわらず、最終段階で会長が「すべてを台無しにした」というシャビの主張と矛盾しています。

両者の間の緊張は移籍市場にも波及し、シャビは、プレミアリーグの巨人アーセナルでミケル・アルテタの指導のもと活躍しているマーティン・ズビメンディなど、獲得に失敗した選手たちに対する不満を明らかにした。 元監督は、このミッドフィールダーの獲得を試みたが、財政的制約を理由に理事会によって阻止されたと述べた。これに対し、ラポルタは、シャビが既存のチームを信頼できなくなり、ライバルであるレアル・マドリードと競争するチームの能力に対して過度に批判的になったと反論した。

「シャビはインタビューで、私が彼を解雇した理由を説明しています。彼は自己満足に陥り、仕事と私生活のバランスを取ることができなくなりました。彼は、バルサはレアル・マドリードと競争できないだろうと言っていました。彼は選手交代を要求し、私は彼に続投は不可能だと伝えました。シャビはチームと審判に不満を持っていました。彼は、チームは競争力がないと言っていました。それは繰り返し出てくるテーマでした」と、会長は反論の中で付け加えました。