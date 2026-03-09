Getty/GOAL
ジョアン・ラポルタ会長、シャビ監督は「家庭と仕事のバランスが取れなかった」と発言 バルセロナ首脳陣がリオネル・メッシ復帰阻止説に反論
ラポルタ、シャビの主張に反論
スペイン紙『ラ・バンガルディア』のインタビューで、元バルセロナ監督シャビ・エルナンデスは、リオネル・メッシが2023年にクラブ復帰間近だったものの、最終的に移籍が阻止されたことを明かした。
シャビによれば、アルゼンチン代表スターとの交渉はカタールW杯優勝直後に始まり、選手自身がカンプ・ノウ復帰を強く望んでいたという。元監督の話では、バルセロナはすでに財務フェアプレー規定に関してリーガ・エスパニョーラから承認を得ていた。
しかしシャビは、クラブ会長のジョアン・ラポルタが移籍を中止する決断を下したと主張。メッシ復帰がクラブ内部で引き起こす可能性のある政治的・組織的な反響を恐れたためだという。
メッシ騒動の真相
ラポルタは、対立候補のビクトル・フォントとの会長選討論会で、2023年にメッシの復帰に失敗した件が話題になると、即座に反撃に出た。フォントが「史上最高の選手との関係を断ち切った」と現政権を非難する中、ラポルタは決定権は完全にアルゼンチン人スーパースター自身にあり、理事会の干渉は一切なかったと主張した。 ラポルタは、具体的な契約オファーが提示されたものの、最終的にはメッシ側によって個人的な理由で拒否されたと主張した。
シャビ監督への反論としてラポルタはこう述べた。「彼はリラックスしすぎて家族と仕事の両立ができなかった。我々のチームは欧州で競争力を持たないと発言した。常に手持ちの戦力に不満を抱いていた」 メッシに関しては、2023年にホルヘ・メッシに契約書を送付した。彼は非常に礼儀正しかった。そして5月、彼は『ここではプレッシャーが大きすぎる。マイアミに行くことを望む』と伝え、実現不可能だと告げた。私はその意思を尊重すると伝えた」
リーガ・エスパニョーラのハビエル・テバス会長もこの件に言及し、シャビの説明に異議を唱えた。スペイン1部リーグはこのような移籍を承認した事実はないと述べた。
デコとクラブ構造をめぐる対立
ラポルタとフォントの緊張は、クラブのスポーツ方針とデコ氏の役割に関する議論に移行した際に高まった。ラポルタはスポーツディレクターを擁護し、チキ・ベギリスタイン氏と並ぶ史上最高の存在と称賛。一方でフォント氏が提案する変更は、現監督ハンス・フリックの立場を不安定化させると警告した。 しかしフォンは、フリックが現理事会に縛られているという見解を退け、ドイツ人監督は特定の会長ではなくクラブに奉仕するプロフェッショナルだと主張した。
「デコ、お前は何を変えるつもりだ？全部門のコーチ陣を継続するなら、お前の言う『上層部』はどこにある？お前の下ではスポーツプロジェクトが危機に瀕している。もしお前が会長ならデコを解雇するだろう。そしてフリックはデコなしでは落ち着かない」
フリック：真実は私と共に在る
ヘッドコーチのフリックは、前任者シャビとの私的な会談に関するメディアの問い合わせを断固として拒否した。噂される謝罪を巡る激しい憶測にもかかわらず、元バイエルン指揮官は詳細を明かさず、「真実は私が知っている。それは胸に秘めておく」と述べた。
フリックはシャビとの職業上の関係の神聖さを自身の家族生活に例え、会談内容は秘密にすると主張した。「我々は同僚であり良好な関係にある」とフリックは説明した。「だがこれは私的な問題だ——妻との会話のようなものだ。何が起きたかを知っているからこそ、コメントしない」
