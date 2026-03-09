ラポルタは、対立候補のビクトル・フォントとの会長選討論会で、2023年にメッシの復帰に失敗した件が話題になると、即座に反撃に出た。フォントが「史上最高の選手との関係を断ち切った」と現政権を非難する中、ラポルタは決定権は完全にアルゼンチン人スーパースター自身にあり、理事会の干渉は一切なかったと主張した。 ラポルタは、具体的な契約オファーが提示されたものの、最終的にはメッシ側によって個人的な理由で拒否されたと主張した。

シャビ監督への反論としてラポルタはこう述べた。「彼はリラックスしすぎて家族と仕事の両立ができなかった。我々のチームは欧州で競争力を持たないと発言した。常に手持ちの戦力に不満を抱いていた」 メッシに関しては、2023年にホルヘ・メッシに契約書を送付した。彼は非常に礼儀正しかった。そして5月、彼は『ここではプレッシャーが大きすぎる。マイアミに行くことを望む』と伝え、実現不可能だと告げた。私はその意思を尊重すると伝えた」

リーガ・エスパニョーラのハビエル・テバス会長もこの件に言及し、シャビの説明に異議を唱えた。スペイン1部リーグはこのような移籍を承認した事実はないと述べた。