ジョアン・ラポルタ会長は、バルセロナ対アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ第2戦での「恥ずべき」審判判定を批判し、UEFAに再上訴すると発表した。

メトロポリターノでの欧州大会敗退直後、ラポルタ会長は2試合を通じて不利な判定を受けたことに対し怒りを露わにした。 「トロフェオ・コンデ・デ・ゴド」の会場でラポルタ会長（63）は、2試合を通じて審判団の対応に全く納得できないと語った。バルサはホームでの第1戦を0-2で落とし、第2戦を2-1で勝っても準決勝に進めず、エリック・ガルシアの退場が状況をさらに悪化した。

ラポルタは「まずアトレティコ・マドリードを称えたい。だが昨日の主審もVARも、その判定は恥ずべきものだった」と語った。「彼らにされたことは許せない。 第1戦では明らかなPKが認められず、さらにジュリアーノ・シメオネがボールをコントロールできていなかったにもかかわらずイエローカードで済むはずの場面で退場となった。あのレッドカードは大きな痛手だった」