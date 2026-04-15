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ジョアン・ラポルタ会長は、バルセロナ対アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ第2戦での「恥ずべき」審判判定を批判し、UEFAに再上訴すると発表した。
ラポルタ会長、審判の判定を「不名誉」と非難
メトロポリターノでの欧州大会敗退直後、ラポルタ会長は2試合を通じて不利な判定を受けたことに対し怒りを露わにした。 「トロフェオ・コンデ・デ・ゴド」の会場でラポルタ会長（63）は、2試合を通じて審判団の対応に全く納得できないと語った。バルサはホームでの第1戦を0-2で落とし、第2戦を2-1で勝っても準決勝に進めず、エリック・ガルシアの退場が状況をさらに悪化した。
ラポルタは「まずアトレティコ・マドリードを称えたい。だが昨日の主審もVARも、その判定は恥ずべきものだった」と語った。「彼らにされたことは許せない。 第1戦では明らかなPKが認められず、さらにジュリアーノ・シメオネがボールをコントロールできていなかったにもかかわらずイエローカードで済むはずの場面で退場となった。あのレッドカードは大きな痛手だった」
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カタルーニャ側がUEFAへ2度目の上訴を正式表明
バルサは第1戦後、マルク・プビルのハンドを理由に欧州サッカー連盟に是正を求めましたが却下されました。ラポルタ会長は、ラファ・ユステ副会長が再抗議の書類を準備中だと明かしました。
ラポルタは「バルセロナは受理されなかった理由の説明を求めている。ユステは『昨日の判定は容認できず、新たな申し立てを行う』と伝えた。クラブに不利益な判定であり、明確な説明を求める」と付け加えた。
批判の的となっている具体的な問題点
ラポルタ会長は第2戦を振り返り、シメオネ監督率いる相手に流れが傾いたと語る。ガルシアの退場やオルモのPK不認定など、五分五分の判定がすべて不利に働いたと感じている。特に怒ったのは、GKムッソとの衝突で鼻血を流したロペスへの対応だ。
「この試合では審判の判定が我々を大きく傷つけた。第2戦でエリック・ガルシアは最終ラインではなく、クンデが戻っていた」と語った。「主審はまずイエローカードを出したが、VARが介入して取り消した。 フェラン・トーレスのシュートはゴールだった。ダニ・オルモへのPKは明らかなものだった。フェルミンへのファウルは許しがたい。上唇が完全に裂けたのに、ガビにはカードが出された。縫合処置を受けている間も苦しんでいたが、相手にはカードさえ出なかった。これは許せない。」
「恥知らず」な審判の偏向疑惑への反論
会長の発言は、負傷したウイングのラフィーニャが「バルサから完全に勝利を奪われた」と怒りを示したことを反映している。バルセロナが審判の判定で頻繁に有利に扱われているという見方について問われると、ラポルタ会長はここ2週間の出来事を踏まえ、そのような話はナンセンスだと即座に一蹴した。 「バルサが審判に有利に扱われていると言う連中は恥知らずだ。そんなことを言うなら……このチャンピオンズリーグの試合を見れば十分だ。誰もそんなことは信じていない」と断言した。チームは今後数週間でリーガ・エスパニョーラの優勝を確実にするため、再び国内リーグに集中する。