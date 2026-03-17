ジョアン・ラポルタ会長が再選を受け、ハンス・フリック監督のバルセロナでの将来について重大な発表を行った

バルセロナが2015年以来となるチャンピオンズリーグ初優勝を目指す中、フリック監督は国内での圧倒的な強さとクラブ首脳陣の支持を欧州の舞台に持ち込むことに注力している。 ニューカッスルとのラウンド16第1戦を1-1の緊迫した引き分けで終えたバルセロナは、スポティファイ・カンプ・ノウで行われる重要な第2戦に向けて準備を進めている。この欧州での戦いは、リーガ・エスパニョーラで宿敵レアル・マドリードに4ポイントのリードを築いているフリック監督率いるチームにとって重要な局面と重なっている。国際試合の休養期間を前に、シーズンを左右する重要な時期を迎えるクラブにとって、フリック監督の契約更新が間近に迫っていることは、チームの士気を高めることになりそうだ。