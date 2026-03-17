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ジョアン・ラポルタ会長が再選を受け、ハンス・フリック監督のバルセロナでの将来について重大な発表を行った
さらなる成功への指針
再選を果たしたラポルタ会長は、スポーツ面でのプロジェクトが順調に進むよう、フリック監督の契約問題を最優先事項としている。 フリックは、これまで安定感に欠けていたチームを立て直し、就任初年度にしてラ・リーガ、スペイン・スーパーカップ、コパ・デル・レイの国内3冠という圧倒的な成績を収めた。現在の契約は2027年6月まで有効だが、2025-26シーズンの終盤戦においてバルサが再び主要タイトルを争う中、クラブ経営陣は彼の即戦力としての貢献に対し、より好条件で報いることを決意している。
- AFP
戦略的な刷新による安定性
RAC1との詳細なインタビューの中で、ラポルタ会長は前任期中に決定した監督人事について、大きな満足感を示した。同会長は「ハンス・フリック監督との契約更新を近いうちに発表するだろう」と明かし、理事会は監督の契約に常に少なくとも1年分の「余裕」を持たせることを望んでいると述べた。 会長は、現在スポーツディレクターのデコが交渉を主導しており、最終的な契約締結は副会長のラファ・ユステが担当することを確認した。ラポルタ氏はさらに次のように付け加えた。「この任期全体を通じてハンス・フリック氏に指揮を執ってもらいたい。それは安定性を示し、我々が勝利を収めていることを証明することになる。彼はエネルギーに満ち溢れた若き指導者であり、クラブでもこの街でも幸せに過ごしている。」
バルサでのフリックの輝かしい実績
フリックの指揮下は、その冷徹な効率性によって特徴づけられており、2026年2月下旬には記録的な速さで公式戦100試合を達成した。この最初の100試合で、彼は驚異的な75勝を挙げ、クラブ史上ではルイス・エンリケに次ぐ記録となった。 彼の指揮下で、バルセロナは決定力の高さを取り戻し、100試合で驚異的な281得点を挙げた。そのハイテンポでハイプレスを多用するスタイルは、要求の厳しいカンプ・ノウのサポーターを魅了しただけでなく、バルセロナを欧州で最も恐れられる攻撃陣の一つとしての地位に返り咲かせた。
- AFP
大陸制覇を目指す
バルセロナが2015年以来となるチャンピオンズリーグ初優勝を目指す中、フリック監督は国内での圧倒的な強さとクラブ首脳陣の支持を欧州の舞台に持ち込むことに注力している。 ニューカッスルとのラウンド16第1戦を1-1の緊迫した引き分けで終えたバルセロナは、スポティファイ・カンプ・ノウで行われる重要な第2戦に向けて準備を進めている。この欧州での戦いは、リーガ・エスパニョーラで宿敵レアル・マドリードに4ポイントのリードを築いているフリック監督率いるチームにとって重要な局面と重なっている。国際試合の休養期間を前に、シーズンを左右する重要な時期を迎えるクラブにとって、フリック監督の契約更新が間近に迫っていることは、チームの士気を高めることになりそうだ。
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