ジョアン・ラポルタは、バルセロナが「新たなチームを構築する必要があった」として、リオネル・メッシの退団について「やるべきことをやった」と認めた。

その後、話題はネグレイラ事件に移った。これは、バルセロナが元審判員に対して支払った金銭をめぐる調査であり、スペインのメディアを賑わせている。ラポルタ会長は、この疑惑がクラブの評判に永続的なダメージを与えるという見方を即座に退け、むしろ事態を煽っているのはマドリードの外部勢力だと指摘した。

「いいえ、あれはむしろ組織的な中傷キャンペーンであり、幸いなことに成功はしていません。マドリードから利害関係が働いているのです」と会長は主張した。

さらに彼は、スペインサッカー界に歴史的な偏見が存在すると主張し、次のように述べた。「審判が我々を優遇してくれないため、我々は常に他チームよりはるかに優れていなければならないと感じてきた。ここでは、審判は常にマドリードを助けているようだ。彼らには『バルセロニティス』がある――それは明らかだ。」



