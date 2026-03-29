Getty/GOAL
翻訳者：
ジョアン・ラポルタは、バルセロナが「新たなチームを構築する必要があった」として、リオネル・メッシの退団について「やるべきことをやった」と認めた。
「メッシ後の時代」の必要性
ラポルタは、バルサ史上最高の選手との別れを決断したことについて、改めて擁護した。この退団はサポーターから涙と失望の声が上がったものの、ラポルタはクラブの財政的・スポーツ的な現実を鑑みれば、全面的な再建に着手する以外に選択肢がなかったと主張している。
『エル・パイス』紙との率直な対談の中で、ラポルタは、この別れの背景には長期的な計画があったと説明した。「私はやるべきことをやった。レオはキャリアの終盤に差し掛かっており、我々は新しいチームを築く必要があった。レオの助けを借りて新しいチームを築きたかったか？ もちろんそうだ。我々は試みたが、叶わなかった」と彼は認めた。
- (C)Getty images
「利害は再び一致するだろう」
2021年の別れは極めて冷静なものであったにもかかわらず、ラポルタはメッシとバルセロナの絆が損なわれないよう尽力している。ラポルタにとって、メッシとバルサの物語は、少なくとも儀礼的・感情的な観点からは、まだ終わっていないのだ。
「彼は同世代のキープレイヤーだ。クバラ、クライフ、そしてメッシ。彼には像と引退記念試合がふさわしい。バルサは彼のホームだ」とラポルタは語った。「将来、そして当面の間、両者の関係はレオの望む通り、そしてバルサの望む通りになるだろう。いずれ、双方の利害は再び一致するはずだ」
ネグレイラ事件とマドリードの緊張
その後、話題はネグレイラ事件に移った。これは、バルセロナが元審判員に対して支払った金銭をめぐる調査であり、スペインのメディアを賑わせている。ラポルタ会長は、この疑惑がクラブの評判に永続的なダメージを与えるという見方を即座に退け、むしろ事態を煽っているのはマドリードの外部勢力だと指摘した。
「いいえ、あれはむしろ組織的な中傷キャンペーンであり、幸いなことに成功はしていません。マドリードから利害関係が働いているのです」と会長は主張した。
さらに彼は、スペインサッカー界に歴史的な偏見が存在すると主張し、次のように述べた。「審判が我々を優遇してくれないため、我々は常に他チームよりはるかに優れていなければならないと感じてきた。ここでは、審判は常にマドリードを助けているようだ。彼らには『バルセロニティス』がある――それは明らかだ。」
- AFP
フロレンティーノ・ペレスとの対立
最後に、ラポルタはレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長との関係悪化について言及した。かつては欧州スーパーリーグの推進において同盟関係にあった両者だが、スペインサッカー界で最も影響力のある二人の絆は亀裂を生じている。
「（最後に話してから）かなり時間が経っています。ネゲイラ事件への関与が明らかになって以来、関係は悪化しました」とラポルタは明かした。
また、スーパーリーグ構想そのものに対するバルセロナの姿勢の変化についても言及した。「私は彼を尊敬しているし、彼も私を尊重してくれていると感じている。スーパーリーグから撤退することを決めたのは、その目的が失われたからだ。実現の見込みがなくなっていたし、我々はすでに彼らにそう伝えていた。さらに、UEFAは欧州サッカーの持続可能性を高めるための措置を講じていた」と彼は締めくくった。