ジョアン・ラポルタは、カリム・アデイエミの「エキサイティング」な獲得を前に、ラフィーニャに関するバルセロナの移籍方針を明らかにした。

バルセロナは今夏、攻撃陣の補強を続々と発表する見込みだ。すでにアンソニー・ゴードンを獲得し、ボルシア・ドルトムントからアデイエミの加入も最終調整中と報じられている。移籍金は2200万ユーロ＋最大700万ユーロのボーナス。

ダラスで記者団に語ったラポルタ会長は「我々はアデイエミの加入を非常に楽しみにしている。以前から注目していた。彼は脅威的でスピードもある。デコが移籍交渉をうまく進めてくれた。ニュースは予定通り発表された」と期待を述べた。







