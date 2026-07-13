AFP
翻訳者：
ジョアン・ラポルタは、カリム・アデイエミの「エキサイティング」な獲得を前に、ラフィーニャに関するバルセロナの移籍方針を明らかにした。
アデイエミの移籍がまもなく成立へ
バルセロナは今夏、攻撃陣の補強を続々と発表する見込みだ。すでにアンソニー・ゴードンを獲得し、ボルシア・ドルトムントからアデイエミの加入も最終調整中と報じられている。移籍金は2200万ユーロ＋最大700万ユーロのボーナス。
ダラスで記者団に語ったラポルタ会長は「我々はアデイエミの加入を非常に楽しみにしている。以前から注目していた。彼は脅威的でスピードもある。デコが移籍交渉をうまく進めてくれた。ニュースは予定通り発表された」と期待を述べた。
- Getty Images Sport
サウジアラビアからの関心が寄せられているが、ラフィーニャは残留する見込み。
新戦力の加入で、ラフィーニャの去就を巡る噂が再燃している。特にアル・ヒラルが9000万ユーロ超のオファーを用意しているとされ、注目が集まる。しかし、クラブの財政難が報じられる中でも、ラポルタ会長は売却を否定した。
「ラフィーニャは残留する。我々は彼がバルサを去ることには全く興味がない。彼はチームの主力だ。ゴードンやアデイエミが加わり攻撃陣は強化されたが、それはラフィーニャを手放すという意味ではない」とラポルタ会長は明言した。
一長一短の選挙戦を振り返って
ラポルタ会長は、2025-26シーズンはコンディションの問題で不満が残ったと認めた。前シーズン世界トップレベルだった元リーズ・ユナイテッドのラフィーニャも、昨季は重要な局面で体調を崩したと指摘した。
「昨季残念だったのは、リーグ戦、CL、コパの終盤で彼が全力を出せなかったことだ。そうでなければ結果は変わっていた」とラポルタ会長は付け加えた。
- AFP
攻撃の驚異的な奥行き
アデイエミとゴードンの加入で、バルセロナの先発争いはさらに激化している。ハンシ・フリック監督は、ラミン・ヤマル、ダニ・オルモ、フェルミン・ロペス、フェラン・トーレス、ロニー・バルジが最終ライン付近の出場時間を争う“贅沢な悩み”を抱える。 それでも現時点では、3連覇と2026-27年CL制覇を狙うバルセロナの計画にラフィーニャは依然として含まれている。
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