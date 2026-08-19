現行契約をあと5年残しているにもかかわらず、デラップは退団候補として検討されている複数のFWの一人となっている。チェルシーにはニコラス・ジャクソンとマルク・ギウがいるため、デラップは序列をさらに下げている。本人は来季もイングランドに残ることを希望しており、プレミアリーグ内からのオファーを待っている。

イタリアのコモはすでに獲得に関心を示しているが、デラップは国内でのチャンスを待つ構えだ。こうした前線の変化に加え、シャビ・アロンソ監督が今後の戦いに向けてチームを整える中、チェルシーはピッチ全体で複数の背番号も刷新している。