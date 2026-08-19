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ジョアン・ペドロ、複数の背番号変更が確認される中でリアム・デラップからチェルシーの9番を引き継ぐ
ジョアン・ペドロが背番号9を主張
チェルシーが新シーズンに向け、所属選手の背番号に大幅な変更を加えたと、talkSPORTが伝えている。注目は、ペドロが9番を引き継いだことだ。ペドロは前季、年間最優秀選手に選ばれる活躍を見せ、全公式戦で20ゴール9アシストを記録。その流れでこの背番号を手にした。
これにより、デラップは12番へ降格した。2025年にイプスウィッチ・タウンから加入して以降、9番を背負っていたデラップには現在、スタンフォード・ブリッジ退団の可能性が強く取り沙汰されている。このストライカーは昨季47試合でわずか3ゴールにとどまっており、移籍市場閉幕前の放出が可能と報じられている。
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デラップが移籍先の選択肢を検討している
現行契約をあと5年残しているにもかかわらず、デラップは退団候補として検討されている複数のFWの一人となっている。チェルシーにはニコラス・ジャクソンとマルク・ギウがいるため、デラップは序列をさらに下げている。本人は来季もイングランドに残ることを希望しており、プレミアリーグ内からのオファーを待っている。
イタリアのコモはすでに獲得に関心を示しているが、デラップは国内でのチャンスを待つ構えだ。こうした前線の変化に加え、シャビ・アロンソ監督が今後の戦いに向けてチームを整える中、チェルシーはピッチ全体で複数の背番号も刷新している。
フォファナとロジャーズが新たな背番号を受け取る
一方でチーム内では、ウェズレイ・フォファナに新たな背番号が与えられ、チェルシーの元DFマルク・ククレジャが以前着用していた3番を引き継いだ。フォファナは4年前にレスター・シティから加入して以降、チェルシーではこれまで33番と29番の両方を着用していた。
その一方で、英国記録の移籍金で加入したモーガン・ロジャーズは、今季のアロンソ率いるチームで17番を着用する。チェルシーの元スターであるエデン・アザール、モハメド・サラー、ラヒーム・スターリングの系譜を継ぐ形だ。さらに、ミハイロ・ムドリクは復帰に向けて出場可能と判断された後、33番を与えられた。これにより従来の10番は空き番となり、現在はコール・パーマーが着けている。
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チェルシーの次は？
チェルシーは月曜夜、地元のライバルであるフラムとのアウェー戦でシーズンをスタートする。アロンソが陣容の最終調整を進める中、クラブは退団に向けた移籍、とりわけデラップに関する判断を下す必要がある。ファンはクレイブン・コテージに熱い視線を送り、ペドロと新たな背番号を手にした選手たちが、国内での戦いの初戦を白星で飾るべくどのようなパフォーマンスを見せるのかを見守ることになる。
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